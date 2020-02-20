美情报机构高官：俄罗斯已在干预2020大选

（德国之声中文网）据3名美国情报局简报会议知情者本周四（2月20日）透露，情报局高级官员警告国会议员，俄罗斯已经实施行动干预2020年美国大选，目的是帮助特朗普连任。

这份警告怀疑总统大选能否保持公正，以及特朗普政府是否正在采取适当措施阻止俄罗斯的干预，避免2016年大选的争议重演。

知情者不愿意透露姓名。他们说，上周的简报会议聚焦于俄罗斯试图干预2020年大选，并分化美国选民。

该警告最早由《纽约时报》和《华盛顿邮报》报道。一位高级政府官员说，这个消息激怒了特朗普，担心会被民主党利用来反对他。就任总统之后，特朗普贬损情报界对俄罗斯干预2016年大选的评估，认为这是破坏他的胜利的阴谋。

情报部门于2月13日向众议院做闭门简报。第二天，特朗普斥责当时的国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire）。本周，特朗普宣布由自己的忠实拥护者格伦内尔（Richard Grenell）取代马奎尔的职位。

美国情报机构称俄罗斯通过征战社交媒体干预了2016年美国大选，并窃取和散播了民主党的电子邮件。他们认为俄罗斯为了支持特朗普胜选，给美国的民主政治程序制造了混乱。

前美国司法部特别检察官穆勒（Robert Mueller）的调查结论认为，俄罗斯对美国大选的干预是"大规模的和系统性的"，但是他没有找到俄罗斯与特朗普选战之间的共谋犯罪的证据。

上周出席国家情报局简报会议的共和党议员皮尔森（Shelby Pierson）辩解说，特朗普一直对俄罗斯持强硬态度。

特朗普对俄罗斯实施了严厉的经济制裁，但也对俄罗斯领导人普京热情有加，并部分撤回驻叙利亚等地区的军队，拱手相让于俄罗斯。他还推迟了去年对俄罗斯敌对国乌克兰的军事援助--这成为他遭到弹劾的核心问题。

简报会议讨论小组的主席是希夫（Adam Schiff），正是他领导了对特朗普的弹劾调查程序。《纽约时报》报道称，特朗普对此感到愤怒。

本周四，特朗普正式任命美国驻德国大使格伦内尔接替马奎尔出任国家情报总监。根据联邦政府任命法律，马奎尔被要求立即离职。两名政府官员对《纽约时报》说，简报会议和马奎尔解职的时间只是巧合而已。

国家情报总监负责监管17个国家情报机构。格伦内尔的职业背景主要在政治和媒体事务，不像马奎尔那样拥有丰富的国家安全和军事方面的经验。

对格伦内尔的任命并不能治愈特朗普对情报界的心病。情报界被他嘲笑为破坏他的议程的"深层国家（deep state）"官僚机构的一部分。特朗普政府与情报界最明显的冲突事件是俄罗斯干预美国大选，以及对他的弹劾。

在本月的公开听证会上，联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）告诉众议院司法委员会，俄罗斯正在进行针对美国11月大选的"信息战"，但尚未发现它把美国政治基本框架作为攻击目标。他说，俄罗斯主要依靠隐秘的社交媒体信息战分化美国公众。

张平/ 凝炼 （美联社）