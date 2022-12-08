 美批准逾4億對台軍售 北京怒斥：說一套做一套 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2022

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时政风云

美批准逾4億對台軍售 北京怒斥：說一套做一套

針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？

2022年8月美國製造的155毫米榴彈砲在台灣澎湖群島的演習中開火

2022年8月美國製造的155毫米榴彈砲在台灣澎湖群島的演習中開火。

（德國之聲中文網）美國國務院12月6日批准兩筆總金額為4.28億美元的對台軍售案，中國國防部週四（8日）在其網站上刊出官方回應，重申拜習會時的聲明：「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

中國國防部指出，美方此舉嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定，中方已向美方提出嚴正交涉。

譚克非說，近年來美方在台灣問題上「一邊向中方作出嚴肅承諾，一邊卻虛化掏空『一個中國』原則」，不僅持續對台軍售推動涉台法案，更陸續派遣高官訪台。這些「出爾反爾，自相矛盾的做法，充分暴露其（美國）說一套、做一套的虛偽面目，嚴重損害其政治信用和國際信譽」。

聲明也強調，「台獨」與「台海和平穩定」兩者水火不容，「解決台灣問題是中國人自己的事」，並敦促美國尊重中國核心國家利益，稱倘若美國「一再食言」，「勢必加劇台海緊張局勢，最終必將引火燒身。」

儘管台美沒有正式的外交關係，美國仍是台灣最重要的國際武器供應商。這筆逾4億的對台軍售案，是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第七次批准對台軍售，旨在幫助台灣空軍汰換軍機零部件、提升戰備能力，以因應近3年來頻繁現身台海周圍的中國戰機。

自8月初美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣週邊進行了戰爭演習，中國軍機也經常越過台灣海峽中線。報導稱，台灣的空軍裝備精良，但已經老化，與中國空軍相比相形見絀。

美國五角大廈在6日發表聲明說，這些戰機零部件將支持台灣的F-16戰鬥機、本土防禦戰鬥機和所有其他源自美國的飛機和相關系統，協助加強台灣戰備能力。

美國對台軍售空軍零部件，以支持台灣的F-16戰鬥機（示意圖）

美國對台軍售空軍零部件，以支持台灣的F-16戰鬥機（示意圖）

作為台灣軍售提案人之一的美國民主黨參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）說：「台灣的民主仍是我們印太戰略的心臟，我們對台灣人民的承諾，其深度和力度都比以往來得更強。」

台灣國防部7日向美方表示感謝，並稱該案將進入「知會國會」程序，可望在一個月後正式「生效」。官方聲明指出，這項銷售將「有助台灣空軍維持裝備和補充消耗、滿足國防行動和戰備訓練的需要，並確保既有戰鬥力不減。」並重申台灣將繼續堅定地「展示自衛的決心和能力，捍衛主權和保護國家安全」。

同時，美國國會眾議院本周也以350贊成、80票反對，表決通過了其2023年度《國防授權法》（NDAA）最終協調版。這項法案耗資近8580億美元，其中包含在未來5年，每年向台灣提供20億美元的無償軍事援助。預計12月底前可簽署成為法律。

但這份法案的內容，並不包含今年稍早美國國會議員提出的部分爭議條款，包括當中國對台灣有重大侵略或情勢升級時的製裁措施，以及將台灣作為「主要非北約盟友」的建議。

兩岸情勢緊張之際，美國不斷加大對台軍事合作。根據《彭博社》12月5日報導，美國國務院提議對台軍售多達100套新型「愛國者」（Patriot）防空飛彈。該型號具備「碰撞擊殺」技術（hit-to-kil），比先前運送至台灣的版本更先進。

據報，這筆交易是根據2010年美國對台28.1億美元軍售相關條款提出，由於協議總值不變，因此不算是一筆全新的交易，但普遍被視為原先交易的升級版，旨在提升台灣整體的飛彈系統。這項升級提議，6日在美國國會議事錄上列出，並交由國會進行30天的審查。

台灣老百姓如何應對中國軍演？

（綜合報導）

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