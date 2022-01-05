美总统会见韩流“防弹少年团” 讨论仇视亚裔问题

（德国之声中文网）在与拜登会面前，几位韩流音乐明星向现场媒体进行了简短的发言，呼吁停止针对亚裔美国人的犯罪。乐队成员朴智旻说："我们对近期激增的仇恨犯罪感到非常震惊，尤其是针对亚裔美国人的仇恨犯罪行为。为了制止这种状况，并且支持这一反对歧视的事业，我们想要借此机会来再次表达自己的意见。"

今年5月是亚裔美国人以及夏威夷/太平洋岛屿原住民主题月。韩流乐队"防弹少年团"(BTS)与拜登的会面也是该主题月收官活动的一部分。在过去一年中，美国社会针对亚裔群体的仇恨犯罪数量急剧上升。由于一些美国政客以及意见领袖将新冠疫情归咎于中国，针对亚裔的攻击行为近年来出现了升级。

"防弹少年团"与拜登的会谈内容并没有公开。白宫方面透露，会谈的一个目标是"探讨多元化以及包容的重要性，并讨论将'防弹少年团'作为在全世界传播希望和积极信息的青年平台"。

"防弹少年团"2013年首次亮相以来，一直以积极投身有关青年权利的社会运动而闻名。现在他们的影响力也拓展到了中老年人群。2020年6月，在一场网络众筹行动中，"防弹少年团"的粉丝在一天内为美国的社会公益事业筹集了约100万美元，与乐队为黑人权利运动Black Lives Matter的筹款额相当。

该乐队的经纪公司"百赫音乐"也对受邀前往白宫表示荣幸，强调和愿意就包容、多元、反亚裔仇视等话题进行交流。

（路透社）

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Blackpink 4人女团Blackpink不仅在亚洲有着极高的人气，在全球各地都拥有大批粉丝，是世界上最受欢迎的女子乐团。她们的一首单曲 "Kill This Love "打破了YouTube的记录：这首歌的MV在24小时内点击量接近6000万次。其中一名成员Lisa是泰国人，她近几年也进军中国市场，曾在综艺节目《青春有你(第二季)》当导师。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 防弹少年（BTS） 韩国男团防弹少年团无疑是最知名的一个K-pop组合。美国知名音乐杂志《Billboard》发布的衡量艺人在全球社交网络中受欢迎程度的 “Social 50 ”榜单中，他们已经连续多年占据第一。不过这个团队最近陷入“辱华”争议，队长RM在一次得奖感言中的发言提及朝鲜战争中的美韩人民遭受的苦难而遭到中国网友谴责。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 EXO 美国《Billboard》杂志“Social 50 ”的榜单中，EXO的排名紧追防弹少年团。这个组合最初有12名成员，其中包括吴亦凡、鹿晗、黄子韬和张艺兴。2014年，吴亦凡与鹿晗指责SM公司不公平，培训方式会导致出现健康问题。公司否认指控，几名中国成员先后离开，选择回国发展。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 车仁河 被称为“K-Pop”的韩国流行音乐不仅在本土取得成功，在全球各地都受到追捧。不过，行业的竞争残酷激烈。2019年，韩国女团KARA成员具荷拉（Goo Hara）结束了自己的生命，年仅28岁。另外一名25岁的女歌手崔雪莉也自杀身亡。去年12月，年轻歌手兼演员车仁河（Cha In-ha）被发现死在韩国首都首尔的家中，他之前是“Surprise U”的成员。一系列死亡案件给韩国流行音乐蒙上了阴影。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 GOT7 2014年，韩国7人男子组合GOT7凭借出道发行的首张韩语迷你专辑《Got It?》登上美国Billboard世界专辑榜第一名，此后推出的歌曲也成绩不俗。其中一名成员王嘉尔凭借在中国的综艺节目中的精彩表现吸引了大批粉丝，也让GOT7在中国提高了知名度。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Stray Kids 2017年韩国推出练习生出道节目Stray Kids，通过节目产生新一代男团。最终确定参加节目的9位练习生全部获得出道资格，组成同名男团。去年他们在欧洲巡演的时候曾经在柏林登台演出。因为韩国的练习生选拔出道节目十分成功，中国近两年也借鉴而推出了《偶像练习生》，《创造101》，《乘风破浪的姐姐》等大火的选秀综艺。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 MONSTA X MONSTA X 也是从偶像团真人选秀节目中诞生的。2015年成团，不过团体的一名核心成员元浩(申浩锡)由于债务纠纷和被曝光吸食大麻，与公司解约。目前男团由6人组成。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 NCT NCT是2016年出道的大型男团，NCT是Neo Culture Technology新文化技术的缩写，目前有21个成员，分为4个小队，目前最成功的小队是NCT 127，这个小组去年在纽约参加了美国传统的大规模感恩节庆典'Macy's Thanksgiving Day Parade’，并取得成功。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Seventeen Seventeen也是一个成员众多的人气男团，共有13人。为什么明明13名成员但是队名却叫“SEVENTEEN”呢？它代表13名成员+ 3个分队+ 1个团体= 17，其中3个分队分别为嘻哈队、表演队、主唱队。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Big Bang 成立多年的Big Bang男团无疑是史上最成功的一个K-Pop团体。《Bang Bang Bang》，《Fantastic Baby》等不少热曲在全球各地广受欢迎。这个男团也被认为是他们将韩流音乐K-Pop送上国际舞台。不过团队成员去年爆出丑闻，胜利（本名李昇炫）陷入性招待丑闻，并引出财界政界人士官商勾结、警察包庇等一系列丑闻。之后胜利宣布退出娱乐圈，Big Bang成员变为4人。另外一名成员TOP2017年也曾被曝光吸毒。经历了种种丑闻的Big Bang光芒已不复当年。 作者: Bettina Baumann



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