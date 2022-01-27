 美德联手制俄 普京另有算盘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2022

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时政风云

美德联手制俄 普京另有算盘

华盛顿持续希望通过外交途径解决俄乌危机，与德国联手，把北溪2号当作谈判筹码 ，并向中国喊话，要北京发挥对俄罗斯的影响力。莫斯科这边则一边承诺对话，一边计划应对方式。

Kombobild Putin, Selenskyj & Biden

乌克兰危机中，美俄两强互相喊话，乌克兰反而是最没有发声权力的一方。图左至右依序为俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽伦斯基、美国总统拜登。

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德国在当前乌克兰危机中处于窘境，毕竟，德国一半的天然气都要从俄罗斯购买。而这种依赖由来已久，想要摆脱并不容易。

中国外长王毅与美国国务卿布林肯举行通话。在谈及乌克兰危机时，王毅表示，呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。布林肯强调缓和局势并警告俄罗斯对乌克兰采取进一步侵略行为将为全球安全和经济带来风险。

中国国家主席习近平和俄罗斯领导人普京2月4日将在北京冬奥会开幕式碰面。双方作为彼此最重要的盟友，是对美国的最大威胁，牵动未来的国际政局。

俄乌德法在巴黎举行的会谈中确认了俄乌双方将遵守东乌停火协议，让紧张情势将有所降温，预计两周后再会再次谈判。与此同时，美国与北约针对俄罗斯的安全要求给予书面回覆，看似为解决俄乌紧张情势放低姿态，但实际内容为何，美方不对外公布。

(德国之声中文网) 美国和德国周四 (1月27日)警告俄罗斯，如果入侵乌克兰，天然气管道北溪2号启动计划可能喊停。

德国在美国和东欧的批评下建造了这条管道，预计把俄罗斯对德国的天然气供应增加一倍以上。

在谈论欧洲内部的分歧之后，德国外交部长贝尔博克告诉议会，政府正与盟国一起「制定强有力的一揽子制裁措施」，其中包括北溪2号。

美方也回应，入侵行动将阻止德国启动这个价值数十亿美元的项目，该项目已于9月完成，但仍需测试和监管部门批准。

负责政治事务的副国务卿努兰德 (Victoria Nuland)说：「如果俄罗斯入侵乌克兰，无论如何，北溪2号都不会向前推进。」

美国也试图向欧盟保证，如果俄罗斯切断天然气来源，会帮助他们找到替代天然气来源，但全球供应正面临短缺，能否实现充满变数。

白宫宣布，德国新任总理肖尔茨将于2月7日访美，并与美国总统拜登讨论乌克兰危机。

努兰德同时也再向中国喊话说：「我们呼吁北京利用其对莫斯科的影响力来敦促外交，因为如果乌克兰发生冲突，对中国也不会有好处。」

但路透社引用政策专家表示，中俄关系可能处于历史上最热的时期，华盛顿不能指望中国在对峙中支持其立场。

Deutschland Russland Ukraine-Konflikt und Energiefragen

2010年4月9日在纪念北溪管道建设开始的仪式上，一名俄罗斯建筑工人在距离俄罗斯圣彼得堡西北部约170公里的波托瓦亚湾吸烟。

美俄继续舌战

同时，美国加强了外交攻势，24日在联合国安理会召开了关于俄罗斯「威胁行为」的公开会议，希望安理会发出谴责。不过常任理事国俄罗斯可以否决任何决议。

白宫的一份声明说，拜登「重申如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，美国将与其盟友和伙伴一起准备作出果断的反应」。

俄罗斯态度暧昧，对美方和北约的书面为应表示不以为然，但也保持谨慎。普京总统的发言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov)告诉记者:「不能说我们的意见得到了考虑......我们不要急于做出评估，需要时间来分析。」

外交部长拉夫罗夫说，莫斯科的主要关切，乌克兰加入北约的可能性被忽视了，但有可能在其他问题上取得进展。

他预计不久将与美国国务卿布林肯举行新的会谈，并说：「有了回应，就有希望开始就次要问题进行严肃的对话。」

俄罗斯外交部则表示，缓解紧张局势的最佳方式是北约从东欧撤军，但也试图平息对入侵的担忧。俄罗斯外交部发言人扎伊采夫（Alexei Zaitsev）说：「我们已经反复声明，我们的国家不打算攻击任何人。我们认为即使是我们的人民之间发生战争的想法也是不可接受的。」

但美国官员说，普京还没有决定是否入侵。美副国务卿努尔兰调侃说，从俄罗斯的回应中得到的最重要的收获是普京拥有这些文件。

认为球在俄罗斯这方的她说:「在莫斯科只有一个决定者，那就是普京总统。」努尔兰表示他希望普京可以把握机会，实现安全和军备控制，而不是让战争成为他的政治遗产。

US-Präsident Biden

拜登27日还与乌克兰总统泽伦斯基通电话，表示美国在过去一年提供了6.5亿美元的军事援助，并强调正在考虑提供经济支持。

普京打什么算盘?

路透社报道，几周来一直没有公开谈论这场危机的普京警告说，如果俄罗斯的要求被忽视，他将作出未指明的「军事技术反应」。国防分析家们说这可能与导弹部署有关。

俄罗斯外交部一位高级官员说，如果不采取措施确保克制和可预测性，莫斯科和华盛顿之间的核导弹危机是不可避免的。

塔斯社援引俄方官员尔玛科夫(Vladimir Ermakov)的话说，莫斯科认为华盛顿正准备在欧洲和亚太地区部署短程和中程导弹。

拜登表示，他不会派美国或盟国军队在乌克兰与俄罗斯作战，但北约表示，正将部队置于待命状态，并以更多的船只和战斗机加强东欧地区。

观看视频 05:00

乌克兰民兵加紧训练 “决不让俄罗斯轻易得逞”

乌克兰成「夹心饼干」

泽伦斯基的办公室在一份声明中赞扬诺曼底模式会谈的「建设性」，让乌克兰东部政府军和亲莫斯科的分离主义分子保持停火。

但令紧张局势雪上加霜的是，一名21岁的乌克兰国民警卫队士兵27日向一家航空航天厂开火，造成5人死亡，但没有迹象表明与俄罗斯的对峙有关联。

在基辅的街道上，有人担心乌克兰在莫斯科、北约和华盛顿的高级别会谈中被遗忘。23岁的商人斯兰科(Dmytro Sylenko)认为乌克兰夹在互相挑衅的两强中间。

他告诉法新社:「说实话，我不在乎谁在挑衅谁，对我来说重要的是有和平。我不关心其他的事情。」

(法新社、路透社)

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