文化经纬

美德州河水干涸 惊现亿年恐龙大脚印

今夏高温天气和干旱席卷了欧美多地，河流的水位骤降也意外让一些常年藏于水下的宝藏重见天日。美国得克萨斯恐龙谷州立公园河水干涸，这使得大量恐龙足迹化石清晰可见，其中最古老的可以追溯到1.13亿年前。在欧洲，干旱也让多瑙河水位骤降，数艘二战期间战舰因此浮出水面。