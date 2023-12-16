美批准对台军售 北京：将对相关企业采取反制

（德国之声中文网）美国国务院上周批准价值3亿美元的对台军售，中国国防部发言人吴谦周一（12月18日）表示强烈不满；中国外交部发言人汪文斌则说，中国将「采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整」，并且「对参与对台售武的相关企业采取反制措施」。

中方重申一贯立场，主张台湾是「中美关系最重要、最敏感的问题」，并批评美国对台军售违反「一个中国原则」和中美三个联合公报。对于这次的3亿美元军售，中国已向美国提出严正交涉，并敦促美方「停止武装台湾的危险趋势」。

去年2月，美国曾公布另一批1亿美元的对台军售，中国随后依据《反外国制裁法》，制裁美国军工企业雷神（Raytheon）和洛克希德马丁（Lockheed Martin）。今年初，中国商务部以「维护国家主权、安全和发展利益」为由，将这2间公司列入「不可靠实体清单」，禁止其从事与中国有关的进出口活动或在中国境内新增投资。

美国对台军售多次引发北京不满；依照《台湾关系法》和「六项保证」，美国有义务提供台湾防御手段。这次的3亿美元设备军售，是拜登政府2021年上任以来第12次对台军售。

美对台军售内容

五角大楼的国防安全合作局（DSCA）上周五（12月15日）称，此次军售是为维护台湾的指挥、控制、通信和计算机（C4）能力提供的后续生命周期支援；这种支援将提升台湾「通过加强作战准备应对当前和未来危险」的能力，并维持现有C4能力，确保战术信息安全流动。

台湾外交部周六（16日）发布新闻稿表示，已收到美国政府的正式通知，美方行政部门已通知国会，将对台湾出售总价值约3亿美元的「战术数据链路暨联战指管系统」。

台湾外交部指出，这次军售「展现美国政府对台湾国防需求的高度重视」，协助台湾「及时获取防卫所需装备，提升国防战力与吓阻能力」。

台湾国防部周六也证实，美国于美东时间12月15日就「迅安系统作业维持」进行「知会国会」程序，可望在1个月后正式生效。

台湾国防部指出，面对中共在台湾周边频密的军事行动，已对台湾形成严峻的威胁，此次同意的军售可维持台湾联战指管系统效能，有利于台湾国军掌握共同作战图像(COP)以提高战场觉知，有效遂行防卫作战任务。

台湾总统府发言人林聿禅周六感谢美国政府依照《台湾关系法》及「六项保证」，持续落实对台湾的安全承诺，展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，协助台湾获取防卫所需装备。

林聿禅表示，台湾將持续深化台美安全伙伴关系，并与理念相近国家加强合作，共同维护台海及印太区域的和平稳定与繁荣发展。

近年来，中国加强在台湾周边的军事活动，试图宣誓对台湾的主权主张。

据台湾国防部周六发布的即时军事动态，截至周六6时，侦获解放军军机27架次、军舰9艘次，持续在台海周边活动，其中有10架次军机逾越海峡中线及其延伸线进入北部及西南空域。「国军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。」

路透社指出，台海中线曾是两岸之间的非官方屏障，但中国空军如今经常派军机穿越中线，尽管这些飞机并未飞入台湾的领空。

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美国警告中国勿干涉台湾选举

台湾将于明年1月13日举行总统和议会选举， 包括北京和华盛顿在内，各方密切关注这场选举的结果，因为它将决定两岸关系未来的走向。美国周五警告中国，不要干涉台湾即将举行的总统选举，敦促「各方采取负责任的行为」。

美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示：「我们强烈期待并希望选举不受恐吓、胁迫或来自各方的干扰」。伯恩斯强调：「美国没有参与也不会参与这场选举。」

伯恩斯还谈到，美中在军事和经济方面「存在竞争关系」，但这两个经济巨人有能力达成一致，尤其是在两国领导人拜登与习近平于11月举行会晤之后。

拜登与习近平同意恢复两国军方之间的沟通，并解决芬太尼贸易问题，这种毒品每年导致数万名美国人吸毒过量死亡。

伯恩斯还呼吁加强两国人民之间的关系。他指出：「6、7年前，中国有15000名美国学生，去年只剩下350人。」

在疫情爆发前，中美之间每周有354个直航航班，目前只有70个。

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（路透社、法新社等）

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