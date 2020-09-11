美情报机构:俄罗斯和伊朗积极干预美国大选

（德国之声中文网）本周三（10月21日）美国情报部门的官员表示，俄罗斯和伊朗两国都掌握了美国选民的信息，目的就是在11月3日美国总统大选举行前对公共意见施加影响。

美国国家情报总监拉特克里夫（John Ratcliffe）在一场临时举行的新闻发布会上说，伊朗和俄罗斯都试图利用选民的联络信息，向登记选民投放虚假信息。这两个国家希望借此能造成混乱并且削弱人们对美国民主制度的信心。

他补充说，美国会让任何试图干预美国大选的国家都要“付出代价、承担后果”。美国情报机构已经对这些威胁“迅速采取了回应措施”。

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，美国选民“应该信任自己的选票”，同时应该对于未经证实的言论保持警惕。

美国情报机构的官员没有公布俄罗斯和伊朗如何掌握了美国选民的信息，只是称这两个国家获取了这些信息。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



今年8月初， 美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳（William Evanina）曾公开美国情报部门对11月总统大选面临的威胁的评估。当时他表示：“我们主要关注中国、俄罗斯和伊朗正在进行和可能采取的活动。” 评估指出，中国认为特朗普"难以预测"，并不希望他连任。中国试图也在美国大选前扩大其影响力，力图影响美国的政策走向并对其眼中的反北京政治人物施压。

中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪则在同一时期发表署名文章指出，中方没有兴趣干涉美国的内政，美方也应尊重中国对自身发展道路的选择。

伊朗向美国选民发送“欺骗性”电子邮件和视频

美国国家情报总监拉特克里夫说，伊朗向美国选民“发送欺骗性电邮，目的在于威吓选民、引发社会不安，以及打击特朗普总统”。

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在此之前，佛罗里达州和宾夕法尼亚州的民主党登记选民报告称，他们收到威胁性电子邮件，看起来似乎是极右翼组织“骄傲男孩”发出的。

这类电子邮件往往写道：“你必须把票投给特朗普，不然我们会找到你的。”美国情报部门的官员在接受路透社采访时说，虽然尚无确凿的证据，但是他们推测伊朗参与了背后的操作。

美国情报部门的官员没有说明俄罗斯如何利用美国选民的信息干预大选。但是 拉特克里夫说：“虽然我们还没有看到俄罗斯采取同样的行动，但是我们知道，他们像2016年一样，这次也掌握了一些选民的信息。

洪沙/达扬 （美联社、法新社、路透社）

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