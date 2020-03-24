美恐成新疫情中心 西班牙病亡人数超过中国

(德国之声中文网) 世卫周二 (3月24日) 警告，全球新冠疫情的中心恐逐渐转移至美国。美国周二 (3月24日) 新增了9624确诊案例与142起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至53358与695。美国加州的洛杉矶周二出现首起青少年的病亡案例，这也是美国新冠疫情爆发以来，最年轻的病亡案例。

纽约州现在成为全美新冠疫情最严重的区域，根据统计，该州的确诊案例每三天就增加两倍。纽约州长古莫 (Andrew Cuomo) 预测，该州的疫情在未来两三周可能达到高峰。他表示，纽约州可能需要140,000病床，但目前纽约州只有53000病床。古莫说：「这简直是高的吓人的天文数字。」

白宫的医疗专家周二也对纽约市的新冠感染率表达高度警戒，他们极力呼吁曾经到过纽约市的旅客进行14天的居家隔离。白宫医疗专家勃克斯 (Deborah Birx) 表示，纽约市的长岛已成为新冠疫情的感染重地，这也表示从纽约市离开的人们已开始四处扩散病毒。

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 也说，纽约市现在已成为美国新冠疫情的中心。他说：「我们必须将纽约市视为新冠疫情的高风险地区，但纽约市民，我们与你们同在。」

然而，美国总统特朗普同一天再次表示，他希望在复活节左右解除美国的全国封锁，但专家认为这个时程太赶了。特朗普在周二一场活动中，对于必须暂停全国的商业活动来抑制新冠病毒的传播，感到非常不满。他暗示，他将很快的结束全国商业活动禁令与社会疏远。他说：「我认为这样的情况只会在维持两周，之后我们便能在保持社交距离的前提下返工。」

此外，民主党与美国政府针对经济振兴方案经过数天的协商后，双方周二都表示对协商进展感到乐观，这也让两度在参议院被民主党否决的草案有望顺利过关。这个消息也带动下跌数周的美股，道琼工业指数终场飙涨2112.98点，涨幅11.36%，收在20704.91点。标准普尔500指数猛涨209.93点，涨幅9.38%，收在2447.33点。以科技股为主的那斯达克综合指数劲扬557.18点，涨幅8.12%，收在7417.86点。

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周二在接受一个电台访问时，指控中国蓄意延后与全球分享新冠疫情的相关信息，导致全球数千人的生命遭逢极大风险。 他说：「中国蓄意隐瞒疫情讯息，让全球无法取得有效防疫的关键信息，我担忧相同的情形会再次发生。 」

查尔斯王储中招

在欧洲新冠病毒继续肆虐。据法新社报道，截至周三（3月25日），西班牙的病亡人数已经达到3434人，超过了中国（3281人），仅次于意大利。在过去一天内，西班牙就有738人死于新冠病毒。

据英国媒体ITV报道，英国查尔斯王储也被确诊感染。据英媒BBC报道，现年71岁的查尔斯王储新冠病毒测试呈阳性，其发言人表示，查尔斯王储目前症状较轻，“身体良好”，另外，他的妻子康沃尔公爵夫人、72岁的卡米拉目前测试并没有感染。

在俄罗斯，过去一天的新增确诊人数达到163人，是目前为止增长人数最多的一天。截至周三午间，该国共有658例确诊病例。普京宣布将针对疫情进行电视讲话。有猜测称，普京可能会宣布推迟该国4月22日针对修宪的公投。

印度宣布全国封锁

同一天，印度成为另一个为抑制新冠疫情，宣布进入全国封锁的国家。印度总理莫迪 (Narendra Modi) 表示该国周二晚间正式进入长达21天的全面封锁，但他也保证印度政府将保证封锁期间，民众的基本物资仍无虞。

拥有13亿人口的印度是全球人口第二多的国家，这也让如何确保人民享有基本物资成为一大挑战。莫迪呼吁印度的省级与地方政府专注在提供民众医疗协助，目前印度已累计有536起新冠确诊案例与10起病亡案例。

据路透社报道，印度计划拿出大约200亿美元的经济一揽子计划，对抗疫情给经济造成的影响。目前相关政府磋商仍在进行中，具体措施和金额可能会在本周末公布。

印度总理莫迪 (Narendra Modi) 表示该国周二晚间正式进入长达21天的全面封锁，但他也保证印度政府将保证封锁期间，民众的基本物资仍无虞。

另一方面，欧洲各国的新冠疫情周二仍未出现明显缓和的迹象。意大利周二新增5249起确诊案例与743起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至69176与6820。瑞士周二新增了1082起确诊案例与2起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至9877与122。这也代表瑞士的新冠确诊数正式超越韩国，成为全球新冠确诊数第8高的国家。

中国国家卫健委周三上午公布的最新数字显示，中国新增47起确诊案例与4起病亡案例。47起确诊案例全为境外输入的案例，其中以上海、北京与广东的境外输入案例最高。新冠疫情的起源地湖北省周三也将解除对该省大部分区域的管控，但民众离开该省时，仍须出示「健康码」来证明自己健康无虞，才能跨省移动。