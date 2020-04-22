美批中国劣质试剂盒 北京:没收到反映

（德国之声中文网）中国商务部周二(4月28日)出面驳斥白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro），说他指责中国向美国提供低质量的新冠病毒检测试剂盒是「毫无根据，极不负责」。

中国商务部新闻发言人说:「中方尚未收到美国采购方和使用方关于检测试剂盒出现质量问题的反映。」

商务部也指出，「国际疫情暴发以来，中方与包括美国食品药品监督管理局(FDA)在内的各国认证注册机构保持了良好的沟通合作，确保出口防疫物资符合进口方质量要求。」

这项声明是回应 美国白宫贸易顾问纳瓦罗在福斯电视台的谈话节目Fox and Friends上的发言。他说，中国运交给美国的抗体试剂盒品质低劣，甚至还有假货。他指控中国想要趁疫情期间发「灾难财」。

他提到，要让美国人从封城状态回复到正常工作，关键是病毒检测以及抗体检测双管齐下，「或许我们可以找到有免疫力的人，他们可以在更安全的环境中工作」。

但他认为不能让中国继续进口试剂盒给美国，「因为那会干扰我们的工作... 有很多从中国来的抗体试剂盒都有品质低下、判读不准等问题」。

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纳瓦罗对中国的批评一向直言不讳，他如今被特朗普指明负责与健康卫生相关的供应链管理。他跟特朗普一样，认为中国有能力在武汉就控制疫情，但是却「掩盖了6个礼拜」，又「放任中国人搭飞机到米兰、纽约等地，导致疫情扩散到其他国家」。

美国现在是受到新冠疫情冲击最严重的国家，境内有超过百万人确诊、超过58000人染病身亡。美国虽然在外交场合与中国为敌，但是一些基础医疗设备与个人防护用具也都依赖中国进口。

美可能就疫情向中国求偿

美国总统特朗普4月28日说，美国可能为了新冠疫情受到的影响，向中国要求损害赔偿。

4月中，德国媒体《图片报》主编萊歇尔特（Julian Reichelt）写公开信给习近平，要求中国赔偿德国因疫情造成的经济损失。

记者问特朗普是否也有相同打算，他在白宫回应说：「我们正在进行非常严肃的调查...我们对中国不满意。」

德国的主编要求赔偿的金额是1650亿美金。特朗普说，德国跟美国都在评估，美国虽然还没有确定金额，但其讨论的金额「比德国在讨论的大很多」。特朗普重申这次疫情造成的伤害是全世界都受到影响。

邹宗翰/杨威廉/张慈/李澄欣(路透社、美联社)