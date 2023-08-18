 美對中國鍍錫鋼加徵122.5%反傾銷稅 | 经济纵横 | DW | 18.08.2023

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经济纵横

美對中國鍍錫鋼加徵122.5%反傾銷稅

美國商務部這項新的反傾銷稅，將影響包含寶山鋼鐵在內的中國鋼鐵製造商，以及德國和加拿大的知名鋼鐵公司。對於英國、荷蘭、韓國、台灣和土耳其進口的產品，則未加徵反傾銷稅。

美國將對中國進口的錫鍍鋼材課徵高額的反傾銷稅，圖為中國大連的一個鋼鐵廠（資料照）

美國將對中國進口的錫鍍鋼材課徵高額的反傾銷稅，圖為中國大連的一個鋼鐵廠（資料照）

（德國之聲中文網）美國商務部週四（8月17日）表示，將對加拿大、德國和中國進口的鍍錫鋼材（馬口鐵）徵收初步的反傾銷稅。路透社指出，針對中國的稅率最高可達122.5%，對象包括中國最大的鋼鐵生產商：寶山鋼鐵公司。

針對蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）等德國生產商的鍍錫鋼材，美國商務部將加徵7.02%的反傾銷稅；安賽樂米塔爾（Arcelor Mittal）等加拿大生產商的鍍錫鋼材，稅率則是5.29%。對英國、荷蘭、韓國、台灣和土耳其進口的鍍錫鋼材（廣泛用於食品罐、油漆、氣霧劑產品和其他容器），則不會徵收新的關稅。

美國商務部1名官員告訴路透社，加拿大、德國和中國的生產商被發現以低於本國市場的價格，在美國出售鍍錫鋼材。這位官員補充說，中國的稅率較高是因為，主要生產商並未配合調查，且其他廠商也無法證明他們獨立於中國政府，導致了美方做出「不利推斷」的裁定。

此案受到密切關注，由美國鋼鐵製造商「克里夫蘭-克里夫」公司（Cleveland-Cliffs）提交請願書後所啟動。請願書稱有些國家對美國的馬口鐵產業存在傾銷行為；在美國，該產業近年來已有多條生產線遭到關閉。

作為另一項調查的一部分，美國商務部曾在6月宣布，將對中國寶山鋼鐵公司進口的鍍錫鋼材徵收543%的初步反補貼稅，對其他中國廠商的鍍錫鋼材則徵收89%。當時其他國家並未被課徵反補貼稅。

德國和加拿大的產品也被課徵新的關稅，但稅率不及美國從中國進口的產品，圖為蒂森克虜伯在德國的鋼鐵廠（資料照）

德國和加拿大的產品也被課徵新的關稅，但稅率不及美國從中國進口的產品，圖為蒂森克虜伯在德國的鋼鐵廠（資料照）

罐頭將大幅漲價？

路透社報導，在美國商務部做出決定前，貿易團體美國罐頭製造商協會表示，由於美國鋼鐵製造商目前生產的馬口鐵，還不到美國國內罐頭製造所需的一半，因此任何新的進口關稅，都將導致材料成本和食品價格上漲。

6月份，罐頭製造商協會曾致信美國兩黨國會議員，稱高額的反傾銷稅將提高食品和氣霧劑產品罐頭包裝的成本，而且可能有利於中國罐頭食品生產商，使得從中國進口的罐頭食品增加。

美國《華爾街日報》報導，代表美國知名罐頭食品生產商金寶湯（Campbell Soup）等公司的貿易團體估計，如果美國政府積極實施新關稅，美國罐頭食品的價格可能會上漲30%。

不過，這些關稅的幅度比最初企業擔心的幅度要少得多。在最初的請願書中，「克里夫蘭-克里夫公司」要求美國商務部對加拿大的產品徵收79.6%的反傾銷稅，對德國的產品徵收70.2%的反傾銷稅。

此外，請願書也要求美國對英國產品徵收111.92%的反傾銷稅，對韓國徵收110.5%，對荷蘭徵收296%，對台灣徵收60%，對土耳其徵收97.2%。

美國商務部官員表示，英國、韓國、荷蘭、台灣和土耳其約占美國鍍錫鋼材進口量的一半，中國約佔14%，加拿大和德國合計約佔30%。

（路透社、美國《華爾街日報》）

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