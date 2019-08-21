美恐持续执行科技禁令 任正非:有助于华为发展

（德国之声中文网）虽然美国商务部周一 (8月19日) 宣布将授予华为90天的临时购买许可再延长90天，但美国国务卿蓬佩奥周二 (8月20日) 接受美国电视媒体CNBC采访时表示，美国在华为的问题上发出的信号并无含糊， 因为华府依旧认为华为对美国国家安全造成威胁。

与此同时，华为周一对内部发出一封任正非签发的电邮，表示现在华为正处在危亡关头，强调该公司正处在特殊时期作战，所以需要进行重要改革，而改革的最终目的是打胜仗。 他在该封电邮中，号召员工立功并尽快选拔优秀人员。

美联社周二 (8月20日)发布了在华为总部与任正非的专访，而任正非在访问中表示，如果中国必须在贸易战中做出让步来换取美国放宽对华为施行的制裁的话，他宁愿继续接受华府制裁。 此外，任正非也表示，他认为美国会依法施行大部分的科技禁令，因为目前在华府没有任何人敢替华为辩护。

而在任正非眼中，受此禁令最大冲击的会是专门贩卖芯片与其他零件给华为的美国公司。此前，美国将华为列为必须获得官方允许才能向美国公司购买科技的外国公司。 任正非告诉美联社:「不管美国有没有决定延长禁令的时效，都不会严重影响华为的生意。 我们可以在不依赖美国公司的情况下，依旧蓬勃发展。 」

美国指控华为窃取技术并协助中国政府进行监控，但华为加以否认。 此外，华为的财务长孟晚舟也因违反美国的伊朗制裁规定，面临被加拿大遣送至美国的可能。 为了迫使美加释放孟晚舟，中国政府也因此关押了两名加拿大人。

然而，美国总统特朗普近期曾暗示如果中美能在贸易战中达成共识的话，美国有机会取消对华为等科技公司所施行的禁令。然而，任正非在专访中表示，华为拒绝接受任何强迫中国让步的条件。 他说:「我不能让大部分的穷苦人牺牲自我来成就华为。 我女儿或许得承受更多挣扎，但我宁愿维持现状，也不愿看到中国人为了华为的生存与发展而牺牲。 」

分析师警告，华为的智能手机与其他使用美国芯片与零件产品的销售，都可能因美国五月颁布的禁令而受到严重打击。 此外，美国芯片与零件贩卖商也可能因此损失上百亿美元的商机。 然而，在美国颁布禁令前，华为便已为了减低对美国科技的依赖性，而开始发展自身的芯片、软件及其他相关科技。 华为去年大约在研发上花了150亿美元。

任正非在专访中表示，美国的禁令在策略上来说，对华为其实是有帮助的，因为华为能因此淘汰掉不重要的商品与事业群，并将资源更集中在发展主要的产品上。 他说:「华为现在能更专心的研发我们最具竞争力的产品。 」

本月初，华为公布了自身研发的智能手机系统，并称此系统将能取代由谷歌研发的安卓系统。 目前华为的智能手机仍都使用安卓系统，但美国政府下令谷歌禁止提供华为地图、音乐或其他相关服务。 而在今年初，华为也推出了第一款使用自家研发芯片的智能手机。

任正非表示，他希望华为能维持与谷歌、微软及其他美国科技公司的技术合作，因为他认为既然华为使用美国公司的科技，其蓬勃发展有益于美国公司的成长。 相反的，如果华为被禁止使用安卓系统并被迫发展自身的操作系统，这将不会是美国所乐见的。

他说即便华为发展了自身的操作系统，该公司仍愿意为了促进产业发展，向美国公司购买零件。 他说:「我希望我们仍能持续向美国公司购买零件。 即便我们能生产自己的零件或产品，我们仍愿意为了维持社会的繁荣发展而降低自身产能，并使用更多美国公司的零件。 」

然而，任正非也表示华为会持续以美国不放宽禁令的前提来策画自身发展。 他告诉美联社:「目前在美国政治界，攻击华为是对的事，而替华为说话只会让这些政治人物承担更大的压力。 所以在我们眼中，美国的禁令将持续好一段时间。 」

杨威廉/罗法(美联社)