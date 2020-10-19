美批中国「人质外交」 北京反控「新麦卡锡主义」

(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》10月17日引述不具名的消息人士报导，中国政府警告美国，他们可能因美国司法部起诉中国解放军的学者，而关押在中国的美国公民。报导指出，中国政府透过多条管道，屡次向美国政府部门发出警告，其中也包含美国驻中国大使馆。

消息人士告诉《华尔街日报》，中国直接了当的表示，美国应该停止起诉中国解放军的学者，否则在中国的美国人可能发现自己触犯中国法律。报导指出，美国今年夏天逮补一些在美国大学进行研究的中国访问学者，并以向美国移民官员隐瞒身为现役中国解放军军人身份的罪名起诉他们。不久後，中国政府开始向美国发出警告。

一名美国国务院发言人拒绝向《华尔街日报》证实此事，這名国务院发言人只说：「我们警告美国公民，如果他们面临商业纠纷丶法院发出的和解令，或是中国政府对刑事或民事案件展开调查，他们可能在事件落幕前被禁止离开中国。」

中国外交部19日在例行记者会上被问到此事，发言人赵立坚强调，美方是「倒打一耙，颠倒黑白」。他说：「一段时间以来，美方出于强烈意识形态偏见和冷战思维以及遏制打压中国的险恶目的，肆意地监控、滋扰和盘查、逮捕在美中国留学人员，动辄无端扣押中国公民的电子设备，甚至进行有罪推定，公然罗织所谓『从事间谍活动』等荒谬罪名。」

赵立坚甚至用「新麦卡锡主义」指称美方的行为。麦卡锡主义指的是美国1940到1950年代，以反共为名在证据不足下被指控对国家不忠、颠覆国家、或是叛国等罪，并在过程中被不当调查和审问。

中国的「人质外交」

今年9月，美国国务院列出诸多理由，建议美国人不要去中国旅游。诸多理由中包含中国政府运用关押外国公民，在两国的谈判中取得优势。美国司法部国家安全部门负责人迪梅尔斯 (John Demers) 告诉《华尔街日报》：「我们知道中国政府之前曾为了报复中国公民在其他国家被依法起诉，而在没有合法的情况下，关押美国人丶加拿大人与其他国家的公民。他们希望藉此向这些国家施压。」

虽然迪姆尔斯拒绝针对《华尔街日报》的最新报导做出评论，但他强调，如果中国希望被视为世界上的主要领导国，他们应该遵守法治，并停止将外国公民作为「人质」。在华府的决策圈，不少人将中国的作法称为「人质外交」。

然而，中国政府之前已郑重否认「人质外交」的指控。中国政府强调，他们逮捕外国公民只是在执行法律，以及保护中国的国家安全。中国驻美大使馆与中国外交部都并未针对《华尔街日报》的最新报导做出回应。

前国安官员：美起诉中国学者是公然侮辱中国

一名前美国国安官员接受《华尔街日报》访问时表示，美国起诉中国解放军学者一事对中国来说，是公然受辱。他认为，与美国之前对中国采取的其他反制行动相比，起诉中国学者此举的杀伤力更大。

目前在保卫民主基金会担任研究员的前国安官员辛格尔顿 (Craig Singleton) 告诉《华尔街日报》：「过往，中美两国为了避免引发外交争端并为中国留些颜面，会透过私下交涉来解决类似冲突。不过美国司法部起诉解放军学者的举动，被视为针对中国最受尊敬的政府机关展开攻势。这个举动改变了中美过往互动的惯例，也为双方带来严重威胁。」

中国政府在解放军学者唐娟今年6月躲进中国驻旧金山领事馆後，开始威胁拘捕在中国的美国人，希望美国能让唐娟离开中国领事馆并返回中国。然而，美国政府在发现中国并未这麽做之後，在唐娟今年7月离开领事馆时，将她逮捕。

唐娟8月底获得保释，而她的律师西格尔 (Malcolm Segal) 向媒体表示，他并未发现中国政府有试图介入唐娟的案件。他说：「中国政府并未在唐娟的案件中扮演任何角色，我也不认为他们会介入。」

《华尔街日报》指出，除了唐娟之外，目前仍有另外4名中国解放军学者面临相同指控。其中两位预计11月会出庭。

杨威廉/邹宗翰 (华尔街日报、路透社)

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