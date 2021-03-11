美批中攻击香港民主 称高层会晤将有艰难对话

(德国之声中文网) 美国11日谴责中国改变香港选举制度的举动，并预测下周美国国务卿布林肯与北京高层在阿拉斯加举行的会谈将十分「艰难」。美国重申，他们到时候会向中国提起关於新疆维吾尔人遭迫害的相关问题。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）11日在例行记者会表示，布林肯（Antony Blinken）和美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）3月18日和19日在阿拉斯加与中国外交官会面时，不会回避与台湾丶推翻香港民主或者是美国担忧双边经济关系相关的问题。

她说：「下周我们将在与中国政府的讨论中，提到维吾尔人面临的种族灭绝问题。」中国一再否认美国关于其在新疆对维吾尔人和其他穆斯林实施种族灭绝的指控，并称美国批评中国对香港和台湾所做的行为等同干涉其内部事务。

中国人大11日批准了一项改变香港选举制度的决定草案，此举进一步减少香港立法机构的民主代表权，并引入机制来审查候选人对中国政府的忠诚度。

美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 11日称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。他说：「我预计中美高官会有一些困难的对话。」

普莱斯表示，华盛顿将试图在气候变化等符合美国利益的领域上与中国进行合作，但呼吁北京如果想改善双方脆弱的关系，就必须做出改变。「我们不是在寻求为会谈而会谈，」他直言，「我们希望北京表现出那种严肃的目的性，表现出它寻求实现自己经常声明的改变双边关系基调的愿望。」

拜登政府已经承诺审查美国对中国政策的内容，这两个世界上最大的经济体在特朗普（Donald Trump）担任总统期间，双边关系降到几十年来的最低点。

拜登和中国国家主席习近平上个月举行了他们作为领导人的首次电话会谈，并在大多数问题上出现了分歧，即使习近平警告说，对抗对两国都是「灾难」。

中国国务院总理李克强周四对中美关系发表谈话，表示希望中美有多领域丶多层次的对话，即便一时达不到共识，也可以交换意见，增信释疑，有利於管控与化解分歧。

李克强称：「中美建交40多年了，风风雨雨，能越过坎坷向前走，还是因为符合世界发展趋势，符合两国的根本利益。」

他说，中美有着共同利益，有许多可以合作的领域。他期盼双方尊重彼此核心利益与重大关切，互不干涉属於别国的内政丶别国的内部事务，秉持着不冲突丶不对抗丶相互尊重丶合作共赢的原则，来推动两国关系向健康稳定的方向发展。这既符合两国人民利益，也是国际社会的期待。

杨威廉/李玟仪 (路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。