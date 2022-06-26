美德關係加速回溫？肖爾茨和拜登展現「兄弟情」

（德國之聲中文網）俄烏戰爭爆發以來，德國總理肖爾茨因在烏克蘭問題上態度時有擺盪而受批評者詬病，烏克蘭大使甚至曾批評他是 「被冒犯的肝泥香腸」，但在週日（6月26）的七國集團（G7）峰會上，肖爾茨卻贏得了一位他私下長期崇拜的人的公開讚譽——美國總統拜登。

路透社報導，在巴伐利亞阿爾卑斯山舉行的七國集團峰會開始時，拜登伸手摸了摸肖爾茨的手臂說，「很大程度上是因為你」，西方在俄羅斯入侵烏克蘭四個月以來才能團結抗俄。

拜登還在會議上回擊了針對肖爾茨領導能力的批評聲音，稱讚這位總理調動了歐洲對俄羅斯總統普京入侵烏克蘭後做出回應。

「他們是同類人（kindred spirits），都正在處理一些相同的挑戰。」美國德國委員會主席索科爾（Steven Sokol）說道：「不難想象，他們之間有些兄弟情誼正在發展」。

路透社並引述一位肖爾茨長期密友的說法報導稱，肖爾茨「一直非常看重美國」，雖然私下對其他領導人語帶保留，但他對拜登的評價「特別熱情」，並且認為跨大西洋關係是德國和歐洲安全的重要支柱。

路透：華盛頓樂見柏林「守諾」

現年64歲的肖爾茨還有79歲的拜登，兩人來自不同的政治年代，但都在2021年上任。路透社指出，兩人在烏克蘭問題上達成了共識，也都尋求彌合在特朗普時期嚴重緊張的美德關係。

拜登與肖爾茨都誓言，要加強烏克蘭的武裝力量，並加大施壓制裁莫斯科，共同應對食品和能源價格的飆升問題。這些問題都削弱了兩人在國內的聲望，並考驗著他們各自的黨內同袍。

根據路透社報導，週日的七國集團峰會上，在拜登熱情的話語之後，肖爾茨滿臉笑容回應：「我們都設法保持團結，這是一個很好的訊號。顯然，普京失策了。」

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



此前，華盛頓盛讚柏林同意在未來十年內增加1億歐元軍費開支的決定，並克服了二戰的歷史陰影，轉向決定向烏克蘭提供武器，也在有悖其自身經濟利益的情況下，支持對俄進行多輪制裁。

一名熟悉此事的消息人士向路透社表示，拜登政府相當肯定肖爾茨迅速且自發地決定停止俄羅斯主導的「北溪2號」。

「肖爾茨曾向總統承諾，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，該管線將被關閉。」該名消息人士說：「他完全按照他說的去做了，這一點深受讚賞。」

另一名不具名的美國政府高級官員向路透社表示，德國是美國「想要真正恢復和重建這種關係、信任和團結的國家之一。我認為我們真的能夠做到（修復關係）這一點。」

這名高官補充道：「兩人之間熱情友好的話語，總統對肖爾茨表示的信任，表明我們已經能夠在這個目標上取得進展，並實現我們所希望的那種密切的工作關係。」

俄烏戰爭團結了兩國

根據基爾世界經濟研究所的數據，截至6月初，德國已向烏克蘭提供了其承諾的軍事援助總額的35%，美國則是將近50%。波蘭和波羅的海國家等其他國家則處於或接近100%。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



美國駐德國大使館發言人上週透過聲明告訴德國之聲：「我們（美國）讚賞德國的貢獻，並強烈鼓勵它和其他國家為烏克蘭提供必要的軍事裝備，以抵禦俄羅斯的威脅。」該發言人並將美國與德國等盟國之間的合作，稱為「前所未有」。

前美國國務院官員、現任柏林美國學院院長班傑明（ Daniel Benjamin）則曾向德國之聲表示：「（烏克蘭戰爭）對整個大西洋聯盟產生了激勵作用，德國也不例外。」他說，美國新政府上台時特別關注德國，並希望修復對兩國關係造成的傷害。

根據德國非營利組織「大西洋橋樑聯合會」（Atlantik-Brucke）一項最新調查，大約6成的美國人和德國人都同意，拜登和肖爾茨政府幫助強化了兩國關係，甚至更多的人——71%的美國人和81%的德國人——認為，這種關係應該超越當權政府，得到進一步的鞏固。

這項調查顯示，儘管美德兩國民眾都對對方國家是否「做正確的事」抱持懷疑態度，但烏克蘭戰爭確實提高了雙方的互信程度。

美國抗中 德國是關鍵之一

俄羅斯入侵烏克蘭後，肖爾茨政府成功推動為德國軍方編列1000億歐元的特別預算強化軍力。若加上常規支出，這將使德國——在絕對數量上——成為歐洲國防預算最多的國家。

資深記者格魯克羅夫特（William Noah Glucroft）上週在德國之聲撰文報導指出，有政策分析人士將肖爾茨藉債務融資增加軍事支出，為德國守諾可信的象徵，且這對美國利益也具有潛在的重大戰略影響。

格魯克羅夫特指出，多年來，美國的外交政策一直致力於在不損害其橫跨大西洋的安全承諾下，更加關注東亞。肖爾茨政府與美國的關係遠近，也深深牽動著美國的戰略佈局。

德國馬歇爾基金的高級研究員巴拉諾夫斯基（Michal Baranowski）告訴德國之聲：「如果沒有一個成功的歷史轉折點（Zeitenwende），美國就無法在不對歐洲構成巨大風險的情況下，轉向亞洲。（美國）可以離開，但歐洲將會暴露（在風險之中）」。

然而路透社報導也表示，儘管肖爾茨與拜登兩人致力於讓美德關係回溫，但可以肯定的是，兩國仍存在一些分歧。例如，包括德國在內的歐洲多國，都對於美國去年8月從阿富汗撤軍備感失望。據德國政府消息人士，此舉被視為「巨大錯誤」，甚至可能因此鼓勵了普京。

同時，華盛頓方面也有部分人馬質疑，德國持續與中國保持強而有力的經濟往來，這與特朗普時代的批評仍相呼應。

（綜合報導）

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。