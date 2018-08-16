美情报网遭中国瓦解　关键在系统漏洞

(德国之声中文网) 据美国媒体报道，2010年至2012年间，中国系统性地破解了美国在中国的线人网络以及其沟通系统，甚至渗透到美国中央情报局(CIA)内部的网络，最后有多达30名CIA相关人员被中国逮捕并处决。此事件重创美国在中国长年经营的情报网络，使其多年不得复苏。

八年后的现在，美国媒体《外交政策》引述五位现任与前任美国情报官员指出，当年的全面性溃败关键在于通讯系统的漏洞。

报道称，CIA 曾经表示，他们在中国使用的通讯系统承袭该机构之前在中东所使用的架构。但是中东的互联网相对比中国安全许多，这也是为什么在中东使用起来安全的系统，移到中国使用会有问题。

通常，当CIA探员收编一名线人时，他会提供线人一个暂时性的系统做秘密通讯使用。

这种做法将新线人与真正的情报网隔开，以防该线人其实是双面间谍假扮而成，故意与探员接触取得资料。

然而，2010到2012年间的通讯系统是以互联网为基础，桌上型电脑或笔记型电脑都可以登入。

照理来说，这个「抛弃式」的系统仅供线人和探员沟通使用，与主要情报网完全分开、独立运作。所以，不可能透过暂时性系统获取到主要情报网的资料。

但是，最后发现通讯系统存在技术性缺失: 它在结构上其实与主要情报网相连。

进去之后，线人网络、甚至已经卸任的情报人员资讯都一览无遗。

这也就是说，中国探员只要获准进入暂时性系统，就打开了通往主要情报网的大门。

《外交政策》报道说，虽然找到了这个关键，但是一个缺失到底怎么扩大成灾难，细节尚不清楚。可能是双面间谍被当成线人，亲自从探员手上拿到权限；有可能是被双面间谍揭发的线人遭到警方搜索之后，电脑被中国破解；也有可能，中国靠着他们天罗地网的监控能耐，侦测到了异常行为，直接定位到了这个通讯系统，加以溯源。

报道引述前任官员所说，中国十分坚定地要击溃整个系统，其意志之坚定，甚至还召集由国家安全局以及军方信息部门的长官，建立了一支特别小组。而自从上次大溃败之后，美国探员就回到比较古老的做法，尽量不使用互联网与线人联络。这也使得探员们曝露在比较高的风险之中。