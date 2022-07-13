美战舰本周再度在南海争议岛屿附近游弋

（德国之声中文网）本周三（7月13日），中国军方称，驱离了“擅闯中国西沙海域的”美国海军驱逐舰“本福德”号（DDG 65）。

美国海军频繁在南中国海实施“自由航行”行动，挑战北京对南海的主权声索。 美国海军在一份声明中说：“7月16日，美国海军本福尔德号依据国际法在南中国海的南沙群岛附近行使航行权利与自由。”

中方强调并未妨碍航行或飞越自由，指责美方蓄意制造紧张局势。

南中国海是重要的海上贸易通道，每年价值约3万亿美元的船载贸易通过。周一（7月11日）是国际海事仲裁法庭作出有关南海主权争议裁决6周年。根据该裁决，中国对南中国海的主权要求无效。而中国从未接受这一裁决。

中国几乎对整个南中国海提出主权要求。越南、菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也分别对南海的部分区域提出主权要求，其中某些声索区域相互重叠。

中国在其控制的部分南海海域填造人工岛，并建机场，引发有关国家对北京真实意图的忧虑。

（路透社）

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