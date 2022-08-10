 美德州河水干涸 惊现亿年恐龙大脚印 | 文化经纬 | DW | 25.08.2022

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文化经纬

美德州河水干涸 惊现亿年恐龙大脚印

今夏高温天气和干旱席卷了欧美多地，河流的水位骤降也意外让一些常年藏于水下的宝藏重见天日。美国得克萨斯恐龙谷州立公园河水干涸，这使得大量恐龙足迹化石清晰可见，其中最古老的可以追溯到1.13亿年前。在欧洲，干旱也让多瑙河水位骤降，数艘二战期间战舰因此浮出水面。

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