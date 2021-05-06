美将领：中国在非洲扩张的威胁日益增长

（德国之声中文网）美国负责非洲事务的最高级将领汤森（Stephen Townsend）警告说，未来中国对美国带来的威胁可能不仅来自太平洋水域，还有来自大西洋。

汤森在接受美联社采访时说，北京正寻求在非洲西海岸建立一个能够容纳潜艇或航空母舰的大型海军港口。他说，中国已经接触从毛里塔尼亚（Mauritania）到纳米比亚（Namibia）南部的国家，打算建立一个海军设施。如果能实现，这个计划将使中国能在大西洋和太平洋上为其海军建立军舰基地。

「他们正在寻找一个可以重新武装和修理军舰的地方。这在冲突中变得有军事意义。」负责美国非洲司令部（United States Africa Command）的汤森说：「他们在吉布提（Djibouti）建立海军基地已经有很长一段时间。现在他们把目光投向大西洋沿岸，想在那里建立另一个基地。」

在美国国防部将其过去20年的重心从反恐战争转移到印太地区丶以及面对来自中国和俄罗斯等大国的威胁时，汤森发出警告。拜登政府将中国迅速扩大的经济影响力和军事力量视为美国主要的长期安全挑战。

全球各地的美国军事指挥官都警告，中国日益增强的自信不仅仅发生在亚洲，他们认为，北京正在积极地对非洲丶南美和中东国家施加经济影响，并在那里寻求基地与立足点。

「中国人在非洲一些国家正以策略战胜美国。」汤森说，中国在非洲的港口项目丶经济努力丶基础设施丶协议与合同将让中国在非洲有更大的空间发挥，中国在非洲下了大赌注。

不过，中国外交部发言人赵立坚在4月28日的记者会上说：「如果美方想在非洲搞大国竞争，搞排他性二选一，只会损害非洲国家利益，非洲国家和人民也不会答应。」

来自大西洋的威胁

中国多年前在非洲之角的吉布提（Djibouti）建成其第一个海外海军基地，并正稳步增加其能力。汤森说，有多达2000名军事人员驻点在该基地，包括数百名在那里处理安全问题的海军陆战队员，「他们肯定有武器和弹药。他们有装甲战车。我认为他们很快就会把直升机设在那里，可能包括攻击直升机。」

许多人认为，中国正努力在非洲东海岸的坦桑尼亚建立一个海军基地，该国与北京有着牢固丶长期的军事关系。但汤森说，中国似乎还没有这方面的决定，他说虽然中国一直在努力争取在坦桑尼亚建立基地，但这不是他最关心的地点。

「（坦桑尼亚）是在印度洋那边。」他说：「我希望这个基地是在坦桑尼亚而不是在大西洋沿岸。我非常担心大西洋沿岸。」

他表示从非洲西岸到美国的距离相对较短。以海里为单位，非洲北部大西洋海岸的基地可能比在中国的军事设施离美国西海岸更近。更具体来说，其他美国官员认为，中国一直在关注几内亚湾（Gulf of Guinea）的港口位置。

美国国防部2020年针对中国军事力量的一份报告称，中国很可能已经考虑增加军事设施，以支持其在安哥拉等地的海军丶空军和地面部队。报告还指，从非洲和中东地区进口的大量石油和液化天然气，是中国未来15年的高度优先地区。

为经济或军事？

美国和平研究所的高级政策分析师图根哈特（Henry Tugendhat）说，中国在非洲西海岸有许多经济利益，包括渔业和石油。中国还帮助资助并在喀麦隆（Cameroon）建造了一个大型商业港口。

他说，北京要在大西洋沿岸取得海军港口的任何努力，都代表中国军事扩张的事实。但他说，北京对海洋通道的渴望，可能主要是为了经济利益，而不是军事能力。

在最近的美国国会听证会上，汤森和其他地区的军事指挥官阐述了他们对中国的担忧。他与美国南方司令部（U.S. Southern Command）负责人法勒（Craig Faller）和美国中央司令部（U.S. Central Command）负责人麦肯锡（Frank McKenzie）在美国国防部继续审查大国竞争的转变时，正在争取保留其军事力量丶飞机和监控资产等。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin ）正在进行一项全球态势的审查，以确定美国的军事力量是否被安置在它需要的地方，并以正确的数量在世界各地维持全球主导地位。这项审查预计将在夏末完成。

（美联社等）

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