美报告力数不是 中美WTO互轰

(德国之声中文网) 7月26日是世界贸易组织(WTO)夏季休会前最后一次会议，上演中美两大经济体激辩，火花四溅。

美斥中藉国企作弊

美国驻世贸大使丹尼斯‧谢伊(Dennis Shea)向大会提交一份报告，标题为「中国破坏式贸易经济模式」(China's trade-disruptive economic model)。

他直斥﹕「虽然中国一再把其描绘为自由贸易和全球经贸系统的坚定捍卫者，但是实际上，中国是保护主义和重商主义最严重的地方。」

谢伊说中国由国家主导投资贸易的做法，「带来的伤害每天不断加大，且令人无法再容忍」。他指国企在中国扮演重要角色，政府和党在背后操控，包括委任高层管理人员、控制土地和资金来源。

他也把矛盾指向法治系统，批评中国法律是国家工具，法院听命于共产党的指令。「对中国来说，经济改革旨在完善共产党对经济的管控，强化国家部门，尤其是国企。」他再次呼吁各成员国支持改革世贸。

中国反击

中国当然也不甘示弱严辞反击，强调中方一直遵从2001年加入世贸时所协议的规则。

中国驻世贸大使张向晨形容，美方的评论带有火药味，报告亦没有足够证据证明中国政府操控国企。

他书面回复路透社时表示，美国试图妖魔化中国为自己开脱，但如果以为中国会屈服，接受度身订造束缚中国的规则，那只是幻想。

张向晨在世贸大会上指，北京的产业政策只是「指导」，国企是自主的市场个体，并为自身的盈馀和亏损负责。部分行业产能过剩并非由国家造成，而是因为金融危机后全球需求萎缩。

「一个故事说很多遍，也可以变成真理。」他批评美国的报告具误导性，它描述中国政策时，删去了市场对资源分配的「关键角色」。美方意图令一众世贸成员相信，由政府控制的企业是受制于世贸规则的公共机构，但世贸裁判官已经摒弃那个论点。

WTO如何调解？

旨在推动自由和公平贸易的WTO成立于1995年。WTO其中一项主要任务，就是协助调解贸易纠纷，并要求164个会员国按最惠国待遇互相降低关税壁垒。换言之，对任何WTO会员国的关税都必须一致。

这也是为什么2001年中国加入WTO后，各国就不能用防御性措施限制中国，中国也因此跃升出口大国。2003年，美国前总统小布希限制中国钢铁进口，中国透过WTO争端解决机制，成功获得解禁。

这次中美都为了关税告上WTO。世贸组织决定受理之后，会分案处理。如果确定个别案件中所徵收的关税违反自由公平贸易规定，将评估个别损失，计算关税和报復性关税是否合理。但是处理过程旷日费时，可能来回超过数年。

李芊/罗法（路透社、美联社）