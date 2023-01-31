美、德明言不会给基辅战机 法国称“原则上无禁区”

（德国之声中文网）在回答记者提问"美国会向乌克兰提供F-16战斗机吗"时，拜登在华盛顿回答说"不会"。

此前，美国政府的说法一直是没有排除任何特定的武器系统，而是根据乌克兰的需要提供支持。在几天前，华盛顿方面表示，将对此进行"非常仔细地讨论"。同时，拜登宣布将对波兰进行一次尚未确定日期的访问。波兰作为乌克兰的邻国，被认为是武器运送、人道主义援助和乌克兰人逃难的最重要枢纽。

德国总理肖尔茨和新任国防部长皮斯托里乌斯在上周承诺将向乌克兰提供豹2主战坦克后，排除了向乌克兰交付德国战斗机的可能。肖尔茨明言警告，在武器交付方面要防止"不断的竞赛"。

乌克兰副外长、前乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）曾呼吁西方协助该国、为抵御俄罗斯的侵略战争提供现代战斗机。他表示，应该建立一个强大的战斗机联盟，由美国的F-16战斗机、F-35战斗机、台风战斗机（Eurofighter）和旋风战斗机（Tornado）、法国的阵风战斗机（Rafale）和瑞典的鹰狮战斗机（Gripen-Jets）组成。

马克龙不排除给战机 但警告要防止战争升级

法国总统马克龙并没有排除向乌克兰提供战斗机的可能性。他在访问海牙时说："原则上，没有什么是被禁止的。" 与此同时，他警告说要防止战争升级的风险，并列出交付法国战机必须满足的一些"标准"。

马克龙说，首先基辅必须在交付战斗机之前提出正式"请求"，他说乌克兰"到目前为止还没有这样做"；此外，这些武器必须是"非升级性的"，"不接触俄罗斯领土，只提高（乌克兰）防御能力"；另外，任何武器的交付"都不能削弱法国武装部队的实力"。

荷兰首相吕特同意马克龙的战机交付标准。他还强调，向基辅提供战斗机"不存在禁忌，但这将是一大步"。吕特说，荷兰也还没有收到基辅的相应请求。荷兰有F-16战斗机等，而法国则使用法国制造商达索集团的战机（例如上文提到的阵风战斗机）。

法国制造商达索公司的 "阵风"战斗机

军事专家：交付战斗机将是一种"升级"

德国军事专家韦戈尔德（Thomas Wiegold）在接受德国之声采访时指出，与现在正在筹备的坦克相比，战斗机的交付将引发更多问题。例如，为了获得空中的主动权，就需要攻击俄罗斯的防空阵地，"而这本身就是一种战争升级"，他说。

韦戈尔德还表示，另外战斗机的维护也要复杂得多，可能需要定期飞往附近的北约基地来进行维护，而坦克则可以用卡车拖到波兰、斯洛伐克。"换句话说，（如果提供战斗机）北约内部就需要有一个基地，让乌克兰的战斗机从那里起飞。这肯定会是一种战争升级。"

除了乌克兰方面青睐的F-16战斗机外，苏联制造的米格-29战斗机（MiG-29）是另一个可能。2022年3月，波兰已经讨论过转让这种喷气机作为三方武器交换的一部分。然而，波兰这种战机的一部分来自前民主德国，因此，想转让必须得到德国政府授予的转售许可。

其他中东欧的北约国家也拥有米格-29战斗机，但其中一些已经过时。斯洛伐克已经让其战斗机队退役，在该国订购的F-16战机交付前由北约伙伴保护其领空。斯洛伐克一直在讨论是否将停用的战机移交给乌克兰。保加利亚也订购了F-16战斗机以取代其米格-29战斗机。米格-29型号战机的一个问题是备用零件的供应，因为它们只在俄罗斯生产。

德国已经为上千名避难的俄罗斯人提供庇护

自俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始以来，德国已承诺接纳1149名处境危险的俄罗斯公民。截至2023年1月13日，德国发放了679份人道主义签证。德国政府承诺向那些因致力于人权和反对战争而面临特别风险的俄罗斯人提供援助。这些人包括反对派成员、记者和人权活动家。

北约希望加强与日本的伙伴关系

北约秘书长斯托尔滕贝格感谢日本在乌克兰战争期间的支持。"乌克兰的战争关系到我们所有人，这就是为什么我们非常感谢日本正在提供的支持，包括提供飞机和货运能力"，斯托尔滕贝格在访问日本入间空军基地后发表简短讲话时说。他补充说，北约将继续加强与日本的伙伴关系。

巴西不会向乌克兰提供猎豹式坦克的弹药

巴西总统卢拉说，该国不会为德国向乌克兰交付的猎豹式防空坦克提供弹药。卢拉与来访的德国总理肖尔茨进行了会谈，肖尔茨表示希望巴西能提供弹药，被巴西方面拒绝。

卢拉在与肖尔茨的联合记者发布会上表示，"巴西没有兴趣交付用于乌克兰和俄罗斯之间战争的弹药"，并称，"巴西是一个和平的国家，这就是为什么巴西不想参与这场战争，即便是间接地参与也不想"。

德国已经向乌克兰提供了30辆猎豹式防空坦克，并承诺将再提供7辆。然而，这些坦克的弹药供给不足。德国国防企业莱茵金属目前正在德国北部建立新的生产能力，但那里的首次交付要到今年7月才能完成。一辆猎豹式高炮坦克的两门大炮每分钟可以发射1100发子弹。虽然乌克兰军队使用坦克的频率不高，但对弹药的需求还是很高。

早在2022年4月，德国就在巴西寻求相关弹药，希望能得到30万发的弹药。现在看来，这显然是没成功。巴西媒体《圣保罗页报》上周五（1月27日）已经报道，巴西拒绝了德国的请求，不会出售坦克弹药。不过，当时报道称，巴西拒绝的是提供豹式主站坦克的弹药。除了猎豹式防空坦克，巴西也有德国生产的豹1主战坦克。

卢拉打算与习近平一起斡旋

巴西总统卢拉表示，他打算与中国国家主席习一起在交战双方之间进行调解。卢拉表示，已经与德国总理肖尔茨、法国总统马克龙谈及这一倡议，并称有必要组建一个足够强大并受到尊重的国家集团，一起坐到谈判桌上。

2022年5月，当时的总统候选人卢拉因批评乌克兰总统泽连斯基而受到关注。卢拉当时对美国《时代》杂志说，泽连斯基和普京一样对战争负有责任。"他还表示，西方领导人为泽连斯基欢呼而不是专注于闭门谈判是不负责任的。

卢拉当时说："我看着这位乌克兰总统在电视讲话，他得到掌声，所有（欧洲）议员起立鼓掌。这个人和普京一样要这场战争负有责任，因为战争中并不是只有一个人有罪……。这位乌克兰总统本可以说，'来吧，让我们暂时停止讨论加入北约、加入欧盟的事情。让我们先进行更多对话'。"卢拉指责泽连斯基"其实想要战争"，因为"如果他（泽连斯基）想要避免战争，他就应该多谈判一点"。

https://time.com/6173232/lula-da-silva-transcript/（卢拉接受时代采访的原文）

（德新社，法新社，路透社，美联社，时代杂志）

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