美情报总监：台湾正朝独立方向发展

(德国之声中文网) 美国国家情报局总监海因斯(Avril Haines)29日在出席国会听证会时说，在中国近年来加强对香港的控制后，她认为台湾整體支持独立的观点正在逐漸变的越来越鮮明。

海因斯周四在参议院军事委员会作证时说：「某种程度上，台湾正朝着独立的方向发展，因为他们基本上在观察香港发生的事情，我认为这是一个越来越大的挑战。」

海因斯和国防情报局局长贝里尔中将 (Lieutenant General Scott Berrier) 昨日出席军事委员会「全球威胁」听证会，与中国相关的问题成为了焦点。

自从拜登政府后，美中关系一直呈现紧张的局势，拜登政府持续批评北京在香港丶新疆和南海的政策。海因斯此前称中国是情报界「无与伦比的优先事项」。

美国参议院军事委员会的主席罗德岛州参议员里德(Jack Reed) 在质询海因斯时提到，如果美国在台湾受到攻击时，扭转长期坚持的「战略模糊」的立场，会对北京和台北产生何种影响。此举将涉及美国明确表示在台湾受到攻击时会协助台湾防御。

海因斯说，如果美国表明会协防台湾，中国将把此举视为破坏区域稳定，而该举动也会让中国深信，美国执意透过各种方式限制中国的崛起，其中包含运用军事力量。她认为，美国若表态，会使台湾跟中国的关系更加分离，并使中国四处威胁美国的利益。

美国国防部情报局局长贝里尔则说，中国军队迅速现代化为国际社会带来重大威胁。他表示，中国人民解放军现在有能力在其下一代高超音速导弹上放置核弹头。他还补充道，中国运用越来越多技术对五角大楼的人员与活动进行近乎实时的跟踪和观察。

朝鲜恐继续测试与发展先进武器

在被问到国防与安全相关的其他热门议题时，海因斯和贝里尔都表示，目前没有迹象表明朝鲜领导人金正恩已经采取任何步骤实现无核化，这是前总统特朗普在与朝鲜政府接触时的一个关键目标。

贝里尔说，他预计朝鲜在评估拜登对该国的态度之后，将恢复一些武器试验。他在书面证词中说：「平壤可能会寻求为其正在计划的行动进行辩护，利用美国的压力或美国与韩国的联合军事演习作为借口来测试洲际弹道导弹或较短程的陆基或潜射导弹。」

贝里尔还称，金正恩可能引爆另一个核装置，藉此显示朝鲜的力量和决心。海因斯对贝里尔的分析表示赞同。她说：「朝鲜可能会采取侵略性和破坏稳定的行动来重塑其安全环境，并寻求在美国和其盟友之间制造障碍。这些努力可能包括恢复核武器和洲际弹道导弹试验。」

贝里尔说，平壤一直在持续推进其武器能力。他在书面声明中写道：「尽管受到国际制裁，朝鲜将继续进行现代化改造，提高其导弹部队的生存能力丶杀伤力和多样化程度。随着朝鲜继续追求更先进的洲际弹道导弹能力，它将对北美的目标构成更大的威胁。」

虽然贝里尔表示朝鲜有能力对韩国或驻韩美军发动攻击，但他也提到朝鲜军队 「缺乏统一朝鲜半岛或支持持续冲突的整体能力」。

他还分析，朝鲜会继续扩散常规武器，包括导弹技术。贝里尔说：「朝鲜仍然是一小部分国家的武器供应商，其中包括伊朗丶叙利亚和乌干达。有鉴于过去这些国家的兴趣和平壤对外汇的需求，朝鲜几乎肯定会继续向特定国家提供一些导弹技术和专业知识。」

(彭博社、韩联社)

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