美拉东南亚对付北京 新加坡吁华盛顿调整心态

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周二 (8月3日)宣布启动与印度尼西亚的「战略对话」，华盛顿方面表示，两国承诺在包括捍卫南海航行自由等问题上进行合作。

美国国务院说，布林肯和印度尼西亚外交部长马苏迪 (Retno Marsudi)在华盛顿会晤时还承诺共同对付新冠肺炎和气候危机，并促进双边贸易和经济关系。

印度尼西亚是有10个成员的东南亚国家联盟（东盟）中最大的国家和经济体，华盛顿认为这个集团是抵制中国在亚洲扩张影响力的关键。

双方在2015年同意建立「战略伙伴关系」，但布林肯在与马苏迪站在一起时告诉记者，对话现在才真正开始。

他说：「印度尼西亚是美国强有力的民主伙伴；我们在许多不同的方面进行合作。」他补充说，华盛顿赞赏雅加达在东盟内发出的强烈声音。

马苏迪告诉布林肯，与印度尼西亚的强有力的伙伴关系将是「美国在该地区日益增长的参与的关键资产」。她说，美国是东盟实施其印太前景的重要伙伴之一。

美国国务院关于这次会议的声明说，双边讨论合作对抗新冠疫情。布林肯指出，华盛顿已经向印度尼西亚捐赠了800万剂疫苗，两国还在氧气和治疗方面开展合作。

声明说，马苏迪和布林肯还「表达了对海上安全的共同看法」，并承诺「捍卫南海的航行自由，并继续在网络安全和预防网络犯罪方面进行合作」。

声明说，布林肯赞扬了印度尼西亚支持阿富汗和平谈判的努力，并强调了使东盟成员国缅甸重新走上民主道路的重要性。

关于气候问题，声明说双方「讨论了印度尼西亚提高其气候目标的机会」，但没有详细说明内容。

这次会谈是在布林肯参加与东盟的线上会议之前举行的，东盟的几个成员国在南海与中国有竞争性的主张。北京认为几乎所有该地区的战略水道都是自己的，并在那里展现武力。

布林肯正在参加东盟的一周会议，努力表明美国认真对待与东南亚合作以反击中国的努力。

美再出动副总统访星越

一位白宫高级官员告诉路透社，美国副总统哈里斯 (又译：贺锦丽) 在本月访问越南和新加坡期间，将重点关注捍卫南海的国际规则，加强美国的地区领导地位，并扩大安全合作。

哈里斯将是第一位访问越南的美国副总统。华盛顿正在寻求加强国际支持以对抗中国日益增长的全球影响力。

这位美国官员说，鉴于这两个国家的地理位置、经济规模、贸易关系以及在中国几乎全部声称拥有的南海等问题上的安全伙伴关系，华盛顿将这两个国家视为重要的合作伙伴。

越南一直是中国南海主张的强烈反对者。面对中国对水道的军事化及其庞大的海岸警卫队和捕鱼船队，该地区的国家基本上欢迎美国在那里的军事存在。

这位白宫官员说：「我们不希望看到任何国家主宰该地区或利用权力状况损害其他国家的主权。」

哈里斯将强调，南海应该有贸易的自由通道，任何一个国家都不应该不尊重其他国家的权利。

美国海军在南海和台湾附近一直保持着稳定的航行自由行动模式，但这些行动似乎对阻止北京方面没有什么作用。

哈里斯此行是继美国国防部长奥斯汀上周访问河内之后的又一次访问，他在河内寻求推动稳步深化的安全关系。

这位白宫官员说，新冠疫情、疫苗接种和疫苗的质量也将是哈里斯的首要任务。上个月，华盛顿向越南运送了300万剂莫德纳疫苗，使向河内的捐赠总额达到500万。

新加坡帮美中冲突「踩煞车」

就在美国积极行动以透过东盟介入亚洲事务时，新加坡总理李显龙8月2日警告美国不要积极挑战中国，说华盛顿越来越强硬的观点可能「非常危险」。

他说，美国已经从与中国进行良性竞争的方式转变为美国「必须以某种方式获胜 」的观点。

他在阿斯彭安全论坛上说：「今天在一件事上有（美国）两党的共识，那就是与中国的关系，但他们的立场是采取强硬路线。而我不确定这是正确的共识...我不知道美国人是否意识到，如果他们决定中国是一个敌人，他们将面对一个多么强大的对手...在这种情况下，我想对两者说，暂停一下，在你快进之前仔细想想，这非常危险...美国和中国努力与对方接触以避免冲突是至关重要的，这对双方和世界都是灾难性的。」

被视为对两国领导层有深刻见解的李显龙说，华盛顿对中国的强硬看法也成为北京认为美国不能被信任，并想阻止其崛起的信念。

李显龙批评拜登政府3月份在阿拉斯加安克雷奇与中国举行的首次高级别双边会议上表现出的强硬态度。他说：「现实是双方都不能把另一方放倒。」但李显龙对拜登政府在其前任特朗普政府的破坏性做法之后回归「更符合常规」的外交政策表示欢呼。

他也提到，台湾是一个特别的潜在冲突爆发点。他在谈到北京时说，「我不认为他们想采取入侵台湾这样的单边行动。但我认为有一种危险，这种危险是大规模的误判。」

他对美国国防部长奥斯汀上周在新加坡的评论表示赞赏，他警告不要对台湾局势的现状进行任何改变，并说：「我认为，如果这种谨慎的立场得到明确和一贯的维护，那么我们就能够维持台湾海峡的和平与稳定。」

(路透社、法新社)

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