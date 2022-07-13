美战舰本周再度在南海争议岛屿附近游弋

（德国之声中文网）本周三（7月13日），中国军方称，驱离了“擅闯中国西沙海域的”美国海军驱逐舰“本福德”号（DDG 65）。
美国海军频繁在南中国海实施“自由航行”行动，挑战北京对南海的主权声索。 美国海军在一份声明中说：“7月16日，美国海军本福尔德号依据国际法在南中国海的南沙群岛附近行使航行权利与自由。”
中方强调并未妨碍航行或飞越自由，指责美方蓄意制造紧张局势。
南中国海是重要的海上贸易通道，每年价值约3万亿美元的船载贸易通过。周一（7月11日）是国际海事仲裁法庭作出有关南海主权争议裁决6周年。根据该裁决，中国对南中国海的主权要求无效。而中国从未接受这一裁决。
中国几乎对整个南中国海提出主权要求。越南、菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也分别对南海的部分区域提出主权要求，其中某些声索区域相互重叠。
中国在其控制的部分南海海域填造人工岛，并建机场，引发有关国家对北京真实意图的忧虑。
（路透社）
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南中国海周边国家军力大PK
中国海军之花
中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。
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越南“黑洞”
过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。
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菲律宾海军旗舰
“皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。
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来自欧洲船坞的战舰
印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。
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隐形战舰
就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。
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长臂美国
美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。
作者: Rodion Ebbighausen