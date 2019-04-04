 美总统：中美谈判有望四周内达成协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2019

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时政风云

美总统：中美谈判有望四周内达成协议

 美国政府指出，在华盛顿举行的中美贸易中，双方代表在一些关键问题上取得了进展。不过白宫发言人桑德斯也指出，解决尚存的争议话题上"还有许多工作要做"。

USA, Washington: Donald Trump trifft Liu He im Weißen Haus (picture-alliance/AP/M. Balce Ceneta)

特朗普周四和刘鹤在白宫会面

（德国之声中文网）桑德斯（Sarah Sanders）周五表示，美国谈判小组会和中国谈判小组共同密切沟通，谈判将会在下个星期继续。

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2019年4月1日，中方宣布，正式将“芬太尼类物质”按类纳入毒品管制范畴。就此中美双方争执已久的中国产芬太尼大量流入美国市场造成毒品泛滥的问题，将有望得到控制。 (01.04.2019)

美国总统特朗普再与中国代表刘鹤见面，双方维持着一贯的礼貌与乐观态度，预示着贸易谈判已经接近尾声。 习近平虽然没有亲身参与会议，但却透过新华网表达了让谈判文本达成初步结论的希望。 (05.04.2019)

周四，特朗普表示双方可望在不久的未来签订贸易协议，认为在"大约四周内"与中国达成贸易协议是可以想象的。《南德意志报》指出，特朗普在二月也曾表示对话取得了"重大进步"，但美国贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）却表示否认，指出还有核心问题尚待解决。

中美两国自去年中旬就出现关税纠纷，这场摩擦也给全球经济带来影响。原本计划在3月底签订协议，但几个月以来双方一直在进行谈判。

路透社报道，中国谈判代表刘鹤表示，两天来中美双方经贸团队进行了富有成效的磋商，特别是在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识。

特朗普则表示，若达成协议，将会与习近平在华盛顿举行峰会，路透社援引这位美国总统表示："我期待在双方达成协议之后，同习主席举行会晤，共同见证这一伟大时刻。我还要特别感谢习主席作出中方整类列管芬太尼类物质的重要决定，这件事对美国人民和美中禁毒合作具有重大意义。"

观看视频 01:26

什么贸易战？中国人对美国品牌仍情有独钟

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周四早些时候接受彭博社采访时指出，周五会面后刘鹤将返回北京，双方依旧会通过视讯讨论分歧问题。他说："我们在许多领域取得了进展。包括执法机制、盗窃知识产权、强制技术转让、网络空间等问题，这些话题当然依然在谈判之中，但我们比以往任何时候都更进一步。"

继续讨论的行程被视为一个积极的迹象。美中贸委会副会长欧玉琳（Erin Ennis）说："他们仍在谈论这一事实，而且用积极的态度谈及讨论，这表明中美双方都认为，正在走向解决问题的道路之上。"

 

文木 / 任琛（路透社，彭博社等）

 

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