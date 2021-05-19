 美德州小學發生槍擊案 至少21人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美德州小學發生槍擊案 至少21人死亡

美國德克薩斯州24日發生槍擊案，州長說，一名18歲的年輕人在該州小城烏瓦爾德（Uvalde）的一所小學槍殺了至少18名兒童，事件另造成3名成人死亡。他還表示，槍手已經死亡，可能是被警察射殺。

USA Texas | Tote nach Schüssen an der Robb Elementary School in Uvalde

德州的一所小學24日發生槍擊事件，造成至少有21人死亡。

（德國之聲中文網）據德州州長敘述，該州的一所小學24日發生槍擊事件，造成至少有21人死亡。州長阿博特（Greg Abbott）在新聞發布會上說，嫌犯「可怕地、不可理解地」槍殺了至少18名兒童，事件另造成3名成人死亡。聯邦調查人員認為死傷數字可能再往上升。

阿伯特說，嫌犯名為拉姆斯（Salvador Ramos），來自該州一個多為拉丁裔的社區，他在案發後也已死亡，據信是遭到警方擊斃。美國總統拜登下令在白宮、軍事哨所、海軍艦艇和美國大使館懸掛半旗，以示對無意義的暴力行為的受害者的哀悼。

剛結束亞洲行的美國總統拜登週二（5月24日）晚上向全國發表講話，他以顫抖的聲音表示，上任時曾經希望不必再發表這樣的言論。「德克薩斯州的一所小學又發生了一起屠殺事件。他們是美麗且無辜的二、三、四年級學生。」他續稱：「作為一個國家，我們不得不問：什麼時候才能站出來反對槍支遊說團體？」

拜登說：「我已經厭倦了這種情況。我們必須採取行動。別說我們不能對大屠殺有所作為，看在上帝的份上，我們必須有勇氣站出來反對槍枝行業。」

槍擊案細節

USA Washington | Ansprache Präsident Joe Biden nach Angriff auf Schule in Uvalde

剛結束亞洲行的美國總統拜登週二（5月24日）晚上向全國發表講話，他以顫抖的聲音表示，上任時曾經希望不必再發表這樣的言論。

槍擊案發生在德州小城市烏瓦爾德，該市約有16,000人。阿伯特說，18歲的嫌疑人是該鎮的居民，據信他有一把手槍和一支步槍，他用這些槍射擊受害者。目前還不清楚是否有更多人在槍擊事件中受傷。

24日稍早，一家醫院曾報告有兩人在槍擊事件中死亡。烏瓦爾德紀念醫院說，它已經接收了13名兒童，正在為他們進行治療。這所小學的學生年紀在5至11歲之間，其招生人數略低於600名學生。

美國副總統哈里斯（Kamala Harris）在悲劇發生後表示：「夠了。我們的心不斷被擊碎。我們必須有勇氣採取行動。」德州支持槍支權利的共和黨參議員特德-克魯茲（Ted Cruz）在推特上說，他和他的妻子正在「為烏瓦爾德可怕的槍擊事件中的兒童和家庭祈禱」。

來自桑迪胡克槍擊案發生地康涅狄格州的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）慷慨激昂地呼吁當局採取具體行動，防止進一步的暴力。他在華府參議院的會議中表示：「這不是不可避免的，這些孩子不是不走運的。這種情況只發生在這個國家，沒有其他地方。其他任何地方的小孩子在上學時都不會想到他們當天可能會被槍殺。」

DW.COM

南加州教會槍擊案凶嫌周文偉的出身背景被媒體披露，德國之聲彙整目前已知資訊，試圖還原這名台灣外省二代的身份、認同與政治傾向。這些是否與這起「政治仇殺」有關？。

南加州教會槍擊案凶手證實為台灣外省二代。警方表示，周嫌疑因不滿「台灣與中國的緊張關係」行兇，已展開仇恨犯罪調查。此案引發許多關於「在美華人」國族身份及政治立場的討論。這對「在美華人」、美國及海峽兩岸可能帶來什麼影響？

這是美國今年迄今死傷最嚴重的大規模槍擊事件，奪走了10人性命。年僅18歲的嫌疑犯在自首後已遭到拘留，美國聯邦調查局（FBI）指，全案正朝「仇恨犯罪」及「出於種族動機的極端主義」偵辦。

週二的槍擊事件是近十年前康涅狄格州桑迪胡克發生28人死亡事件以來，美國小學最致命的襲擊之一。不到兩週前，一名白人槍手在紐約州第二大城市水牛城的一家超市殺死10名黑人。拜登將水牛城的槍擊事件稱為恐怖襲擊。

美國經常發生大規模傷亡的槍擊事件和槍支暴力。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，2020年通報了19,350起槍支殺人事件，與前一年相比增長了近35%。盡管如此，美國國會仍未通過槍支管制措施。

(路透社、法新社、美聯社) 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

March 4, 2021, Fountain Valley, California, USA: Linda Nguyen, right, a victim of Asian hate, joins members of the Vietnamese community and others hold up a banner against Asian hate during a gathering at Fountain Valley Sports Park in Mile Square Park in Fountain Valley on Thursday, March 4, 2021 to commemorate the one year of the coronavirus pandemic and honor those who have died and to bring attention to the growing number of anti-Asian hate crimes where Asian Americans have been subject to hate because they have been linked to bringing the virus. (Credit Image: Â© Leonard Ortiz/Orange County Register via ZUMA Wire

美国国会通过打击反亚裔美国人仇恨犯罪法案 19.05.2021

由于新冠疫情期间，针对亚太裔美国人的仇恨犯罪案件激增，美国国会周二通过了一项相应的法案，以遏制此类犯罪活动。

May 9, 2019 - Asuncion, Paraguay - Hand holds a smartphone displaying Facebook and Instagram logo icon against the text fact-checking on background. Asuncion Paraguay PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc217 20190509_zip_c217_001 Copyright: xAndrexM.xChangx

事实核查：首场总统候选人辩论谎话连篇 30.09.2020

捏造事实，散布恐慌，当地时间周二（9月29日）晚上，特朗普总统在与民主党候选人拜登的首场电视辩论中谎话连篇。请看美联社针对这场辩论进行的事实核查。

广告

媒体看中国

Japan | IPEF Eröffnungszeremonie in Tokio

德语媒体："印太经济框架"危害自由贸易？

周一，美国总统拜登在东京正式启动了由13个国家组成的"亚太经济框架"。中国则对这一框架的目的提出质疑，中国外交部长王毅表示："试图拿一个什么框架来孤立中国，最终孤立的将是他们自己。 "  