美情报机构：新冠起源又有新说法

（德国之声中文网）美国情报机构在一份于周五解密的报告中表示，他们没有找到直接证据显示COVID-19大流行源于中国武汉病毒研究所。

由美国国家情报总监办公室 (ODNI) 编制的这份四页报告指出，美国情报界仍无法排除这种病毒来自实验室的可能性，也尚未能够发现这场大流行的起源。

报告称，尽管在武汉病毒研究所行了大量的冠状病毒研究，但情报机构并未找到可能导致疫情爆发的具体事件证据。这份报告是美国国家情报总监办公室为国会制作的，附有未公开的保密附件，这是在美国立法者三个月前要求更全面地解释有关疫情起源的情报后出台的。

美国有一些立法者指控，该病毒源于武汉的所谓增益功能基因工程研究，并且北京方面掩盖了证明这是人为制造疾病的证据。

拜登２０２１年７月曾访问美国国家情报总监办公室

武汉三名科学家染病？

近来接连有国际媒体援引美国政府消息人士报道称，美国迄今有关新冠溯源的调查显示，在疫情爆发之初，武汉病毒研究所的三名科学家感染过可疑的不明疾病，其中一人的研究还得到过美国官方的资助。

上周，美国新闻媒体Public引述多位美国政府官员报道称，染病的是武汉病毒研究所的 三位科学家胡犇（Ben Hu）、朱燕（Yan Zhu）和于平（Yu Ping，音译），他们在2019年秋季，出现了类似之后被定为新冠肺炎的症状。当时他们正在进行有关蝙蝠体内冠状病毒的研究。

《华尔街日报》本周三（6月21日）援引前任和现任美国官员报道称，在新冠疫情爆发初期罹患不明疾病的三名武汉病毒研究所研究人员中，有一位科学家曾参与美国政府资助的冠状病毒研究项目。

此前，英国《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）6 月 11 日就曾报道，美国国务院调查人员发现，一份此前未公开的美国情报报告显示，2019 年 11 月，从事冠状病毒相关实验的中国研究人员中，有人出现类似新冠病毒的症状，“由于病情严重，以至于他们寻求送医住院治疗”。

这与《华尔街日报》从政府官员瞭解到的信息一致。美国官员称这些研究人员的症状“与新冠或一种季节性疾病一致”，不过其所患疾病的性质尚未得到最终确认。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



美国国家情报总监办公室：没有信息支持最近的说法

如今，美国国家情报总监办公室（ODNI）表示，他们没有信息支持最近的说法，即实验室中的三位科学家是新冠病毒的首批感染者，并可能自行创造了这种病毒。报告重申了美国相关机构3月份就曾得出的结论，ODNI的报告指出，“几乎所有”的成员机构（包括NSA、CIA和FBI）都认为COVID-19不是基因工程制造的，大多数机构也相信它不是在实验室中被改变的。

自2019年底武汉首次报告出人类感染新冠病例以来，新冠病毒的起源问题几乎一直在美国引发激烈争论。美国总统拜登于今年3月签署了一项与大流行起源相关的信息解密法案。

美国国家情报总监办公室的最新报告表示，武汉病毒研究所在大流行前的研究并未包括SARS-CoV-2病毒或其近亲病毒。也没有直接证据显示在大流行前发生了涉及武汉病毒研究所人员的特定研究相关事件可能导致了新冠病毒大流行。

根据《华尔街日报》今年2月发布的一篇报道，美国能源部曾在一份被评为“低信任度”的情报报告中评估，这场大流行疫情最有可能源于中国实验室的泄漏，这一评估被北京方面否认，表示这种说法“没有任何可信度”。

截至3月20日，其他四个美国机构仍认为COVID-19可能是自然传播的结果，而两个机构仍未作出决定。

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



并未排除任何可能性

美国国家情报总监办公室ODNI的报告同时也并未排除在疫情爆发时，武汉实验室正在研究COVID-19并可能因疏忽而泄漏的可能性。

ODNI表示，情报界仍对这场大流行是由病毒的自然发生——比如可能是从动物，如蝙蝠传播，还是由实验室泄漏引起的问题持有分歧意见。

报告指出，武汉实验室曾与中国人民解放军（PLA）一起进行病原体研究和疫苗开发，“以满足公共卫生需求”。

但报告称，这些研究中使用的冠状病毒“与SARS-CoV-2的关系太疏远，不可能导致SARS-CoV-2的出现”。

报告坚决反驳了COVID-19是由中国人民解放军作为生物武器开发的指控。“情报界继续评估，由于相关研究人员的症状可能是由多种疾病引起的，这些信息既不支持也不反驳大流行病起源的任何假设。”报告说。

（路透社、法新社、美联社、《华尔街日报》等）

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