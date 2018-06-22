美情报机构怀疑朝鲜秘密从事铀浓缩

（德国之声中文网）美国情报机构猜测，尽管上月举行了关于核裁军的谈判，朝鲜仍秘密开足马力，制造武器级浓缩铀。美国全国广播公司新闻电视台援引美国政府圈内人士报道称，除了拥有外界所知的宁边加工设施外，平壤政权还有多个秘密核基地，并可能试图掩人耳目。

这一报道的背景是情报机构最近所作的一项评估。美国全国广播公司新闻台引证一名未透露姓名的政府官员报道说，确切无疑的证据显示，朝鲜试图欺瞒美国。美国情报机构-中央情报局和国务院不愿对此置评。白宫亦未表态。

美国全国广播公司报道说，情报机构的局势评估似乎与特朗普总统的说法相矛盾。在与朝鲜掌权者金正恩进行了"6.12"历史性会晤后，特朗普曾声称，那个闭关自守的国家再也不会构成核威胁。上星期，特朗普声明，朝鲜已开始摧毁其导弹设施，并已经启动"全面无核化"进程。

在新加坡的会谈上，特朗普和金正恩签署了一份协议。根据该协议，朝鲜表示，愿致力于实现朝鲜半岛全面无核化。此后，美国国内的批评者指控特朗普，未能迫使金做出具体的裁核承诺。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 以正式官职称呼美国人 金正恩与美国国务卿蓬佩奥会晤，朝中社新闻稿中称特朗普为美国总统。这可不是寻常的事情。要知道，过去，金正恩曾骂过特朗普是“老糊涂”、“疯子”等等。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 什么？！特金会？！ 特朗普答应与金正恩会晤的消息，曾在今年3月震惊了世界。二人在2月的时候，还在相互“骂战”。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “小火箭男”似乎就在昨日 回顾一下二人的口水骂战，是从2017年下半年开始逐渐激烈和升级的。朝鲜几次试射导弹，2017年8月特朗普威胁“火与怒”应对，9月，特朗普多次在推特和联合国大会上称金正恩是“小火箭男”，“在执行自杀使命”。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “老糊涂” 特朗普胆敢侮辱最高领袖，朝鲜人民决不容忍。朝鲜官方的朝中社发表了金正恩的声明，其中将特朗普称为“老糊涂”，“是爱玩火的恶棍、流氓”。声明中还说：“胆怯的狗叫得更响。”

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 金正恩为什么说我老？ 特朗普总统的某些推文，的确有点匪夷所思的意味。比如，2017年11月，他写道：“金正恩为什么侮辱我，说我‘老’，我又从来没说过他‘又矮又胖’？哦，我那么努力作他的朋友，或许有一天会实现！”

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 更大的核按钮 进入2018年，金正恩在新年讲话中宣称“核按钮随时在我桌上”。特朗普在推特回应说：“请告诉他，我也有一个核按钮，而且比他的更强大，而且我的管用！”

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” 特型演员的“预演” 在剑拔弩张中，韩国平昌冬奥会突然成为一个契机：金正恩的胞妹金与正来了，特朗普的女儿伊万卡来了。不过图中这两位特型演员的合影，在当时恐怕很少有人会相信，将来真人会晤会成为现实。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “尊敬的”金正恩 直到后来，特朗普答应了金正恩提出的会晤。韩朝领导人也举行了板门店会晤。到4月份，特朗普向媒体表示，在有关会晤的讨论中，金正恩“很开放、我想从我们看到的很多东西来说也很值得尊敬”。

特金进化论：“值得尊敬”的“小火箭男” “善意的姿态！” 在5月12日的推文中，特朗普写道：“朝鲜宣布本月将拆除核试验场。谢谢！这是一个非常聪明和善意的姿态！”二人定于6月12日举行历史性的峰会。 作者: 苗子



凝炼/王凡（路透社、美国全国广播公司网站）