 美對5中企祭貿易限制 海康威視子公司入列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2023

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美對5中企祭貿易限制 海康威視子公司入列

美國28日再對5家中國公司實施貿易限制，理由是這些企業涉嫌幫助北京政府壓迫新疆維族人。遭美國列入黑名單的對象，包含哪些公司？

拜登政府多次將中企列入實體名單 （資料照）。

拜登政府多次將中企列入實體名單 （資料照）。

（德國之聲中文網）美國政府週二（3月28日）對5家涉嫌協助北京迫害維吾爾族人的中企實施新的貿易限制。

路透社指出，面臨新禁令的公司中，有4家屬於中國監控設備大廠海康威視（Hikvision），包括洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司（Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co）、墨玉海視電子技術有限公司（Moyu Haishi Electronic Technology Co）、皮山海視永安電子技術有限公司（Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co）、烏魯木齊海視新安電子技術有限公司（Urumqi Haishi Xin'an Electronic Technology Co）、田海視美闐電子技術有限公司（Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co）。

而這意味著美國的供應商必須持有特殊又難取得的貿易許可證，才能供貨給新被列入黑名單的中企。目前海康威視還未回應置評請求。

美國商務部在聯邦公報上指出，這些中企在新疆「涉及中國迫害、大規模任意拘留、使用高科技監控，侵犯維吾爾族人與其他穆斯林少數民族人權及虐待的行為」。

美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）28日也曾於戰略與國際研究中心（CSIS）表態，他提到中國濫用高科技監測、跟蹤與監視人民，並稱他們在利用生物科技建立DNA數據庫，用以監控與鎮壓其少數民族與宗教團體。

他也指出，美國去年10月起限制高科技輸出到中國，同時透過把涉及侵犯人權的外國企業列入實體名單，去防止其近一步侵權，避免專制國家在高科技競爭中獲勝。

美國商務部曾在23日以保護國安、確保美國高科技使用情況為由，將14間中企列入「未經核實清單」（unverified list），要求美國出口商向這些公司出貨前，進行更多盡職調查，並在60天內出具產品最終用途證明。

圖為上海陸家嘴街道上海康威視的監控設備。

圖為上海陸家嘴街道上海康威視的監控設備。

海康威視爭議

海康威視已在2019年被美國列入出口管制實體清單。該公司目前在中國32個城市設有分公司，並在美國、荷蘭、俄羅斯等地也設有全資或控股子公司，並將在南非與巴西設立分支機構。

美國曾在2019年，以新疆穆斯林人權問題為由，將海康威視列入出口管制實體清單；海康威視則回應認為該決定沒有事實根據。

2020年美國國防部將海康威視和華為等中企，列入「中國軍方擁有、控制或者相關」公司清單。2021年美國聯邦通信委員會（FCC）將海康威視視為國安威脅，列入禁止進口與禁售名單。

美國監控產業研究機構IPVM曾於去年發布白皮書，稱海康威視協助中國政府監控及侵犯人權。該報告指出，新疆大部分維穩指揮中心都使用海康威視產品。而後傳出美國擬將該公司列入美國指定制裁名單（SDN），施以嚴厲貿易制裁。

中國外交部曾對此表示嚴重關切，反對美方利用人權等藉口，濫用國家力量無理打壓中國企業，並反駁中國及中企侵犯新疆穆斯林人權，認為是對其「抹黑和汙蔑」。

（綜合報導）

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