 美情报机构怀疑朝鲜秘密从事铀浓缩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2018

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时政风云

美情报机构怀疑朝鲜秘密从事铀浓缩

美国情报机构认为，平壤试图在核问题上欺骗华盛顿。根据美国全国广播公司的报道，情报部门对局势作出的判断与总统特朗普截然不同。

Nord Korea Kim Jong Un beim Test des Feststoffraketentriebwerks Pukguksong-2 (picture alliance/AP Photo/Korean Central News Agency)

美国情报机构认为，平壤试图在核问题上欺骗华盛顿

（德国之声中文网）美国情报机构猜测，尽管上月举行了关于核裁军的谈判，朝鲜仍秘密开足马力，制造武器级浓缩铀。美国全国广播公司新闻电视台援引美国政府圈内人士报道称，除了拥有外界所知的宁边加工设施外，平壤政权还有多个秘密核基地，并可能试图掩人耳目。

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美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩会面正式结束，两人已签署正式文件，外界瞩目内容是否有朝鲜半岛去核化具体内容。这场“历史性峰会”究竟是如何进行的，德国之声为您还原全貌。 (12.06.2018)

金正恩3月和5月两度访问中国与习近平会谈。今日传出再度访中，短短3个月举行3次领袖会谈，前所未闻。特朗普口中的「世界级扑克玩家」习近平是否真的在美朝关係背后给朝鲜下指导棋？ (19.06.2018)

特朗普与蓬佩奥都对金正恩信心十足，相信他们了解美国的要求，亦已经开始去核行动。但从卫星图像看来，好像不是这么回事。 (28.06.2018)

这一报道的背景是情报机构最近所作的一项评估。美国全国广播公司新闻台引证一名未透露姓名的政府官员报道说，确切无疑的证据显示，朝鲜试图欺瞒美国。美国情报机构-中央情报局和国务院不愿对此置评。白宫亦未表态。

美国全国广播公司报道说，情报机构的局势评估似乎与特朗普总统的说法相矛盾。在与朝鲜掌权者金正恩进行了"6.12"历史性会晤后，特朗普曾声称，那个闭关自守的国家再也不会构成核威胁。上星期，特朗普声明，朝鲜已开始摧毁其导弹设施，并已经启动"全面无核化"进程。

在新加坡的会谈上，特朗普和金正恩签署了一份协议。根据该协议，朝鲜表示，愿致力于实现朝鲜半岛全面无核化。此后，美国国内的批评者指控特朗普，未能迫使金做出具体的裁核承诺。

  • Nordkorea Mike Pompeo Vorbereitung Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un (Getty Images/Chung Sung-Jun)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    以正式官职称呼美国人

    金正恩与美国国务卿蓬佩奥会晤，朝中社新闻稿中称特朗普为美国总统。这可不是寻常的事情。要知道，过去，金正恩曾骂过特朗普是“老糊涂”、“疯子”等等。

  • Südkorea TV Bildschirm mit Donald Trump und Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/Ahn Young-joon)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    什么？！特金会？！

    特朗普答应与金正恩会晤的消息，曾在今年3月震惊了世界。二人在2月的时候，还在相互“骂战”。

  • Deutschland Karneval Rosenmontagszug in Mainz (Reuters/R. Orlowski)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    “小火箭男”似乎就在昨日

    回顾一下二人的口水骂战，是从2017年下半年开始逐渐激烈和升级的。朝鲜几次试射导弹，2017年8月特朗普威胁“火与怒”应对，9月，特朗普多次在推特和联合国大会上称金正恩是“小火箭男”，“在执行自杀使命”。

  • Nordkorea - Konflikt - USA (Getty Images/AFP/K. Won-Jin)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    “老糊涂”

    特朗普胆敢侮辱最高领袖，朝鲜人民决不容忍。朝鲜官方的朝中社发表了金正恩的声明，其中将特朗普称为“老糊涂”，“是爱玩火的恶棍、流氓”。声明中还说：“胆怯的狗叫得更响。”

  • Karikatur - Donald Trump und Kim Jong-un zu USA/Nordkorea (tooonpool.com/Kostas Koufogiorgos)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    金正恩为什么说我老？

    特朗普总统的某些推文，的确有点匪夷所思的意味。比如，2017年11月，他写道：“金正恩为什么侮辱我，说我‘老’，我又从来没说过他‘又矮又胖’？哦，我那么努力作他的朋友，或许有一天会实现！”

  • Karikatur von Sergey Elkin | Streit zwischen Kim und Trump über die Atomknöpfe

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    更大的核按钮

    进入2018年，金正恩在新年讲话中宣称“核按钮随时在我桌上”。特朗普在推特回应说：“请告诉他，我也有一个核按钮，而且比他的更强大，而且我的管用！”

  • 2018 Pyeongchang Winter Olympische Spiele - Eröffnung - Trump u Kim Jong Un Double (Getty Images/R. Pierse)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    特型演员的“预演”

    在剑拔弩张中，韩国平昌冬奥会突然成为一个契机：金正恩的胞妹金与正来了，特朗普的女儿伊万卡来了。不过图中这两位特型演员的合影，在当时恐怕很少有人会相信，将来真人会晤会成为现实。

  • Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump (Reuters/KCNA//Reuters/L. Jackson)

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    “尊敬的”金正恩

    直到后来，特朗普答应了金正恩提出的会晤。韩朝领导人也举行了板门店会晤。到4月份，特朗普向媒体表示，在有关会晤的讨论中，金正恩“很开放、我想从我们看到的很多东西来说也很值得尊敬”。

  • Karikatur Nordkorea USA Atomwaffen

    特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

    “善意的姿态！”

    在5月12日的推文中，特朗普写道：“朝鲜宣布本月将拆除核试验场。谢谢！这是一个非常聪明和善意的姿态！”二人定于6月12日举行历史性的峰会。

    作者: 苗子


凝炼/王凡（路透社、美国全国广播公司网站）

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特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男”

“执行自杀使命的小火箭男”突然之间成为一位“尊敬的”人：美朝关系的戏剧性转折在两国元首的言辞中得到突出体现。 (14.05.2018)  

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