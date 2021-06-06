 美报告称实验室外泄假设可信 布林肯质疑研究方法 | 科技环境 | DW | 09.06.2021

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科技环境

美报告称实验室外泄假设可信 布林肯质疑研究方法

在《华尔街日报》7日引用一份称新冠病毒从实验室外泄假设是可信的报告後，美国国务卿布林肯8日表示，该报告在很多方面是不正确的，并表示该报告与拜登政府的调查无关。

China | WHO Experten in Wuhan

今年初，世界卫生组织的专家曾到武汉进行四周的疫情起源调查。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯8日在参议院的一场听证会上，对《华尔街日报》7日引用的一份关于新冠病毒起源报告的研究方法表示怀疑，认为该报告有很多方面都不正确。该报告指出，新冠病毒是从实验室外泄的假设是可信的。他在听证会上说：「我看了这份报告，我认为它在很多方面都是不正确的。」

《华尔街日报》7日访问了熟知这份美国政府国家实验室病毒起源报告的消息人士，称该报告的结论认为病毒从武汉病毒研究所的实验室被泄漏的假设是可信的，值得进一步调查。

该报导称，这项研究是由劳伦斯-利弗莫尔国家实验室在2020年5月编写的，而在美国前总统特朗普执政的最后几个月里，美国政府对新冠病毒起源进行调查时，参考了这项研究。

USA Antony Blinken

布林肯8日在国会听证会中说，据他所知，该报告起源于特朗普政府要求一个承包商调查新冠病毒的起源，特别关注病毒是否是从实验室外泄的。

根据《华尔街日报》报导，国务院下属军备控制和核查局的时间表显示，国务院官员於2020年10月底收到这份研究报告，并要求提供更多资讯。一名参与该国务院调查的前美国官员告诉《华尔街日报》，由於该报告源自於一个受人尊敬的国家实验室，所以有着重要的影响力。

布林肯：报告与拜登下令进行的调查无关

布林肯8日说，据他所知，该报告起源于特朗普政府要求一个承包商调查新冠病毒的起源，特别关注病毒是否是从实验室外泄的。

他告诉出席听证会的国会议员：「该调查工作已经完成，承包商已向相关人员进行了通报。当拜登政府上任时，我们也被告知了这些结论。据我所知，特朗普政府对该研究的方法丶分析的质量丶证据都有担忧。特朗普政府与我们分享了这些担忧。」

布林肯说，该报告是一名官员和几个人的工作成果，并非拜登下令美国情报单位针对疫情起源进行的整体调查结果。

DW.COM

西方此轮疫情起源调查的舆情，与去年特朗普发动的病毒溯源调查一样，目标皆指向武汉病毒研究所，外界认为此乃拜登政府借世卫大会打击中国、遏制中国影响力的一张很方便、低成本的制华牌。但这可能只是拜登政府的目的之一。

中美两国27日再因病毒溯源调查展开口水战，美国呼吁世卫展开透明的第二阶段调查，中国则再批美国想藉由疫情搞污名化。

美国总统拜登26日发布声明，要求美国情报单位90天内完成新冠病毒起源报告，并对新冠病毒究竟是源自於动物或实验室外泄做出结论。中国则再次批评美国在此议题上进行政治操作。

当被问及他是否支持解密有关病毒起源的相关信息时，布林肯说，在保护情报来源的前提下，美国政府会尽可能透明的分享在调查中找到的信息。拜登在宣布他的90天调查计划时说，美国情报部门正在考虑两种可能的情况，也就是病毒是透过实验室事故产生的，或者是由人与动物接触产生的。目前拜登政府尚未对此做出结论。

美国政府消息人士上个月向《华尔街日报》透露，特朗普执政期间流传的一份仍属机密的美国情报报告称，中国武汉病毒研究所的三名研究人员在2019年11月生了很严重的病，以至于他们需要到医院接受治疗。

(路透社、华尔街日报) 

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