美德在安理会就新疆问题抨击中国

外交官透露，周二联合国安理会召开的闭门会议上出现了一场激烈的交锋，美国和德国批评中国政府拘留上百万维吾尔人和其他穆斯林。对于来自美、德的批评，北京回应称这是“无端指责”。
（德国之声中文网）北京当局设置的再教育营受到外界广泛的谴责。中国将之称为"职业教育培训中心" ，说是为了培养学员的职业技能，消除极端化。
出席会议的几名不愿透露姓名的外交官向路透社表示，美国驻联合国代理大使科恩（Jonathan Cohen）指责中国打压和虐待维吾尔人。
中国常驻联合国代表马朝旭回应称，美国和德国没有权利在安理会上提出这个议题，因为这属于中国内政事务。
一名美国国务院官员谈及到这场会议时表示："北京对维吾尔人、哈萨克人、吉尔吉斯人以及在新疆地区的其他穆斯林的打压，并且试图强迫居住在海外的穆斯林返回中国面对不确定的命运，都引起美国的警惕和关注。"
中国驻联合国代表团没有立即回复路透社的置评请求。德国驻联合国代表拒绝对此发表评论。
联合国安理会15个成员国就联合国中亚地区防御性外交中心召开的一场闭门会议上出现了这番讨论。一些外交官评价这是一场"激烈"的交锋。
上个月，英美等西方国家上个月对联合国反恐事务高官访问新疆表示反对，他们担心，此举恐怕有助北京打击恐怖主义的说法。
美国副国务卿约翰∙沙利文（John J. Sullivan）在反恐事务高官出访之前向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）表达了华盛顿的担忧，因为"北京持续把针对维吾尔人和其他穆斯林的镇压行动描绘成为正当的反恐努力"。
北京：“无端指责”
在周三的例行记者会上，外交部发言人耿爽针对美、德国在联合国安理会的闭门会议中批评中国新疆政策的提问做出回应。称这本是联合国安理会关于联合国中亚预防外交中心工作的内部磋商，“美国、德国偏离会议主题，对中国新疆政策进行无端指责，中方对此坚决反对”。
耿爽同时强调新疆事务纯属中国内政，与安理会议程毫无关系，不容任何外部势力干涉，也警告安理会“不是也不应成为个别国家的政治秀场，奉劝有关国家摒弃双重标准，……停止干涉别国内政”。
文木 / 苗子（路透社等）
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