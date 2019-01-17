 美忧北约系统遭骇 促德勿用华为5G | 经济纵横 | DW | 14.03.2019

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经济纵横

美忧北约系统遭骇 促德勿用华为5G

美国周一警告德国，5G网路若使用「不受信任的供应商」将带来风险，试图以可能影响双方情报分享向德国施压。如今，因5G而限制情报分享的规模可能扩及北大西洋公约联盟。

Huawei (picture-alliance/dpa/AP/A. Wong)

(德国之声中文网) 週一(3月11日)美国曾经警告德国不要使用华为的设备，两天后，美国高级军官对美国国会表示，德国应该要在5G建设中排除华为，否则北大西洋公约联盟(NATO)就会停止与德国盟友合作。

北约欧洲盟军最高指挥官柯蒂斯·卡帕罗蒂(Curtis Scaparrotti)将军回答美国议员提问时说: 「我们担心他们的通信中枢会遭到入侵, 尤其考虑到5G的带宽能力和存取数据的能力都十分强大。」

这位将军回复众议院军事委员会道: 「如果他们的国防通信系统中含有华为的设备，我们就不会(用这些系统)与他们沟通。」他说，「这对军队来说也是一个问题。」

美国代理助理国防部长薇尔伯格(Kathryn Wheelbarger)告诉国会: 「我们可以向你们保证，在与欧洲盟友沟通的过程中，我们非常清楚地表明了中国的投资与发展对欧洲电信设施形成威胁。」她说: 「不论是军事的还是私人的通信安全都一样。」

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

美国以情报分享为筹码 敦促德国排除华为5G

美国大使写信给德国经济部

根据《华尔街日报》报道，美国週一(3月11日)警告德国，如果其5G电信基础设施中使用「不受信任的供应商」，可能限制双方的情报分享。

DW.COM

华为宣布正式起诉美国的国防授权法有违宪内容。有专家认为，虽然胜诉的可能性不大，但这是华为强力反击美国政府、重拾信任的总战略的一个组成部分。 (07.03.2019)

为了挽救公司的国际声誉，中国电信龙头华为近期增加与国际媒体互动的频率。 除了邀请媒体参访总部外，华为也在比利时设立网络安全实验室，企图透过这些动作证明美国的指控，都是无稽之谈。 (06.03.2019)

报导内容提到，美国驻德大使格雷内尔 (Richard A. Grenell)8日致信德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)，称华为或其他中国设备供应商若参与5G，「美国将无法与德国安全部门维持迄今的合作水凖」。

美国大使馆的發言人说：「如果某个盟友网路中有不受信任的供应商，该国内部以及与盟国间的情报完整性和机密性都会引起质疑......这可能会在未来危及双方的即时合作和资讯共享。我们正与盟友密切联系确保能在安全的电信网路上持续互相合作。」

Bratislawa Merkel bei Peter Pellegrini (Getty Images/AFP/P. Simicek)

“不需要来自美国大使的提示”

针对美国大使的警告，德国总理默克尔周二回应称，数字领域的安全性是“非常重要的资产”，“这也是我们为自己定义标准的原因”。

不过，默克尔也表示，当然会就该问题与“我们在欧洲的伙伴以及美国的相关部门”交流。她当时刚刚结束与比利时首相米歇尔（Charles Michel）的会面。

米歇尔称，不能允许“针对欧洲的地缘和安全利益的敌对行为”出现。

在默克尔表态前，基民盟（CDU）方面已经对美国方面的插手进行了驳斥。基民盟议会党团主席格罗斯-布勒默（Michael Grosse-Brömer）说，德国联邦政府“完全有能力处理自己的安全政策原则，不需要来自美国大使的提示”。他还建议美国方面放松一些。

德国将在3月19日公布对本国5G设备供应商的认证门槛。

夏立民/王凡/罗法 (法新社、路透社等)

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