美情报人员印度出差时疑患“哈瓦那综合症”

(德国之声中文网) 据了解此案的乔治敦大学神经学和生物化学教授、华盛顿生物防御研究所执行主任乔达诺(James Giordano)对美联社表示，专家们目前还在核实这名情报官员的症状；就目前来看，其症状与近年来其他数十起“哈瓦那综合征”病例相一致，体现了“明显的、现实的威胁”。

所谓“哈瓦那综合征”，指的是2016年美国驻古巴大使馆多名工作人员出现的一系列症状，具体症状包括失去平衡、头晕、头痛。

最近几年，美国国防部以及情报机关发现了越来越多的相似病例，并加强了调查。专家认为，这些症状疑似和“定向能”攻击有关。目前，超过200起“哈瓦那综合征”病例正在调查中，其中大约一半涉及情报人员。至少在公开层面，美国并没有将“哈瓦那综合征”与某一个具体对手联系起来。

目前尚不清楚这名情报官员是否因为和中情局局长一同出差而成为攻击目标。局长伯恩斯(William Burns)已经下令，在整个中情局内部调查可能的微波袭击或者其他“定向能”攻击。

相关案件曾推迟副总统行程

中情局回绝了美联社的置评请求，但在一份声明中表示，局长伯恩斯“已将确保工作人员得到所需的照料、彻查此事作为优先要务”。自从今年3月出任局长以来，伯恩斯已经将研究“哈瓦那综合征”相关案件的医学人员数量增加到以往的3倍，并且还和报告相关案件的中情局员工进行面谈。

最新的这起病例发生在9月初。而就在此前数星期，曾有两名美国官员也出现了相关症状，当时这两起案件甚至还导致了美国副总统哈里斯(Kamala Harris 又译贺锦丽)从新加坡到越南的行程推迟。美国官员当时表示，受到疑似攻击的人并非副总统或者白宫的工作人员。

(美联社等)

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