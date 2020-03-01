美报告：中国疑在新疆秘密核试

（德国之声中文网）路透社报导，美国国务院周三（15日）公布的新军备控制报告透露，中国可能在秘密进行低爆炸威力的核试验。报告未提供具体证据，但可能令中美关系进一步紧绷。

《华尔街日报》最先报导该报告内容，提到中国一系列试验迹象，包括2019年全年在新疆罗布泊核试基地活动频繁丶基地内大量挖掘丶疑似使用特殊密室抑制爆炸规模等。

上述活动令华府关注，北京或违反1996年联合国通过的《全面禁止核试验条约》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT），当中有「零当量」核武测试禁令。所谓「零当量」是指不会有核弹头爆炸所引发的连锁反应。

北京曾阻截数据传输

报告又批评北京在核试方面缺乏透明度，包括阻截境内监测器的数据传输。《华尔街日报》引述「全面禁止核试验条约组织」（CTBTO）发言人称，中国自2018年到2019年8月曾阻断境内5个监测器的数据传输。对此，中国驻美国大使馆未有回应。

北京不愿加入美俄控制军备框架

美国一位不愿具名的高层官员表示，中国的试核活动令人担忧，总统特朗普更希望把中国纳入美俄一项军备控制新协议，以取代将於2月到期的美俄《新削减战略武器条约》（Strategic Arms Reduction Treaty，简称New START）。

该名官员说：「中国政府对其军备现代化的速度令人担忧，破坏局势稳定，并说明了为什麽应将中国纳入全球军备控制框架之内。」

外界估计中国约有300项核武器，北京曾多次拒绝特朗普的邀请，不愿加入美俄控制军备框架内，称其核武是防御性，并不构成威胁。

李澄欣/张慈（综合报导）