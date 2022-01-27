美德联手制俄 普京另有算盘

(德国之声中文网) 美国和德国周四 (1月27日)警告俄罗斯，如果入侵乌克兰，天然气管道北溪2号启动计划可能喊停。

德国在美国和东欧的批评下建造了这条管道，预计把俄罗斯对德国的天然气供应增加一倍以上。

在谈论欧洲内部的分歧之后，德国外交部长贝尔博克告诉议会，政府正与盟国一起「制定强有力的一揽子制裁措施」，其中包括北溪2号。

美方也回应，入侵行动将阻止德国启动这个价值数十亿美元的项目，该项目已于9月完成，但仍需测试和监管部门批准。

负责政治事务的副国务卿努兰德 (Victoria Nuland)说：「如果俄罗斯入侵乌克兰，无论如何，北溪2号都不会向前推进。」

美国也试图向欧盟保证，如果俄罗斯切断天然气来源，会帮助他们找到替代天然气来源，但全球供应正面临短缺，能否实现充满变数。

白宫宣布，德国新任总理肖尔茨将于2月7日访美，并与美国总统拜登讨论乌克兰危机。

努兰德同时也再向中国喊话说：「我们呼吁北京利用其对莫斯科的影响力来敦促外交，因为如果乌克兰发生冲突，对中国也不会有好处。」

但路透社引用政策专家表示，中俄关系可能处于历史上最热的时期，华盛顿不能指望中国在对峙中支持其立场。

美俄继续舌战

同时，美国加强了外交攻势，24日在联合国安理会召开了关于俄罗斯「威胁行为」的公开会议，希望安理会发出谴责。不过常任理事国俄罗斯可以否决任何决议。

白宫的一份声明说，拜登「重申如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国将与其盟友和伙伴一起准备作出果断的反应」。

俄罗斯态度暧昧，对美方和北约的书面为应表示不以为然，但也保持谨慎。普京总统的发言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov)告诉记者:「不能说我们的意见得到了考虑......我们不要急于做出评估，需要时间来分析。」

外交部长拉夫罗夫说，莫斯科的主要关切，乌克兰加入北约的可能性被忽视了，但有可能在其他问题上取得进展。

他预计不久将与美国国务卿布林肯举行新的会谈，并说：「有了回应，就有希望开始就次要问题进行严肃的对话。」

俄罗斯外交部则表示，缓解紧张局势的最佳方式是北约从东欧撤军，但也试图平息对入侵的担忧。俄罗斯外交部发言人扎伊采夫（Alexei Zaitsev）说：「我们已经反复声明，我们的国家不打算攻击任何人。我们认为即使是我们的人民之间发生战争的想法也是不可接受的。」

但美国官员说，普京还没有决定是否入侵。美副国务卿努尔兰调侃说，从俄罗斯的回应中得到的最重要的收获是普京拥有这些文件。

认为球在俄罗斯这方的她说:「在莫斯科只有一个决定者，那就是普京总统。」努尔兰表示他希望普京可以把握机会，实现安全和军备控制，而不是让战争成为他的政治遗产。

普京打什么算盘?

路透社报道，几周来一直没有公开谈论这场危机的普京警告说，如果俄罗斯的要求被忽视，他将作出未指明的「军事技术反应」。国防分析家们说这可能与导弹部署有关。

俄罗斯外交部一位高级官员说，如果不采取措施确保克制和可预测性，莫斯科和华盛顿之间的核导弹危机是不可避免的。

塔斯社援引俄方官员尔玛科夫(Vladimir Ermakov)的话说，莫斯科认为华盛顿正准备在欧洲和亚太地区部署短程和中程导弹。

拜登表示，他不会派美国或盟国军队在乌克兰与俄罗斯作战，但北约表示，正将部队置于待命状态，并以更多的船只和战斗机加强东欧地区。

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乌克兰成「夹心饼干」

泽伦斯基的办公室在一份声明中赞扬诺曼底模式会谈的「建设性」，让乌克兰东部政府军和亲莫斯科的分离主义分子保持停火。

但令紧张局势雪上加霜的是，一名21岁的乌克兰国民警卫队士兵27日向一家航空航天厂开火，造成5人死亡，但没有迹象表明与俄罗斯的对峙有关联。

在基辅的街道上，有人担心乌克兰在莫斯科、北约和华盛顿的高级别会谈中被遗忘。23岁的商人斯兰科(Dmytro Sylenko)认为乌克兰夹在互相挑衅的两强中间。

他告诉法新社:「说实话，我不在乎谁在挑衅谁，对我来说重要的是有和平。我不关心其他的事情。」

(法新社、路透社)

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