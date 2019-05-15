美或推迟加征汽车关税 德日暂获半年喘歇

有迹象显示，美国总统特朗普暂时推迟作出是否启动进口汽车惩罚性关税的决定。此项关税一旦实施，必将对德国和日本的汽车工业造成重大冲击。
（德国之声中文网）汽车工业界终于松了一口气：来自知情者的消息称，对于是否应对欧洲进口汽车及其配件征收惩罚性关税，特朗普总统将延后六个月再做出最终决定。美国政府官员对通讯社表示，本周六将就此发布正式声明。按照原定计划，本周六是特朗普公布是否征收25%惩罚性关税的最后期限。
据称，特朗普计划六个月后再做最终决定，而决定内容则要视同欧盟相关谈判的进展情况而定。按照美国现行法律，总统有权在相关谈判进行过程中，将关税决定推迟最多180天。美国政府官员称，周二白宫的一次会晤中，各方强调了利用这一时间空档的必要性。特朗普团队也已起草了推迟关税决定的声明。总统府目前拒绝就此发表评论。
进口汽车令特朗普不满
欧盟贸易委员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）上周就曾表示，美方可能会推迟有关惩罚性关税的决定。她表示，美国政府现在需要集中精力应对美中贸易谈判。
特朗普将强化美国工业作为自己重要的施政目标。他尤其对来自德国的进口汽车极为不满。不过，认为汽车关税会导致严重负面后果的，并不仅限于大众等德国汽车制造商，也包括美国的通用汽车和日本的本田。
路透社上周报道称，各大汽车制造商也认为美国会推迟有关汽车惩罚性关税的决定。中美贸易战当前已进入关键时刻，有鉴于此，特朗普应当更倾向于继续同欧盟和日本继续谈判。除此之外，一些汽车制造商还公布了在投资的计划，比如通用汽车将向美国俄亥俄州的三家工厂投资7亿美元。
以"国家安全"的名义
今年二月，美国商业部向特朗普总统提交了一份关于"进口汽车及其配件是否威胁美国国家安全"的评估报告。而特朗普总统则需在90天内做出是否征收惩罚性关税的决定。不过，此前，特朗普发出的关税威胁也在美国国会内引起广泛批评。
推迟关税的消息传来，德国汽车股普遍飙升，戴姆勒和宝马股票均上涨了大约2.5%。而欧洲汽车工业指数则上升了2.2%，德国达克斯股指也有所上扬。美国方面，福特和菲亚特克莱斯勒的股票大约上涨了一个百分点。
达扬/凝炼（德新社、路透社）
美国商务部向总统特朗普提交了进口汽车对美国国家安全利益造成威胁的评估报告。而这份报告将成为华盛顿政府是否对欧盟进口汽车加征25%关税的依据。 (18.02.2019)