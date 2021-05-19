美德州小學發生槍擊案 至少21人死亡

（德國之聲中文網）據德州州長敘述，該州的一所小學24日發生槍擊事件，造成至少有21人死亡。州長阿博特（Greg Abbott）在新聞發布會上說，嫌犯「可怕地、不可理解地」槍殺了至少18名兒童，事件另造成3名成人死亡。聯邦調查人員認為死傷數字可能再往上升。

阿伯特說，嫌犯名為拉姆斯（Salvador Ramos），來自該州一個多為拉丁裔的社區，他在案發後也已死亡，據信是遭到警方擊斃。美國總統拜登下令在白宮、軍事哨所、海軍艦艇和美國大使館懸掛半旗，以示對無意義的暴力行為的受害者的哀悼。

剛結束亞洲行的美國總統拜登週二（5月24日）晚上向全國發表講話，他以顫抖的聲音表示，上任時曾經希望不必再發表這樣的言論。「德克薩斯州的一所小學又發生了一起屠殺事件。他們是美麗且無辜的二、三、四年級學生。」他續稱：「作為一個國家，我們不得不問：什麼時候才能站出來反對槍支遊說團體？」

拜登說：「我已經厭倦了這種情況。我們必須採取行動。別說我們不能對大屠殺有所作為，看在上帝的份上，我們必須有勇氣站出來反對槍枝行業。」

槍擊案細節

槍擊案發生在德州小城市烏瓦爾德，該市約有16,000人。阿伯特說，18歲的嫌疑人是該鎮的居民，據信他有一把手槍和一支步槍，他用這些槍射擊受害者。目前還不清楚是否有更多人在槍擊事件中受傷。

24日稍早，一家醫院曾報告有兩人在槍擊事件中死亡。烏瓦爾德紀念醫院說，它已經接收了13名兒童，正在為他們進行治療。這所小學的學生年紀在5至11歲之間，其招生人數略低於600名學生。

美國副總統哈里斯（Kamala Harris）在悲劇發生後表示：「夠了。我們的心不斷被擊碎。我們必須有勇氣採取行動。」德州支持槍支權利的共和黨參議員特德-克魯茲（Ted Cruz）在推特上說，他和他的妻子正在「為烏瓦爾德可怕的槍擊事件中的兒童和家庭祈禱」。

來自桑迪胡克槍擊案發生地康涅狄格州的民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）慷慨激昂地呼吁當局採取具體行動，防止進一步的暴力。他在華府參議院的會議中表示：「這不是不可避免的，這些孩子不是不走運的。這種情況只發生在這個國家，沒有其他地方。其他任何地方的小孩子在上學時都不會想到他們當天可能會被槍殺。」

週二的槍擊事件是近十年前康涅狄格州桑迪胡克發生28人死亡事件以來，美國小學最致命的襲擊之一。不到兩週前，一名白人槍手在紐約州第二大城市水牛城的一家超市殺死10名黑人。拜登將水牛城的槍擊事件稱為恐怖襲擊。

美國經常發生大規模傷亡的槍擊事件和槍支暴力。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，2020年通報了19,350起槍支殺人事件，與前一年相比增長了近35%。盡管如此，美國國會仍未通過槍支管制措施。

(路透社、法新社、美聯社)

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