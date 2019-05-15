美或推迟加征汽车关税 德日暂获半年喘歇

（德国之声中文网）汽车工业界终于松了一口气：来自知情者的消息称，对于是否应对欧洲进口汽车及其配件征收惩罚性关税，特朗普总统将延后六个月再做出最终决定。美国政府官员对通讯社表示，本周六将就此发布正式声明。按照原定计划，本周六是特朗普公布是否征收25%惩罚性关税的最后期限。

据称，特朗普计划六个月后再做最终决定，而决定内容则要视同欧盟相关谈判的进展情况而定。按照美国现行法律，总统有权在相关谈判进行过程中，将关税决定推迟最多180天。美国政府官员称，周二白宫的一次会晤中，各方强调了利用这一时间空档的必要性。特朗普团队也已起草了推迟关税决定的声明。总统府目前拒绝就此发表评论。

进口汽车令特朗普不满

欧盟贸易委员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）上周就曾表示，美方可能会推迟有关惩罚性关税的决定。她表示，美国政府现在需要集中精力应对美中贸易谈判。

特朗普将强化美国工业作为自己重要的施政目标。他尤其对来自德国的进口汽车极为不满。不过，认为汽车关税会导致严重负面后果的，并不仅限于大众等德国汽车制造商，也包括美国的通用汽车和日本的本田。

路透社上周报道称，各大汽车制造商也认为美国会推迟有关汽车惩罚性关税的决定。中美贸易战当前已进入关键时刻，有鉴于此，特朗普应当更倾向于继续同欧盟和日本继续谈判。除此之外，一些汽车制造商还公布了在投资的计划，比如通用汽车将向美国俄亥俄州的三家工厂投资7亿美元。

以"国家安全"的名义

今年二月，美国商业部向特朗普总统提交了一份关于"进口汽车及其配件是否威胁美国国家安全"的评估报告。而特朗普总统则需在90天内做出是否征收惩罚性关税的决定。不过，此前，特朗普发出的关税威胁也在美国国会内引起广泛批评。

推迟关税的消息传来，德国汽车股普遍飙升，戴姆勒和宝马股票均上涨了大约2.5%。而欧洲汽车工业指数则上升了2.2%，德国达克斯股指也有所上扬。美国方面，福特和菲亚特克莱斯勒的股票大约上涨了一个百分点。

达扬/凝炼（德新社、路透社）