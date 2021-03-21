 美將領屡警告中国侵台可能升高　专家看法不同 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2021

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时政风云

美將領屡警告中国侵台可能升高　专家看法不同

台海战争一触即发? 中国问题专家葛来仪担心，若外界把重点放在北京多快能入侵台湾，很可能会忽略真正的「灰色地带战略」威胁。

Chinesische Luftwaffe Su-35-Kampfflugzeuge

美国前国务卿希拉里3月22日指出，美国应当明确表明会继续支持台湾防御，提供军事、经济和发展援助，重建美国在印太地区的信誉。图为中共苏35战斗机。

(德国之声中文网) 针对美国将领和政治人物多次警告北京可能在近年内进攻台湾，美国智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）高级研究员葛来仪（Bonnie Glaser）想法却不同，她认为，北京短期内并不担心台独，只是对蔡英文设防。

她说：「我认为中国国内有其他的当务之急，习近平明年要开党代会，开始下一个任期。中国有各种理由不需要冒险对台湾使用武力。」

葛来仪表示，外界应该真正关心的不是中国短期的侵台可能，而是已经在发生中的「灰色地带战略」。

她说：「中国可以剥夺台湾的经济繁荣、抵制台湾商品、阻止遊客去台湾、阻止飞机在台湾降落，如果他们想的话，可以继续转动螺丝，加大压力。」

「他们希望有一天台湾大多数人说 ：『这是我们唯一的选择』。」

葛来仪认为，这才是真正的威胁，逼使台湾最终将不得不成为中国的一部分，而届时美国已无法改变现实。

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据台湾中央社报道，本周一台湾空军两架2架F-5E战斗机在屏东牡丹岸际发生空中擦撞坠海。搜救人员已找到其中一名飞行员，送医抢救后宣告不治。另一名飞行员仍在被搜救过程中。

本周日，日本共同社援引多名该国政府消息人士报道称，美国和日本在上周召开的会议上已经达成一致，一旦中国和台湾发生军事冲突，日美双方已经同意开展紧密合作予以回应。

拜登政府上任以来的中美首次高层战略对话结束，即没有发表联合声明，也没有召开联合记者会。美方形容对话是“艰难而直接的”，中方也称“双方仍存在重要的分歧”。

中国何时侵台？

23日，被提名为美国印太司令部司令的阿基里诺 (John Aquilino)告诉参议院军事委员会，中国入侵台湾是严重威胁，而且比许多人所理解的更为紧迫。

他表示，中国认为恢复对台湾的控制是其 「头等大事」，关系到「中国共产党的复兴」。

即将离任的印太司令部司令戴维森 (Philip Davidson)说曾表示，中国可能在6年后就试图攻击和接管台湾。

但阿基里诺认为冲突爆发的时间点可能更早。他说：「我的观点是，这个问题离我们比大多数人想象的要近得多，我们必须承担这个问题。」

但对于鹰派人士共和党参议员科顿（Tom Cotton）说，2014年俄罗斯在克里米亚举办冬奥会几天后就入侵并占领了克里米亚，而中国将于2022年2月举办冬奥会，北京可能选择最早在明年进攻台湾。

观看视频 08:18

系列影片之五：场景2——克里米亚2.0

对此，阿基利诺拒绝评论，他只强调，迫在眉睫的威胁使得美国需要在短期内紧急进行一项拟议的270亿美元的计划，以增强美国在印太地区的防御能力。

阿基里诺也提到，中共已经在印太扩张自己的实力，目的在把美国拒之于此地区之外，而他认为，「最危险的担忧是对台湾的军事力量」。

他强调，若让中国夺取台湾，一是会对全球贸易的潜在威胁，因为世界上大部分的贸易都经过台湾，二是会对美国在日本、韩国和菲律宾等亚洲盟友那里的信誉造成损害。

他表示，如果台海发生冲突，「美国作为盟友和伙伴的地位也会受到威胁」。

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