 美披露第四波对台军售 总价逾23亿美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美披露第四波对台军售 总价逾23亿美元

美国10月26日公布今年第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。同一天，中国因美国对台军售案，宣布制裁三间美国企业。

Taiwan Han Kuang Militärübung Penghu (AFP/Getty Images)

美国26日宣布一周内二度核准对台军售案。(本图为台湾于澎湖举行的汉光演习。)

(德国之声中文网) 继上周美国国务院核准三项对台军售案後，美国国防安全合作署26日再宣布将出售100枚鱼叉反舰飞弹给台湾，总价约23.7亿美元。这不仅是过去一周内美国第二波对台军售案，也是特朗普上任後，第九项对台军售案。

台湾外交部也在10月27日早上发布声明证实最新的美国对台军售案，表示台湾外交部已正式接到美国政府通知，并称此举显示美国政府对台湾国防需求的高度重视。

声明中写道：「美国已逐步落实对台军售常态化机制，使我国能即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。外交部对此表示诚挚欢迎，并对美国持续以具体行动履行《台湾关系法》及「对台六项保证」对台湾的安全承诺，表达由衷感谢。」

台湾外交部也重申，面对中国的军事扩张与挑衅，台湾会持续强化其防卫战力的现代化，加速提升不对称战力，以维护区域和平与稳定。

中国对美企进行制裁

10月27日，中国外交部的例行记者会上，发言人汪文斌就美国对台军售一事做出强烈回应。他表示，美国向台湾地区出售武器，严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报的规定，“特别是‘817公报’的规定，干涉中国内政，严重损害中国的主权和安全利益，向‘台独’分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对。 ”

此前一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。

DW.COM

这是特朗普总统任期内美国第8次做出对台军售的决定。美国国务院宣布此次军售案后第6天，北京外交部祭出反制措施。

美国国防部门21日发布声明稿，宣布美国国务院再核准三项对台军售案，并已正式通知美国国会。目前媒体报导已通知国会的军售案中，只剩下两项还未通过。

美国白宫10月13日再通知国会已核准另外两项对台军售案，预计将出售一款无人机与海防导弹系统给台湾。此外，消息人士也向路透社透露，台美有在讨论武器生产技术转移事宜。

赵立坚强调，中方再次敦促美方恪守「一个中国」原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。他说，「我们将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全利益。」

美国国务院发言人奥塔加斯(Morgan Ortagus) 在周一发布的一份声明中回应中国对美国企业做出制裁的决定，表示：「我们对中国因美国对台军售案而对美国公司发动制裁感到遗憾。」

上周，美国国务院核准的三项对台军售案总价约18.113亿美元，案件包含的武器系统包含海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻飞弹与F-16新式侦照荚舱。路透社在上个月就开始报导，美国政府正在推动多项先进武器的对台军售案。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社) 

相关内容

Rüstungsgeschäft mit Taiwan | Chinesische Sanktionen

中国宣布制裁对台军售的美国企业 26.10.2020

这是特朗普总统任期内美国第8次做出对台军售的决定。美国国务院宣布此次军售案后第6天，北京外交部祭出反制措施。

Taiwan Soldaten bedienen eine US Haubitze

美再核准3项对台军售 总值逾18亿美元 22.10.2020

美国国防部门21日发布声明稿，宣布美国国务院再核准三项对台军售案，并已正式通知美国国会。目前媒体报导已通知国会的军售案中，只剩下两项还未通过。

Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz

那些年，台湾从美国采购的先进武器 27.10.2020

从1979年中美正式建交以来，美国一直依据《台湾关系法》向台湾出售防御性武器，其中不乏知名度极高的明星级战机。近年来，随着中国军事力量的壮大和台海关系的持续紧张，美国对台军售的种类也在发生变化，从象征性和实用性武器结合，转为致力于将台湾打造成“坚实堡垒”。

广告

媒体看中国

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/Panthermedia/Kentoh)

德语媒体：中美交恶怎么破？

《时代周报》的一篇客座评论认为，美国大选无论谁赢得选举，中美交恶的局面也不会改变。两国之间一系列冲突核心到底什么？文章也进行了分析。  