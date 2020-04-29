 美抗疫药研究新突破 复工法律争议延烧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2020

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时政风云

美抗疫药研究新突破 复工法律争议延烧

上周，世卫意外公布一项新冠抗议药物瑞德西韦在中国的试验结果，显示该药对抗新冠病毒的成效有限。但美国周三公布另一项相关研究，专家説结果显示瑞德西韦可能成为首个有效对抗新冠病毒的药物。此消息一出，也顺势提振了美股。

Remdesivir antivirales Medikament in Erprobung (picture-alliance/AP/Gilead Sciences)

(德国之声中文网) 美国白宫的公卫顾问佛契 (Anthony Faulci) 周三 (4月30日) 表示，由美国药厂吉立德科学所研发的新冠药物瑞德西韦 (Remdesivir) 可能成为第一款能有效对抗新冠病毒的药物。他説：「研究数据显示，服用瑞德西韦能有效缩短新冠病人的复原时间。」

佛契将这个消息比喻成30多年前，当全世界找出第一款对抗爱滋病毒的药物。不过，佛契也提醒，目前实验的结果并不代表瑞德西韦能完全消灭新冠病毒，但目前的结果显示，瑞德西韦能有效的阻绝病毒。

在实验中服用瑞德西韦的病患，平均的复原时间是11天，而实验中其他未服用瑞德西韦的病患的平均复原时间则是15天。实验中，服用瑞德西韦的病患的死亡率是8%，而其他未服用该药的病患的死亡率是11%。佛契表示，虽然服用瑞德西韦的病患的死亡率稍微低一些，不过专家必须透过分析更多的数据来确认瑞德西韦的功效。

不过，周三的消息出来後，也顺势激励了美股的表现。母公司吉立德科学的股价上涨5.7%，使该公司年初至今的股价涨幅来到28％。此外，美国联准会同一天也承诺，不会太早让振兴措施退场，这消息更是提振了投资人的信心。

道琼工业指数终场上涨532.31点，涨幅2.21%，收在24633.86点。标准普尔500指数劲扬76.12点，涨幅2.66%，收在2939.51点。以科技股为主的那斯达克综合指数大涨306.98点，涨幅3.57%，收在8914.71点。

美国持续辩论复工相关事宜

与此同时，美国国内继续针对复工及解除封锁展开激烈辩论。美国各行业过去几周持续向白宫丶各州州长及国会成员施压，要求他们通过法案来保障公司行号不会在复工後，被因回去上班而感染新冠病毒的员工控诉。

Anthony Fauci USA NIAID 16.10.2014 (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

美国白宫的公卫顾问佛契 (Anthony Faulci) 周三 (4月30日) 表示，由美国药厂吉立德科学所研发的新冠药物瑞德西韦 (Remdesivir) 可能成为第一款能有效对抗新冠病毒的药物。

然而，另一方面，各行业的工会也不断向政府施压，希望他们能提供劳工复工时的法律保障。现在，这个议题也成为美国国会第五波振兴方案当中讨论的重点议题之一。目前，美国部分州的州长已对因怕染病而不愿复工的劳工做出限制，要求他们在这样的情况下不得申请失业救助。

美国犹他州议会已通过法案来保障企业的权益，让他们在员工复工後染上新冠病毒时，能员工索赔。而在议会通过该法案的隔天，犹他州长便宣布该州周五 (5月1日) 会让餐厅丶健身房与发廊重新开业。

不过，犹他州民主党的州议员金恩 (Brian King) 表示，如果企业想要复工赚钱的话，他们必须确保员工与顾客的安全。他说：「企业不能既想赚钱，又想逃避责任。」而为了能替相关议题找出最好的解决方案，美国参议院多数党领袖麦康诺 (Mitch McConnell) 已将相关的话题，列为国会开始讨论第五波振兴方案时，要优先讨论的事项。

他在接受美国福斯电视节目访问时表示：「当疫情开始逐渐趋缓时，各方的律师便会出动来开始追究责任。所以对於美国来说，探讨这个议题的相关方案是在复工过程中，非常重要的一部分。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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