美情报信息：俄罗斯从朝鲜购买火箭炮及弹药

（德国之声中文组）英国《泰晤士报》引述美国政府官员的看法说，俄罗斯的这些采购行为表明制裁已经开始发挥作用，而且入侵乌克兰的能力正在降低。

《泰晤士报》报道称，最近解密的美国情报除中除了说俄罗斯采购的项目中包括火箭炮和炮弹之外，没有提供更多细节。俄罗斯可能会采购更多此类军事装备。

路透社上个月从美国官员了解到的情况是，俄罗斯从伊朗采购的无人机“多次出现故障”。这名官员说，俄罗斯很可能计划购买数百架“迁徙者-6”（Mohajer-6）型无人机和“见证者”（shaheed）型无人机。

《纽约时报》报道指出，至少到目前为止，西方对俄罗斯采取的广泛经济制裁并没有使俄罗斯经济陷入瘫痪。乌克兰战争导致的能源价格上涨反而使得俄罗斯国库充盈，俄罗斯银行被踢出Swift系统以及进出口限制所受影响也有所减轻。西方国家对俄罗斯寡头的制裁并未削弱总统普京的权力。

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？

莫斯科方面曾希望中国继续向俄罗斯军队提供军用物资。但美国官方近期证实，虽然中国愿意扩大购买俄罗斯石油，但至少到目前为止，北京对于针对俄罗斯的军事出口管制持遵循态度，没有试图向俄罗斯出售军事装备或部件。

《纽约时报》引述专家的看法说，俄罗斯向朝鲜采购火箭炮和弹药，表明俄罗斯似乎无法生产发动战争所需的最简单的物资。

最近一段时间，乌克兰军队在包括赫尔松在内的多个地区开始发动反攻，同时利用美国提供的高机动性火箭炮系统海玛斯加强了对俄罗斯弹药库的打击。

目前虽不清楚朝鲜武器的效力如何，但是《纽约时报》指出，朝鲜拥有巨大的弹药储备。

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