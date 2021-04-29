美批中国未履行保护知识产权的承诺

（德国之声中文网）拜登政府贸易代表办公室（USTR）周五表示，中国未能履行美中第一阶段贸易协议中在保护知识产权方面的承诺。

该机构发布的2021年度知识产权特别保护《301报告》，继续将中国列入"重点观察国家"名单。该报告指出，中国去年修订了专利法、著作权法和刑法，并出台了一些有关保护知识产权的法律和监管措施。

"然而，这些改革举措需要有效的实施，还没有达到改善中国知识产权保护现状所需要的全面根本性改革"，贸易办公室的报告指出。

有关改善知识产权保护的承诺，是在前总统特朗普任期内中美签署的贸易协议第一阶段内容的组成部分。北京的承诺还包括对农业生物科技的监管进行调整，以及在两年内采购2000亿美元的美国产品等。

拜登就任总统之后，任命戴琪为美国贸易代表，并表示要全面审视对华贸易政策。她曾在本周三表示，她将努力令中方遵守在特朗普任内达成的第一阶段贸易协议。周五发布的这份《301报告》指出，对于中国法规改革所带来的成效仍存在不确定性，假冒伪劣产品的问题仍然存在。在新冠疫情中需求量大增的防疫用品，比如口罩和消毒剂，这些产品中的大多数假冒伪劣品都来自中国。

此外，美国贸易办公室也注意到，中国官员呼吁将知识产权和国家安全联系在一起，主张鼓励"本土创新"，这些表态也引发忧虑。美方担心，外国企业可能会被要求或者强迫提供技术转让，也担心知识产权的保护能否公平地适用于外国产权所有者。

戴琪在此前的表态中也透露，美方尚未开始就中美高层贸易磋商进行计划。按照协议规定，双方应该每年进行两次贸易磋商。不过她也表示，将会努力敦促中方履行第一阶段贸易协议中的承诺，包括采购美国产品。

在这份《301报告》中，中国和阿根廷、智利、印度、印尼、俄罗斯、沙特阿拉伯、乌克兰和委内瑞拉一同被列为"重点观察国家"名单。该报告指出，保护知识产权是一项关键任务，因为知识密集型产业在美国国内生产总值中所占的比例超过38%。

戴琪在声明中表示："如果不能充分有效地在外国市场保护这些权益，美国经济、美国技术创新者的动力还有我们的工人就业岗位，都会受到损害。"

（路透社、法新社）

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