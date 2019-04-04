美总统：中美谈判有望四周内达成协议

（德国之声中文网）桑德斯（Sarah Sanders）周五表示，美国谈判小组会和中国谈判小组共同密切沟通，谈判将会在下个星期继续。

周四，特朗普表示双方可望在不久的未来签订贸易协议，认为在"大约四周内"与中国达成贸易协议是可以想象的。《南德意志报》指出，特朗普在二月也曾表示对话取得了"重大进步"，但美国贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）却表示否认，指出还有核心问题尚待解决。

中美两国自去年中旬就出现关税纠纷，这场摩擦也给全球经济带来影响。原本计划在3月底签订协议，但几个月以来双方一直在进行谈判。

路透社报道，中国谈判代表刘鹤表示，两天来中美双方经贸团队进行了富有成效的磋商，特别是在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识。

特朗普则表示，若达成协议，将会与习近平在华盛顿举行峰会，路透社援引这位美国总统表示："我期待在双方达成协议之后，同习主席举行会晤，共同见证这一伟大时刻。我还要特别感谢习主席作出中方整类列管芬太尼类物质的重要决定，这件事对美国人民和美中禁毒合作具有重大意义。"

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白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周四早些时候接受彭博社采访时指出，周五会面后刘鹤将返回北京，双方依旧会通过视讯讨论分歧问题。他说："我们在许多领域取得了进展。包括执法机制、盗窃知识产权、强制技术转让、网络空间等问题，这些话题当然依然在谈判之中，但我们比以往任何时候都更进一步。"

继续讨论的行程被视为一个积极的迹象。美中贸委会副会长欧玉琳（Erin Ennis）说："他们仍在谈论这一事实，而且用积极的态度谈及讨论，这表明中美双方都认为，正在走向解决问题的道路之上。"

文木 / 任琛（路透社，彭博社等）