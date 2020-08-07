美情报机构：俄罗斯诋毁拜登 中国盼特朗普败选

（德国之声中文网）据美联社报道，美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳（William Evanina）周五（8月7日）发表声明，公开了美国情报部门对11月总统大选面临的威胁的最新评估。

伊万尼纳指出："许多外国行为者对当选者都有自己的偏向，他们通过一系列公开和私下的声明来表达这一点，在暗中施加影响的做法则比较少见，" 这位美国反间谍机构负责人强调："我们主要关注中国、俄罗斯和伊朗正在进行和可能采取的活动。"

最新声明还警告称，怀有敌意的外国行为者可能会寻求破坏选举基础设施、干预选举程序和质疑选举结果。但是，美国情报官员认为，这些手段严重影响选举结果的可能性较小。这是美国情报机构迄今披露的关于外国势力干预2020年大选的最详细信息，此前几个月，有关此类活动的警告不断升级，但总体上含糊其辞。

中国不希望特朗普连任

中美两国关系近来不断恶

美国情报机构官员认为，对于美国大选的赢家，中国有自己的偏向，但是周五发表的声明中并未直接指出北京对大选的干预行为，也没有提到北京采取措施支持拜登。

声明分析称，中国认为特朗普"难以预测"，并不希望他连任。声明补充道，中国试图也在美国大选前扩大其影响力，力图影响美国的政策走向并对其眼中的反北京政治人物施压。

中美两国关系近来不断恶化，两国互相关闭对方的一个领事馆后，特朗普政府又于本周四发布行政令， 45天后禁止与中国的微信和TikTok进行交易。

伊万尼纳继续写道："尽管中国将继续权衡采取强硬手段的风险和好处，但在过去几个月里，中国对美国当局应对新冠疫情、关闭中国驻休斯顿领事馆以及在其他问题上采取的行动和发出的批评声渐长。"

就在美国情报机构发表声明的同一天，中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪发表署名文章指出，中方没有兴趣干涉美国的内政，美方也应尊重中国对自身发展道路的选择。

俄罗斯"诋毁"拜登

关于俄罗斯，美国情报官员的评估是，俄罗斯正在努力"诋毁"拜登及其支持者中被视为是反俄的"建制派"。伊万尼纳表示，在拜登担任美国副总统期间，俄罗斯对他在乌克兰政策中扮演的角色以及支持俄国内反对派的行为提出批评，这种批评态度由此延续。

美国情报官员指出，亲俄的乌克兰政客德卡奇（Andriy Derkach）一直在"散播一些未经证实的针对拜登及其儿子贪腐的指责，包括公开一些外洩的通话记录"。拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）曾在乌克兰天然气公司布瑞斯玛（Burisma）担任董事会成员。美国情报机构的官员还认为，与克里姆林宫有关的人士试图通过社交媒体拉抬特朗普寻求连任的选情。

特朗普：如拜登当选中国将统治美国

除了中俄以外，这份最新的美国大选威胁评估中还提到伊朗。评估指出，德黑兰寻求损害美国的民主机构和特朗普，并在选举前使美国陷入分裂。 伊万尼纳写道："伊朗在这些方面的努力可能会集中在网络影响力上，例如在社交媒体上散布虚假信息以及反复张贴反美内容，" 这名情报官员补充道："德黑兰认为，如果总统特朗普连任将导致美国继续对伊朗施压以催生政权更迭，这是伊朗实施干预大选活动的部分动机。"

美国情报机构发表声明的当天，特朗普在新泽西州出席记者会时被问及对这份声明的看法，他似乎不太同意情报机构对俄罗斯的评估，他表示："我想，俄罗斯最不想在办公室看到的人就是我，因为没人比我对俄罗斯更强硬。"

对于情报机构认为中国不希望他连任的评估，特朗普似乎很是认同，他指出："如果拜登出任总统，那么中国就要统治美国了。"

中国网民：我们都支持你，建国同志

特朗普的此番表态在中国社交媒体上随即引起反响，网民纷纷调侃地表示，不愿统治如此混乱地美国，希望他再次当选。拥有620多万新浪微博粉丝的网络资讯博主"孤烟暮弹"回应："不不不，你来微博看看，我们都支持你，建国同志。"拥有170多万粉丝的"师伟微博"表示："后半句是这样的：不如让我继续搞垮美国"。

中国网民戏称特朗普为"川建国"，以讽刺特朗普对美国的领导不当实际是在壮大中国。5月底，《环球时报》总编胡锡进在推特上回应特朗普有关中国想帮助拜登赢得大选的指责时就曾解释："相反，中国网友希望你连任，因为你让美国变得奇怪、被世界讨厌。你帮助中国团结起来，并让国际新闻变得像喜剧一样好玩儿。中国网友称你为'建国'，意思是'帮助建设中国'。"

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