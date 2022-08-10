美德州河水干涸 惊现亿年恐龙大脚印

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
今夏高温天气和干旱席卷了欧美多地，河流的水位骤降也意外让一些常年藏于水下的宝藏重见天日。美国得克萨斯恐龙谷州立公园河水干涸，这使得大量恐龙足迹化石清晰可见，其中最古老的可以追溯到1.13亿年前。在欧洲，干旱也让多瑙河水位骤降，数艘二战期间战舰因此浮出水面。
持续的高温天气以及降雨不足使欧洲很多地区的河流接近干涸，这一状况已经给相关水域的居民、环境以及经济带来了严重的影响。
德国政府已经意识到，再也不能像乌克兰战争之前那样从俄罗斯购买那么多天然气了。因此，目前面临的挑战是如何尽快摆脱对俄罗斯能源的依赖。问题是，怎么才能做到呢？
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
与会者们拥有抗击气候危机、饥饿、战争的意愿。然而，七国集团领导人们是否有此能力？一些人觉得答案是否定的；另一些人则敦促拿出更多行动。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版