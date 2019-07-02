美德在安理会就新疆问题抨击中国

（德国之声中文网）北京当局设置的再教育营受到外界广泛的谴责。中国将之称为"职业教育培训中心" ，说是为了培养学员的职业技能，消除极端化。

出席会议的几名不愿透露姓名的外交官向路透社表示，美国驻联合国代理大使科恩（Jonathan Cohen）指责中国打压和虐待维吾尔人。

中国常驻联合国代表马朝旭回应称，美国和德国没有权利在安理会上提出这个议题，因为这属于中国内政事务。

一名美国国务院官员谈及到这场会议时表示："北京对维吾尔人、哈萨克人、吉尔吉斯人以及在新疆地区的其他穆斯林的打压，并且试图强迫居住在海外的穆斯林返回中国面对不确定的命运，都引起美国的警惕和关注。"

中国驻联合国代表团没有立即回复路透社的置评请求。德国驻联合国代表拒绝对此发表评论。

联合国安理会15个成员国就联合国中亚地区防御性外交中心召开的一场闭门会议上出现了这番讨论。一些外交官评价这是一场"激烈"的交锋。

上个月，英美等西方国家上个月对联合国反恐事务高官访问新疆表示反对，他们担心，此举恐怕有助北京打击恐怖主义的说法。

美国副国务卿约翰∙沙利文（John J. Sullivan）在反恐事务高官出访之前向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）表达了华盛顿的担忧，因为"北京持续把针对维吾尔人和其他穆斯林的镇压行动描绘成为正当的反恐努力"。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



北京：“无端指责”

在周三的例行记者会上，外交部发言人耿爽针对美、德国在联合国安理会的闭门会议中批评中国新疆政策的提问做出回应。称这本是联合国安理会关于联合国中亚预防外交中心工作的内部磋商，“美国、德国偏离会议主题，对中国新疆政策进行无端指责，中方对此坚决反对”。

耿爽同时强调新疆事务纯属中国内政，与安理会议程毫无关系，不容任何外部势力干涉，也警告安理会“不是也不应成为个别国家的政治秀场，奉劝有关国家摒弃双重标准，……停止干涉别国内政”。

文木 / 苗子（路透社等）