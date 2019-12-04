美批中国犯「反人道罪行」 年度报告建议制裁

(德国之声中文网) 周三(1月8日)，美国国会及行政当局中国委员会 (CECC)发布年度报告指出，自2018年8月到2019年8月，中国的人权和法治状况正在恶化。委员会在报告中呼吁特朗普政府对中国实施制裁。

报告书中提到: 「委员会相信，中国当局很可能正在针对维吾尔人与其他土耳其穆斯林，犯下反人道的罪行。」

委员会的成员史密斯 (Chris Smith)代表委员会发言时说，维吾尔族的证人称他们因为信仰伊斯兰教而被锁定。他说:「我们现在谈论的，维吾尔人受到的对待，是第二次世界大战之后从未见过的。中国政府，尤其是习近平，需要为这种骇人听闻的行为负责。」

报告书指出，在报告书的调查期间也就是2019年间，中国在习近平的领导之下「人权状况与法治恶化，中国政府与中国共产党扩大利用法律制度加强对社会与政治的管控。」

把「提倡人权价值」列为优先事项

报告书详细列出中国打压宗教团体的细节，尤其聚焦在新疆维吾尔穆斯林少数民族的处境上，「也就是委员会相信中国当局犯下反人类的罪行的地方」。

这份报告书建议行政团队应该要与美国官员，尤其是从事贸易谈判的官员研拟出一套论述，应该要持续地把言论自由、新闻自由、结社自由与中美的利益作连结。

报告书认为: 「美国对外国的政策应该要把提倡普世人权价值、加强中国法治作为优先事项，不只是尊重与保护中国人民的基本尊严，也是为了提升全人类的安全与繁荣。」

报告书建议美国政府对涉及关押与监视维吾尔人的企业和官员进行制裁。

报告书也支持美国商务部藉由把企业放上「实体清单」，来防止美国企业向人脸辨识、人工智慧、机器学习与仿生科技产品购买产品。

报告书中也有提及香港的情势，称香港的自治权与基本人权「受到侵蚀」，也认为香港长达好几个月的抗议是为了支持民主，在草根的层面展现出对政府的不满。

中国的外交部驻港公署周四在网页张贴声明，批评美国的报告「扭曲事实」。该声明声称香港居民的权利与自由完全受到保障，美国的「黑手」才应该为挑起抗议负责。

两版《维吾尔人权法案》

国会及行政当局中国委员会的共同主席，包括民主党众议员麦戈文(Jim McGovern)和共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)，两人表示，官员正在研拟一套新的法案，会要求特朗普政府因应穆斯林的遭遇强化对中国政府的立场。

去年，民主党占多数的众议院已经通过了《维吾尔人权法案》，但是现在该法案停留在参议院，因为在这之前参议院考虑到中美贸易谈判的发展，通过了比较宽鬆的版本。卢比奥说，他预期其中一个版本可以获得参议院一致通过，并且顺利在众议院通过，最终送交总统特朗普签署，正式成为法律。

卢比奥也强调， 参众两院都支持该法，只是版本还需要协调。

两人都认为，参众两院一致支持优先处理人权问题，但是由于一些人仍然会顾虑到中美贸易，接下来最关键的应该是采取行动。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)