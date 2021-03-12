美情报官员：普京授权干预美大选 中国未有行动

美国情报官员周二称，俄罗斯总统普京授权了试图让特朗普在2020年大选中获益的行动。中国虽曾考虑过对美国大选施加影响，但后来放弃这样做。
（德国之声中文网）美国国家情报总监办公室本周二（3月16日）发布评估报告称，俄罗斯总统普京曾批准开展具有影响力的行动，旨在诋毁拜登的候选人资格和民主党，支持特朗普，破坏公众对选举进程的信心，并加剧美国的社会政治分歧。
报告认为，俄罗斯方面这样做的原因是认为拜登当选不符合克里姆林宫的利益。其行动的核心是依靠和俄罗斯情报部门有关的代理人，利用媒体、美国官员及与特朗普关系密切的人散布有影响力的言论，推动针对拜登的“误导性或未经证实”的指控。
报告还为特朗普的一些高级助手放大拜登与乌克兰关系的说法增加了一些证据。情报显示，乌克兰议员安德烈·德卡奇（Andriy Derkach）等俄罗斯支持的人拉拢美国政治人物，对拜登及其儿子亨特进行抹黑。与俄罗斯情报部门有关联的康斯坦丁·基利姆尼克（Konstantin Kilimnik）被发现与德卡奇会面，并将材料交给特朗普的助手，以推动对拜登的正式调查。
与2016年大选类似，俄罗斯网络水军也在社交媒体上散布针对拜登的诋毁性报道，并试图激化种族问题。
美国情报机构还发现了其他影响选民的企图，其中包括伊朗进行“多管齐下的秘密活动”以削弱特朗普支持率。此外，黎巴嫩真主党、古巴和委内瑞拉等也试图影响美国大选，但规模要小得多。
情报部门认为，伊朗的秘密活动可能得到最高宗教领袖哈梅内伊的批准。其中一次 "目标明确的行动 "涉及以极右翼团体 "骄傲男孩 "的名义向民主党支持者发邮件，对他们发出威胁。美情报部门还称，与过去历届美国大选相比，伊朗此次着眼于在美国制造分裂的行动更具攻击性，并且持续到大选结束后，原因可能是德黑兰相信这将削弱特朗普再次当选的机会。
美情报部门还发现，北京 "考虑过但没有部署 "施加影响力的行动，最终没有寻求从任何一方面干预选举。报告作者认为，中国没有看到两位候选人有足够的差异，因此认为没有必要去冒被发现的风险。
尽管有外国试图左右选民和破坏选举的行为，但美国情报部门发现，"没有迹象表明任何外国行为者试图通过任何技术方面的行动，包括选民登记、投票、选票统计或报告结果，来干预2020年美国大选。"
前总统特朗普在大选后数个月内多次声称有操纵大选和舞弊行为。
乐然/叶宣（美联社、路透社等）
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美国情报机构评估认为，俄、中、伊三国正在和可能试图干预2020年美国总统大选。特朗普发表相关评论时指出，如果拜登当选，中国将统治美国。中国网民对此表示不同意。
2020年美国总统大选即将登场，4年前特朗普当选时出现的俄罗斯势力却疑似依然存在于美国社会，试图干预大选。民主党议员提出疑虑，其总统候选人更表示已经对外国政府作出警告。