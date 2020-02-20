美情报机构高官：俄罗斯已在干预2020大选

（德国之声中文网）据3名美国情报局简报会议知情者本周四（2月20日）透露，情报局高级官员警告国会议员，俄罗斯已经实施行动干预2020年美国大选，目的是帮助特朗普连任。
这份警告怀疑总统大选能否保持公正，以及特朗普政府是否正在采取适当措施阻止俄罗斯的干预，避免2016年大选的争议重演。
知情者不愿意透露姓名。他们说，上周的简报会议聚焦于俄罗斯试图干预2020年大选，并分化美国选民。
该警告最早由《纽约时报》和《华盛顿邮报》报道。一位高级政府官员说，这个消息激怒了特朗普，担心会被民主党利用来反对他。就任总统之后，特朗普贬损情报界对俄罗斯干预2016年大选的评估，认为这是破坏他的胜利的阴谋。
情报部门于2月13日向众议院做闭门简报。第二天，特朗普斥责当时的国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire）。本周，特朗普宣布由自己的忠实拥护者格伦内尔（Richard Grenell）取代马奎尔的职位。
美国情报机构称俄罗斯通过征战社交媒体干预了2016年美国大选，并窃取和散播了民主党的电子邮件。他们认为俄罗斯为了支持特朗普胜选，给美国的民主政治程序制造了混乱。
前美国司法部特别检察官穆勒（Robert Mueller）的调查结论认为，俄罗斯对美国大选的干预是"大规模的和系统性的"，但是他没有找到俄罗斯与特朗普选战之间的共谋犯罪的证据。
上周出席国家情报局简报会议的共和党议员皮尔森（Shelby Pierson）辩解说，特朗普一直对俄罗斯持强硬态度。
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通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
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通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
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2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
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2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。
特朗普对俄罗斯实施了严厉的经济制裁，但也对俄罗斯领导人普京热情有加，并部分撤回驻叙利亚等地区的军队，拱手相让于俄罗斯。他还推迟了去年对俄罗斯敌对国乌克兰的军事援助--这成为他遭到弹劾的核心问题。
简报会议讨论小组的主席是希夫（Adam Schiff），正是他领导了对特朗普的弹劾调查程序。《纽约时报》报道称，特朗普对此感到愤怒。
本周四，特朗普正式任命美国驻德国大使格伦内尔接替马奎尔出任国家情报总监。根据联邦政府任命法律，马奎尔被要求立即离职。两名政府官员对《纽约时报》说，简报会议和马奎尔解职的时间只是巧合而已。
国家情报总监负责监管17个国家情报机构。格伦内尔的职业背景主要在政治和媒体事务，不像马奎尔那样拥有丰富的国家安全和军事方面的经验。
对格伦内尔的任命并不能治愈特朗普对情报界的心病。情报界被他嘲笑为破坏他的议程的"深层国家（deep state）"官僚机构的一部分。特朗普政府与情报界最明显的冲突事件是俄罗斯干预美国大选，以及对他的弹劾。
在本月的公开听证会上，联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）告诉众议院司法委员会，俄罗斯正在进行针对美国11月大选的"信息战"，但尚未发现它把美国政治基本框架作为攻击目标。他说，俄罗斯主要依靠隐秘的社交媒体信息战分化美国公众。
张平/ 凝炼 （美联社）