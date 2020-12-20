 美情报机构:大规模网络攻击背后可能是俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美情报机构:大规模网络攻击背后可能是俄罗斯

美国各情报机构及其它部门得出一致评估结果：去年12月发现的对美国政府的网络攻击极可能源自俄罗斯。此前，特朗普曾表示，网络攻击的背后是中国。

Symbolbild Cyber Angriff

DW.COM

特朗普淡化处理可能来自俄罗斯的黑客攻击，美国跨党派议员对此皆表示不满，要求政府应该立即做出回应。

美国总统特朗普在推特上表示，美国政府网络遭遇黑客袭击，幕后主使者可能是中国。此前美国国务卿蓬佩奥则称，事情应该是俄罗斯所为。

美国财政部和商务部遭到严重的黑客袭击，这可能是有记录以来影响最严重的间谍活动之一。调查人士认为俄罗斯政府是幕后黑手。

（德国之声中文网）相关机构本周二（1月5日）在一份声明中表示，不久前发现的对美国政府内外网络的黑客攻击"可能"源自俄罗斯。这一评估与即将卸任的特朗普总统此前的有关表态相抵触。特朗普曾猜疑，网络攻击的背后是中国。

不过，美国国务卿蓬佩奥和此间已辞职的前司法部长巴尔也称俄罗斯是网络攻击的始作俑者。此前，他们分别与各情报机构协调了口径。俄罗斯否认与此类攻击行为有关。

周二的声明由联邦调查局、情报机构协调总局、国家安全局 和网络安全局联合发表。

网络安全局称， 长达数月的攻击的目标是政府机构、电网等重要基础设施以及私营企业。该机构未详细说明，哪些政府部门遭到了攻击。但是，若干部级机构已承认，曾是黑客攻击目标。这些机构中有国务院、财政部和国土安全保护部。主管美国核武库的能源部也是攻击对象。

USA | US-Justizminister fordert: Präsident Trump soll weniger twittern

特朗普与前司法部长巴尔（右）对黑客来源意见不一

黑客在攻击中使用了美国软件公司SolarWind开发的一种软件。在美国，很多机构和企业应用该软件。SolarWind承认，黑客可能利用了该软件提升版的一扇后门。这家著名信息技术企业称，该软件在全球用户多达18000个。

 

凝炼/达扬（德新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

特朗普：网络攻击“可能是中国干的” 20.12.2020

美国总统特朗普在推特上表示，美国政府网络遭遇黑客袭击，幕后主使者可能是中国。此前美国国务卿蓬佩奥则称，事情应该是俄罗斯所为。

USA Washington Finanzministerium

美国财政部和商务部遭黑客重击 14.12.2020

美国财政部和商务部遭到严重的黑客袭击，这可能是有记录以来影响最严重的间谍活动之一。调查人士认为俄罗斯政府是幕后黑手。

Bildergalerie US Wahlen Sieger und Verlierer Mitt Romney

特朗普反应惹众怒 各界要求严查黑客攻击 21.12.2020

特朗普淡化处理可能来自俄罗斯的黑客攻击，美国跨党派议员对此皆表示不满，要求政府应该立即做出回应。

广告

长平观察

Frankreich Paris | Jack Ma CEO von Alibaba

长平观察：马云的中国智慧

中国富商马云“失踪”了。时评人长平指出，对于随意收拾马云的权力体系，他自己也贡献不菲。  