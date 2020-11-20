美总务署认可拜登胜选 特朗普政府准备交接

(德国之声中文网) 美国总务署署长莫菲(Emily Murphy)23日发布信函正式通知拜登团队，他们可以正式展开权力转移的工作。这是美国大选过後，美国联邦政府部门首次承认美国总统特朗普落选的事实。

莫菲对外表示：「我是根据法律与事实做出这个决定。美国行政部门官员从未直接或间接向我施压。我从未收到任何政府命令要求我延後做决定的时程。」

这个消息也意味着，未来两个月拜登团队将拥有联邦资金与办公室来进行权力转移。拜登与副总统当选人哈里斯(又译:贺锦丽)可定期收到国安简报。美国法律规定准备卸任的总统必须配合即将接任的总统，让美国能够平稳的进行权力转移。

在消息传出後，特朗普也在推特上发文证实，他同意让莫菲通知拜登团队展开权力转移的相关工作。他写道：「我想感谢莫菲对美国坚定不移的奉献与忠诚。她曾被骚扰丶威胁与虐待，我不希望这样的情况发生在她丶她的家人或是美国行政事务管理局任何员工身上。」

然而，特朗普也在推文中强调，他在各州发起的选举诉讼仍将持续进行，并说他相信自己终究会胜出。他重申：「为了美国的最佳利益考量，我建议让莫菲与她的团队根据相关规定去做他们该完成的事。我也通知我的团队依照规定行事。」

拜登团队也发布声明，证实他们已收到美国总务署的信函。他们在声明中写道：「美国行政事务管理局局长已确认拜登与哈里斯是美国大选的赢家，并提供新的政府必要的资源与支持，让我们得以进行平稳与和平的权力转移。」

拜登公布内阁名单

同一天，拜登也宣布他的国家安全与外交政策团队的核心人物。拜登在一个声明中表示：「在国家安全与外交政策方面，我们必须分秒必争。这些人选都具有很多经验，也经历过不少危机。他们具有创新的特质与充满想像力。」

其中，在奥巴马执政时期曾是副国务卿与首席副国家安全顾问的布林肯(Anthony Blinken)将出任国务卿。一旦参议院核准布林肯的提名案，他将带领拜登政府重建美国与国际社会的关系，尤其是修复美国与盟国的关系。

布林肯9月接受美联社采访时曾说：「世界各地正出现民主倒退的现象，很遗憾地，同样的情形也出现在美国。我们的盟国都清楚了解，拜登知道谁是美国的朋友，谁又是美国的敌人。我们会在上任第一天就清楚让他们了解两者间的差别。」

此外，布林肯也必须面对一个士气低落的国务院。特朗普执政期间，出任国务卿的蒂勒森 (Rex Tillerson)与蓬佩奥都试图彻底改造整个国务院，後来都因国会介入，使两人被迫放缓改革步调。

这使国务院避开了连续三年预算可能被砍超过30%的命运。即便如此，特朗普任内仍有不少资深与中阶的国务院官员决定离开岗位。

前国务卿克里出任气候特使

此外，拜登也提名古巴裔的马约卡斯担 (Alejandro Mayorkas)为美国国土安全部长，他将是首位出任国土安全部长的首位拉丁裔美国人。马约卡斯担曾出任国土安全部的副部长，而该部门在特朗普执政期间，施行了不少强硬的移民政策，其中包含在美国与墨西哥边境拆散家庭。

美国前中央情报局副局长海恩斯（Avril Haines）则是被拜登任命为新的国家情报总监，她也是美国史上首位出任该职位的女性。曾在奥巴马执政期间担任拜登国家安全顾问的沙利文 (Jake Sullivan)则被任命为新的白宫国家安全顾问。资深外交官托马斯-格林菲尔德 (Linda Thomas-Greenfield)则将成为拜登政府的联合国大使。

与此同时，拜登也将前国务卿克里 (John Kerry)重新纳入他的执政团队当中。克里将成为拜登政府的气候特使，主要负责拜登政府对抗气候变迁的工作。多家美国媒体也报导，拜登有望提名前联准会主席叶伦 (Janet Yellen) 出任新的财政部长。一旦提名成功，叶伦有望成为美国史上首位女性财政部长。

杨威廉/邹宗翰（美联社丶路透社)

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