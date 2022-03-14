美憂俄中結盟  蘇利文和楊潔篪一談7小時

(德國之聲中文網) 美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)週一 (3月14日)在與中國外交官楊潔篪的7小時會晤中提出了對中國與俄羅斯結盟的擔憂。華盛頓警告，如果北京幫助莫斯科入侵烏克蘭，將面臨孤立和懲罰。

據白宮國家安全委員會發言人霍恩 (Emily Horne)說，這兩位官員及其團隊討論如何管理兩國競爭，以及俄羅斯對烏克蘭的戰爭對區域和全球安全的影響。

此前，兩名美國官員告訴多家媒體，華盛頓已經告訴北約盟友和幾個亞洲國家，中國表示願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助以支持其戰爭。

其中一位不願透露姓名的官員說，美國在一份外交電報中還指出，預計中國會否認這些計劃。另一位美國官員說：「這是真實的，是有影響的，而且確實令人震驚。」不過美國政府沒有提供公開證據來支持其關於中國願意向俄羅斯提供這種援助的說法。

一位高級政府官員告訴路透社記者:「我們對中國在這個時候與俄羅斯結盟深表關切，國家安全顧問直接談到了這些關切以及某些行動的潛在影響和後果。」他補充說，蘇利文向楊潔篪描述了 「美國及其盟友和夥伴的團結......使俄羅斯為其行動付出代價」。

這位官員形容這次會晤是「緊張的」，反映了「此刻的嚴重性」。他還說，交流是「坦誠的」，但沒有具體的成果。在會談之前，有美國官員表示，蘇利文計劃警告中國如果支持俄羅斯可能會在全球面臨孤立。

美國和其他國家的官員在最近幾週試圖強調，與俄羅斯站在一起可能會對貿易流動、新技術的發展產生影響，並使中國受到二次制裁。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)上週表示，不顧美國對俄羅斯出口限制的中國公司可能會被切斷他們製造產品所需的美國設備和軟件。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price)在華盛頓的一次定期簡報會上說:「我們已經非常清楚地告訴北京，我們不會袖手旁觀......（而且）我們不會允許任何國家協助俄羅斯彌平損失。」

2022年3月14日，中國外交代表團成員離開羅馬的Cavalieri Waldfor Astoria飯店，美國總統的國家安全顧問蘇利文與中共高級外交官楊潔篪在這裡會面。

北京重申避免衝突

中國官媒新華社援引楊潔篪的話說，北京致力於促進談判以解決烏克蘭衝突。「楊潔篪強調，中方堅決反對任何散佈不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。」這番話顯然是針對華盛頓關於中國可能支持俄羅斯的說法。

美聯社報導，自戰爭開始以來，俄羅斯人的坦克、直升機和其他物資損失巨大。烏克蘭雖然不敵俄羅斯軍隊，但其反坦克和防空導彈裝備精良。俄羅斯和中國的武器系統的互操作性有限，而且不清楚中國有什麼武器是俄羅斯會短缺的。

布魯金斯學會的哈斯(Ryan Hass)則告訴路透社，中國任何對俄羅斯的支持「將大大縮小其與美國和西方保持非敵對關係的道路」，並且不可能改變衝突的軌跡。

中國是世界上最大的出口國，歐盟最大的貿易夥伴，也是美國最大的外國商品供應國。對中國貿易的任何壓力都可能對美國及其盟友產生經濟影響。

這次會晤是早就計劃好的，不是因為烏克蘭戰事而特別舉行，並涉及其他問題，包括朝鮮、台灣和緊張的雙邊關係。

根據新華社，楊潔篪表示，在當前國際形勢下，中美應「加強對話合作，妥善管控分歧，避免沖突對抗」，這樣才符合中美兩國和世界人民的利益。

楊潔篪提到，雖然美國有一系列針對台灣的承諾，「但行動與表態明顯不符」，也就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方立場，重申「不容外部勢力干涉內政」。雙方也就朝核、伊朗核、阿富汗等國際地區問題交換意見。

美聯社報導，據三位匿名美國官員稱，白宮官員正在討論拜登前往歐洲與盟友會面，就烏克蘭危機進行當面會談。他們說這次旅行還沒有最終確定。其中一位官員說，一種可能性是3月24日訪問布魯塞爾的北約總部，並可能在歐洲進行其他停留。

(綜合報導)

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