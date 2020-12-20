美情报机构:大规模网络攻击背后可能是俄罗斯

（德国之声中文网）相关机构本周二（1月5日）在一份声明中表示，不久前发现的对美国政府内外网络的黑客攻击"可能"源自俄罗斯。这一评估与即将卸任的特朗普总统此前的有关表态相抵触。特朗普曾猜疑，网络攻击的背后是中国。

不过，美国国务卿蓬佩奥和此间已辞职的前司法部长巴尔也称俄罗斯是网络攻击的始作俑者。此前，他们分别与各情报机构协调了口径。俄罗斯否认与此类攻击行为有关。

周二的声明由联邦调查局、情报机构协调总局、国家安全局 和网络安全局联合发表。

网络安全局称， 长达数月的攻击的目标是政府机构、电网等重要基础设施以及私营企业。该机构未详细说明，哪些政府部门遭到了攻击。但是，若干部级机构已承认，曾是黑客攻击目标。这些机构中有国务院、财政部和国土安全保护部。主管美国核武库的能源部也是攻击对象。

黑客在攻击中使用了美国软件公司SolarWind开发的一种软件。在美国，很多机构和企业应用该软件。SolarWind承认，黑客可能利用了该软件提升版的一扇后门。这家著名信息技术企业称，该软件在全球用户多达18000个。

凝炼/达扬（德新社）

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