 美情报总监: 中俄的紧密关系是美头号安全威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2019

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时政风云

美情报总监: 中俄的紧密关系是美头号安全威胁

美国国家情报总监周二向国会报告发出警告，强调中国与俄罗斯的关系已达到过去几十年来最紧密的程度，而两国的短期目标都是影响美国2020总统大选及美国政府机关。

China Symbolbild Spionage (Colourbox/O. Mach)

美国国家情报总监周二警告，中国与俄罗斯日益紧密的关系，将成为美国的心头大患。

(德国之声中文网) 美国国家情报总监科茨 (Dan Coats) 与其他国家情报单位主管周二 (1月29日) 向美国参议院报告时强调，中国与俄罗斯的关系日益紧密，而一些美国友邦却因华盛顿改变国防与贸易政策的方向，决定与美国疏远。 科茨在国会发言时表示: 「中国、俄罗斯、伊朗与朝鲜都利用网络运作来窃取数据、影响人民或扰乱重要的基础建设。 莫斯科与北京的关系已达到过去几十年来最紧密的程度。 」

其他情报单位首长表示，他们竭尽所能确保美国的2018国会选举不受外界影响，但他们认为某些国家将针对2020的总统大选展开更复杂的攻势。 科茨说美国的敌人将透过网络来试图弱化民主国家间的链接，并影响美国的政策制定。 参议员金恩 (Angus King) 发言时表示: 「中国与俄罗斯之间更频繁的合作可能成为美国的心头大患。 」

中国是美国最大的间谍威胁

USA Dan Coats (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

科茨说美国的敌人将透过网络来试图弱化民主国家间的链接，并影响美国的政策制定。

情报首长被询问时指出，来自中国的间谍威胁变得日益频繁且手法也逐渐多样化。 美国联邦调查局局长克里斯托孚.雷 (Christopher Wray)表示，目前几乎所有经济间谍活动都由中国发起。 科茨也说，各情报首长已开始到美国各地与私人企业老板讨论中国经济间谍活动带来的威胁。 他强调中国过去十年的经济成就， 「主要都是透过窃取美国公司的信息达成的」。

科茨也说，俄罗斯接下来会继续透过社群媒体在美国制造社会或种族紧张。 而民主党参议员华纳 (Mark Warner) 则强调，他担心俄罗斯透过社群媒体强化美国社会中的对立，并影响美国的民主制度。 此外，他认为中国主要透过科技来威胁美国政局与社会。

虽然科茨拒绝响应他是否认为特朗普该公开与普京的讨论，他却说: 「从情报观点来看，特朗普公开与普京的对话将有益于美国的情报单位是天经地义的认知。 」

杨威廉/叶宣 (路透社、美联社)

 

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