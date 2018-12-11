 美情报官：中国黑客攻击美国基础设施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2018

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时政风云

美情报官：中国黑客攻击美国基础设施

一名美国高级情报官员周二说，最近几个月内，中国在美国的网络活动有所升级，将一些重要的基础设施作为攻击目标，也许在为进一步的破坏性攻击埋兵布阵。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

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西方国家之间的互联网通信数据，为什么舍近求远绕道中国？美国和以色列的两名学者近日发布了一项研究报告称，多年来，国有企业中国电信一直利用其在北美的互联网节点设施窃取西方国家的网络通信内容。 (30.10.2018)

美国国安顾问博尔顿日前提到，中国黑客攻击美国政府机构的人事管理网站，造成数百万人个资被盗。现在两国关系急冻，网路攻防更盛。 (04.10.2018)

（德国之声中文网）"你会担心他们事先针对重要的基础设施安排布置，为发动人们最为担心的破坏性攻击做准备。"美国国家安全局官员罗伯•乔伊斯在《华尔街日报》组织召开的网络安全会议上说。

乔伊斯是特朗普政府前网络安全顾问。一位国家安全局发言人说，乔伊斯指的是针对美国能源、金融、公共交通和医疗健康方面的网络攻击。

乔伊斯的言论引人关注，因为迄今为止，美国指控中国网络攻击集中在间谍活动和盗窃知识产权方面，而不是把破坏基础设施作为目标。

中国一再否认美国关于网络攻击的指控。

乔伊斯的发言和美国检察官本周将要披露的中国公民涉嫌新一轮网络犯罪的情况相符。根据知情人士透露信息，美国检方将会起诉涉嫌攻击技术服务供应商及其客户的中国黑客，其攻击行动名为"云漏斗"（Cloud hopper）。

美国国会正在调查中国黑客攻击升级的指控。

美国国土安全部和司法部高级官员已经安排出席参议院司法委员会召开的听证会。听证会于当地时间周三上午举行，主题是"中国对美非传统型间谍活动：威胁与潜在政策回应"。

张平/石涛（路透社）

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