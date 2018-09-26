美拉拢欧日抗中 世贸改革遭盟国反呛

(德国之声中文网) 美国正在和其他经济体计划联手打击中国不公平贸易的行为。白宫资深经济顾问库德洛(Larry Cudlow)说，美国总统特朗普很有可能在十一月底的G20峰会上，和习近平会面。

「我们正在朝着，我会形容以对抗中国为目的的贸易战前进。」库德洛告诉华盛顿经济俱乐部：「我们会再跟欧盟谈谈，也会再跟日本谈谈。」

美国、日本、欧盟上个月宣布，他们正在考虑「可能」要联合对北京不公平贸易行为采取应对措施。他们指控中国生产过剩、骇客攻击、强制企业进行技术移转。

库德洛也说，和北京的沟通管道仍然保持畅通，但是目前为止双方都还没有出动和事佬。「也有人认为，特朗普和习近平可能因为G20，在布宜诺斯艾利斯碰头这件事情本身，就已经代表局面尚未锁死。我只是说有人这么想。...我们的立场是，如果他们想谈，就认真的谈，谈重要的事情，我们随时准备好。」

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧洲人高兴得太早了？ 2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 盟友？钢铝关税照收不误！ 然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ “这是世界贸易史上糟糕的一天” 欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧盟反击 在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 李维斯牛仔裤明天就涨价？ 虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 对农民的一万点伤害…… 而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 哈雷“发烧友”请注意！ 在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 特朗普拿欧洲汽车开刀？ 除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 中美贸易战波及德国车企 汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。 作者: 雨涵



美欧意见不合

另一边厢，美国与欧盟针对世贸组织(WTO)仲裁机制改革的意见仍然分歧。

美国代表丹尼斯·谢伊(Dennis Shea)週四(10/4)在日内瓦，首度表达反对欧盟改革方案的立场。他说，美国不能接受授予世贸仲裁法官更长的单一任期，以及给予秘书处更多资助。「这将会降低上诉机关的问责度，我们不能支持导致其更不负责的做法。」

出席同一场合的欧盟驻世贸大使马克·范赫克伦(Marc Vanheukelen)即场反驳，不认同这会导致法官不问责。他质疑，美国不肯增加资源却提出更高要求是不切实际﹕「你不可能要求人们在4秒内跑100米。」

世贸上诉机构(Appellate Body)负责仲裁各国的贸易纠纷案件，一般有7位法官履职。但在特朗普阻挠任命之下，现时只剩下3位，仅仅达到开庭的最低人数。

不过谢伊表示，目前美欧已经取得部分共识，包括判定「发展中国家」获得特惠待遇的准则、贸易政策通报标准等等。美方也再次批评中国的经济模式有违世贸指标。

罗法/李芊 (法新社、路透社)