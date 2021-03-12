美情报官员：普京授权干预美大选 中国未有行动

（德国之声中文网）美国国家情报总监办公室本周二（3月16日）发布评估报告称，俄罗斯总统普京曾批准开展具有影响力的行动，旨在诋毁拜登的候选人资格和民主党，支持特朗普，破坏公众对选举进程的信心，并加剧美国的社会政治分歧。

报告认为，俄罗斯方面这样做的原因是认为拜登当选不符合克里姆林宫的利益。其行动的核心是依靠和俄罗斯情报部门有关的代理人，利用媒体、美国官员及与特朗普关系密切的人散布有影响力的言论，推动针对拜登的“误导性或未经证实”的指控。

报告还为特朗普的一些高级助手放大拜登与乌克兰关系的说法增加了一些证据。情报显示，乌克兰议员安德烈·德卡奇（Andriy Derkach）等俄罗斯支持的人拉拢美国政治人物，对拜登及其儿子亨特进行抹黑。与俄罗斯情报部门有关联的康斯坦丁·基利姆尼克（Konstantin Kilimnik）被发现与德卡奇会面，并将材料交给特朗普的助手，以推动对拜登的正式调查。

与2016年大选类似，俄罗斯网络水军也在社交媒体上散布针对拜登的诋毁性报道，并试图激化种族问题。

镜头下分裂的美国社会 路易斯安那州的枪支制造者 为了拍摄这样的画面，他们穿越美国行程总共1.5万英里。2019年，马蒂亚斯·布拉施勒（Mathias Braschler ）和他的伴侣莫妮卡·费舍尔（Monika Fischer）在他们用房车改造成的摄影室内拍摄了82张这样的人像照片。被拍摄者的年龄、性别和民族各异。唯一的共同点是他们都是在一块白色幕布前拍照。

镜头下分裂的美国社会 密西西比州八个孩子的母亲 他们用这些人物肖像制作了一个名为《分裂的我们》的摄影集。他们在这部摄影集中追溯了美国的政治分裂。这在国家地图上表现得尤为明显：一方面是大多数人支持民主党的 蓝州，另一方面是共和党人占主导地位的红州。但是，这些被拍摄者的面部表情在诉说什么？这让布拉施勒和费舍尔很感兴趣。

镜头下分裂的美国社会 德州警长 他们是在其横穿美国的旅行途中发现了这些人并立即决定为他们拍照的。为了拍摄这些照片，2位摄影师带着他们6岁的儿子总共旅行了1.5万英里，约合2.4万公里。他们一共穿越了40个州--从蒙大拿州到德克萨斯州，这张警长的照片就是在德克萨斯拍摄的。

镜头下分裂的美国社会 夏安族酋长 菲舍尔和布拉施勒将房车改造成一个摄影间。这样一来，他们就能为所有的人像嘉宾创造同样的照明条件。这张照片中的男子是北美印第安人部落的一个酋长。

镜头下分裂的美国社会 怀俄明州的皇冠女牛仔 他们在旅行途中不仅拍摄了令人惊叹的照片，莫尼卡·费舍尔和马蒂亚斯·布拉施勒还询问了被拍摄者，例如这位年轻皇冠女牛仔的政治观点。老百姓对政治、社会、国家的各种评价和看法在摄影集内也有体现。他们的看法和被拍摄的人一样，差异很大。

镜头下分裂的美国社会 乔治亚的瓦匠 摄影师费舍尔一家轮流居住在纽约和瑞士。为拍摄影集“分裂的我们”进行的这次旅行为他们了解他们的第二故乡 "分裂"的国家提供了新的视角。例如，她现在就比以前更清楚为什么这么多美国人当初选择特朗普。也许读者也可以通过这本影集理解美国人的选择。 作者: Maria John Sánchez



德黑兰的行动较以往更具攻击性

美国情报机构还发现了其他影响选民的企图，其中包括伊朗进行“多管齐下的秘密活动”以削弱特朗普支持率。此外，黎巴嫩真主党、古巴和委内瑞拉等也试图影响美国大选，但规模要小得多。

情报部门认为，伊朗的秘密活动可能得到最高宗教领袖哈梅内伊的批准。其中一次 "目标明确的行动 "涉及以极右翼团体 "骄傲男孩 "的名义向民主党支持者发邮件，对他们发出威胁。美情报部门还称，与过去历届美国大选相比，伊朗此次着眼于在美国制造分裂的行动更具攻击性，并且持续到大选结束后，原因可能是德黑兰相信这将削弱特朗普再次当选的机会。

中国没有寻求干预大选

美情报部门还发现，北京 "考虑过但没有部署 "施加影响力的行动，最终没有寻求从任何一方面干预选举。报告作者认为，中国没有看到两位候选人有足够的差异，因此认为没有必要去冒被发现的风险。

投票过程本身没有受到干预

尽管有外国试图左右选民和破坏选举的行为，但美国情报部门发现，"没有迹象表明任何外国行为者试图通过任何技术方面的行动，包括选民登记、投票、选票统计或报告结果，来干预2020年美国大选。"

前总统特朗普在大选后数个月内多次声称有操纵大选和舞弊行为。

乐然/叶宣（美联社、路透社等）

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