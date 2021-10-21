美情报机构：恐永远无法确认新冠起源

（德国之声中文网）新冠病毒最初究竟是如何造成人类感染？美国国家情报总监办公室(ODNI)在解密报告中指出，自然起源和实验室外泄都是可信的假说，但分析人员对于何者可能性更高或是否可进行明确评估的看法分歧。

这份报告还否定了新冠病毒源自生化武器的说法，称该理论的支持者"并没有直接进入到武汉病毒研究所"，有散布虚假信息之嫌。

ODNI报告指出，四个美国情报机构和一个多方机构"不太相信"新冠病毒起源于受感染的动物或相关病毒。但一个机构表示，"有点相信"人类第一次感染新冠病毒很可能是实验室事故导致，可能涉及武汉病毒研究所的实验或动物处理。

美国情报机构认为，如果没有新信息能证明病毒是从特定途径由动物传人，或是武汉实验室曾经处理过该病毒或相关病毒，他们就无法对新冠病毒的起源做出更明确的解释。

这份报告写道，美国机构和全球科学界缺乏"早期病例的临床样本或对流行病学数据的完整了解"，并表示如果有更多数据浮出水面，他们可能重新审视这一不确定的结论。

ODNI新发布的报告是对八月份发布的90天调查报告的更新。美国总统拜登今年五月曾下令情报单位在90天内进行有关新冠病毒起源的调查并提交报告，当时有越来越多人支持病毒是由武汉实验室外泄的理论。美国前总统特朗普及其支持者试图将新冠全球大流行归咎于实验室外泄，以转移外界对特朗普政府应对新冠疫情失败的指责。

报告内容指出，武汉病毒实验室先前曾经制作新冠病毒的嵌合体或组合体，但这一信息无法推断新冠病毒是来自武汉病毒研究所的基因工程。

多数分析人员不认为病毒是经过基因工程改造，但报告指出，"根据学术期刊文章，一些基因工程技术可能使转基因病毒与天然病毒无法区别"。

报告引述武汉病毒研究所一名学生2017年撰写的论文补充道，"反向基因克隆技术-先进分子实验室使用的标准技术-在SARS类冠状病毒中不会留下基因改造痕迹"。报告还写道，实验室工作人员在2019年11月寻求接受治疗，但"不能诊断出大流行病的起源"。

中国因未全面配合新冠溯源调查而饱受国际批评。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇周五以电邮形式对ODNI的报告做出回应称："美国依靠情报机构而非科学家来追踪新冠病毒起源，完全是一场政治闹剧。"

他在声明中表示："这只会破坏以科学为基础的溯源研究，并阻碍寻找病毒来源的全球努力。"

（路透社、美联社）

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