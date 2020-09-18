 美批北京「恶霸」 联欧抗中策略浮现 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2020

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时政风云

美批北京「恶霸」 联欧抗中策略浮现

随着美国大选一步步接近，华盛顿针对北京的言辞渐趋犀利，行动也更加挑衅。中国驻美大使这时跳出来强调，双方共同利益大于分歧。

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/Panthermedia/Kentoh)

(德国之声中文网) 美国负责东亚事务的最高外交官史迪威 (David Stilwell)周四 (9月17日)表示，中国最近在世界各地的行为，表现得不像一个负责任的全球行动者，反而像是一个「无法无天的恶霸」。

史迪威在参议院外交关系委员会听证会上说，美国并不是要求其他国家选边站，而是要站出来反对中国的 「邪恶 」的行为，保护自己的主权和经济利益。

他也表示，美国与中国的竞争不必导致冲突，美国会在利益一致的地方与北京合作，比如朝鲜问题。

但他强调，过去几个月里，北京出现了几个行为特别恶劣的例子，像是与印度在边界上的暴力冲突，以及在南海、台湾周边，还有中国与日本有争议的水域的「侵略性」举动。

他还提到据称中国企图「消灭」蒙古和西藏文化，在新疆 「持续开展镇压和强迫劳动」，以及北京在香港实施 「严峻的」《港区国安法》。

史迪威说，华盛顿也将继续推进与台湾的接触，并向台湾提供武器，确保其能够自卫。

USA David Stillwell (picture-alliance/YonhapY)

史迪威强调，华盛顿仍会遵循「一个中国」政策，承认北京，而不是台北。

DW.COM

继美国卫生部长于八月访台后，美国务院次卿克拉奇或于本周访问台湾并与主持双边经贸对话。中国外交部发言人周一敦促美方恪守“一个中国”原则，以免损害美中关系和台海和平稳定。

据美国驻华大使馆14日的声明，美国驻华大使泰里·布兰斯塔德将于十月初离任并离开北京，返回艾奥瓦州。先前，布兰斯塔德因为”投稿“《人民日报》遭到拒绝，而成为美中之间紧张关系的最新一波”剧情“主角。

美欲联欧抗中

抗中已经成为美国大选重要的主轴。17日参议院民主党议员宣布最新对抗中国全球影响力的方案，并公布立法措施，希望提升美国的竞争力，以及重塑与北京的外交关系。

美国负责欧洲事务的最高外交官里克尔 (Philip Reeker)在同一场参议院听证会上表示，应对中国欲取代美国成为全球领导者的战线中，欧洲扮演着重要的角色，但对欧洲来说，最主要的军事威胁仍是俄罗斯。

他说，美国正努力安排在9月底或10月初与欧盟举行高层会议，就中国问题展开对话。

崔天凯:中美共同利益大于分歧

根据新华社，中国驻美大使崔天凯日前接受访问时表示，由于历史文化传统、政治和经济制度等差异，中美之间难免存在分歧。但中美共同利益远大于分歧，只要双方有足够的政治意愿，中美合作就大有可为。

但他对中美当前形势表达担忧，他说:「美国一些人试图突破『红线』，这将带来严重后果，希望人们能从过去几十年的历史中吸取经验和教训。」

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