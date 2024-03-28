美情报机关: 中国药企悄悄转移美知识产权

（德国之声中文网）路透社掌握的消息显示，美国联邦调查局、国务院、国家情报总监办公室的情报官员联合向十余名国会参议员进行了机密通报。情报人员担忧，中国药企药明康德在未经同意的情况下将美国客户的知识产权转让给中国当局。

消息人士并没有向路透社披露这些知识产权信息的具体客户身份，也没有透露进一步详情。

出于对某些中国生物科技公司可能为中国军方研发新技术的担忧，目前美国当局正在酝酿新法案，限制美国政府资金流向这些企业。

药明康德的一名发言人则强调，没有注意到公司有任何未经授权就将美国客户数据或知识产权转移到中国的情况，“保护客户信息对我们而言至关重要，我们按照客户要求存储这些信息。”发言人还称，药明康德“尊重并完全遵守”美国联邦及州当局的要求。

美国联邦调查局、国家情报总监办公室、国务院均婉拒了路透社的置评请求。

北京：威胁美国国家安全的说法“毫无根据”

中国驻华盛顿大使馆则表示，美国国会关于药明康德构成国家安全威胁的说法“毫无根据”，认为指控者应该拿出“令人信服的证据”。

目前，美国国会参议员国土安全委员会正在酝酿《禁止外国获取美国基因信息法案》。如果法案通过，美方与中国生物科技企业之间的业务往来就有可能出于国家安全因素而受到限制。民主党籍的该委员会主席彼得斯(Gary Peters)通过一名助手向路透社证实，议员最近确实接受了一次简报，“探讨了新法案试图解决的生物安全威胁问题，以便委员们能充分了解情况。”

该委员会已经在3月6日通过了这项立法动议，以便法案交由参议员进行更广泛的审议。委员会的其他7名民主党籍以及另外7名共和党籍参议员均没有对此事置评。

国会众议院提出的一项类似议案也指控药明康德等中国企业与军方的联系。药明康德则认为由众议院中共问题特设委员会主席加拉格尔(Mike Gallagher)牵头的该议案为“虚假、误导、毫无根据的指控”。

药明康德的业务范围包括药物的生产与研发，以及医药原材料制造。许多大型制药企业以及小型生物科技公司均为其客户。

2023年，药明康德的约2/3营业额来自美国市场。和2018年相比，该公司的营收增长了四倍有余，达到了403亿元人民币。不过，受到美国拟议立法限制等不利因素的影响，药明康德在上海证交所的股价今年以来已经下跌36%，在香港证交所更是下跌了54%。

游说团体抛弃药明康德

根据路透社掌握的信息，2月底的情报简报会议是在参议员国土安全委员会就该立法动议投票前几天进行的。为该行业进行政治游说的生物科技创新组织(BIO)起初反对将药明康德等企业作为法案的针对性目标，时任BIO首席执行官瑞切尔·金(Rachel King)致信委员会呼吁重新考虑该立法动议。不过，在2月底的情报简报会议之后，议员们对该组织表示，已经了解到有关药明康德与中国政府关系的信息。尽管议员并未透露信息详情，但是该游说组织还是在3月中旬改变了原先的反对态度，并表示药明康德已经中止了与该组织的关系。

3月初刚刚接任BIO首席执行官的克劳利(John Crowley)对路透社表示，该组织希望与国会合作推动立法，并且将生物制造行业带回美国。克劳利说，参议员国土安全委员会对立法动议的投票以及众议院中共问题特设委员会主席加拉格尔的公开施压是决定性因素。克劳利强调，美国不能让中国成为全球顶尖生物科技的中心。

同样是在2月底，拜登政府发布行政命令，以国家安全为由禁止向中国传输基因组数据以及其他有关信息。美国国家情报总监办公室在今年2月的年度威胁评估中也警告，北京正试图通过窃取知识产权和其他手段来加快其科技发展，以获取经济和军事优势。

（路透社）

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