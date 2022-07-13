 美战舰本周再度在南海争议岛屿附近游弋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2022

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新闻广角

美战舰本周再度在南海争议岛屿附近游弋

美国海军7月16日宣布，当天，美军“本福德”号驱逐舰在有争议的南沙群岛附近巡弋。这是一周内该舰在南中国海的第二次此类“自由航行”行动。

美国海军驱逐舰“本福德”号的资料图片

美国海军驱逐舰“本福德”号的资料图片

（德国之声中文网）本周三（7月13日），中国军方称，驱离了“擅闯中国西沙海域的”美国海军驱逐舰“本福德”号（DDG 65）。 

DW.COM

美国国务卿布林肯呼吁中国遵守2016年海牙国际仲裁庭就南中国海争议的裁决，并警告，如果盟国菲律宾的舰船或飞机在争议水域受到攻击，美国将有义务保卫盟国的安全。

美國簽署首份「非法、未報告和無管制捕魚活動」的國家安全備忘錄，旨在與國際機構和政府共同打擊非法捕撈活動。白宮進一步表示，未來將與台灣和越南就對抗非法捕魚活動上展開合作。外界解讀，該行動是衝著中國而來。

菲律宾外交部抗议台湾军队在南海太平岛周边海域实施实弹射击。周三，台湾外交部回应指出，台湾有权在太平岛及相关海域进行例行性操演。

菲律賓與中國談判三年的南海油氣開發合作協商正式畫下句點，根據菲律賓外長透露，在總統杜特爾特的指示下，馬尼拉已全面終止該談判，因為若談下去就是陷入「憲法危機」。不到一週就要接任總統的小馬可斯會如何處理與中國的關係呢？

美国海军频繁在南中国海实施“自由航行”行动，挑战北京对南海的主权声索。 美国海军在一份声明中说：“7月16日，美国海军本福尔德号依据国际法在南中国海的南沙群岛附近行使航行权利与自由。” 

中方强调并未妨碍航行或飞越自由，指责美方蓄意制造紧张局势。 

南中国海是重要的海上贸易通道，每年价值约3万亿美元的船载贸易通过。周一（7月11日）是国际海事仲裁法庭作出有关南海主权争议裁决6周年。根据该裁决，中国对南中国海的主权要求无效。而中国从未接受这一裁决。 

中国几乎对整个南中国海提出主权要求。越南、菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也分别对南海的部分区域提出主权要求，其中某些声索区域相互重叠。 

中国在其控制的部分南海海域填造人工岛，并建机场，引发有关国家对北京真实意图的忧虑。 

（路透社） 

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    作者: Rodion Ebbighausen


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